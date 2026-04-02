Getty Images Sport
Çeviri:
Barcelona Femeni, dokuz gün içinde üçüncü kez Real Madrid'i ezici bir skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi; Alexia Putellas ise 500. maçına muhteşem bir şekilde imza attı
Barça, El Clásico rakibine bir hezimet daha yaşattı
60.000'den fazla seyircinin coşkulu tezahüratlarıyla elektriklenmiş bir Spotify Camp Nou'da Barcelona Femení, Real Madrid'i sadece dokuz gün içinde üçüncü kez ezici bir üstünlükle mağlup ederek, toplamda 12-2'lik skorla Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükseldi. Pazar günü İspanya Primera Lig'inde Barça'ya 3-0 yenilen konuk takım için rövanş maçı bir kabusa dönüştü ve Avrupa'daki en ağır yenilgisini aldı.
- Getty Images Sport
Putellas bu önemli dönüm noktasını şık bir şekilde kutladı
Bu akşam, ünlü Blaugrana formasıyla 500. maçına çıkan Putellas'a aitti. İki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan yıldızın iz bırakması sadece sekiz dakika sürdü; Ewa Pajor'un kaleci tarafından kurtarılan şutuna en hızlı tepkiyi vererek açılış golünü ağlara gönderdi. Bu, kulüp formasıyla attığı 230. gol oldu ve 500. maçını kutlamak için en uygun yoldu.
Putellas'ın golü, maç daha başlamadan fiilen sona ermesini sağlayan ilk yarıdaki hücumun tonunu belirledi. Orta sahanın kalbindeki liderliği, Barça'nın ürettiği tüm olumlu sonuçların bir kez daha katalizörü oldu.
Graham Hansen ve Pajor da partiye katıldı
Caroline Graham Hansen, 15. dakikada kafayla ikinci golü attıktan sonra, köşe vuruşundan Paredes’in üçüncü golünü hazırladı. Norveçli milli oyuncu, ikinci yarıda muhteşem bir çalımla skoru 4-0’a getirerek çifte golünü tamamladı ve Madrid kalesindeki Misa Rodriguez’i bir kez daha utandırdı.
Bundan geri kalmamak için yaz transferi Ewa Pajor, İspanya'daki verimli ilk sezonuna devam etti. İlk yarı bitmeden gecenin dördüncü golünü atarak, Avrupa kulüp turnuvalarında kariyerinin 40. golünü kaydetti. Pere Romeu'nun elindeki yetenekli kadro, genç Clara Serrajordi'nin ortasını gole çeviren Esmee Brugts ile taçlandırıldı ve gecenin gol sayısı altıya çıktı.
- Getty Images Sport
Yarı finalde Bayern Münih bekliyor
Toplamda 12-2'lik ezici galibiyet, Bayern Münih ile yarı finalde karşılaşmalarını garantiledi. Alman devi, Madrid'e kıyasla fiziksel açıdan daha büyük bir tehdit oluşturacak olsa da, Barcelona bu maça büyük bir özgüvenle çıkacak. İki takım bu sezonun grup aşamasında da karşılaşmış ve Barça, 7-1'lik ezici bir galibiyetle sahadan ayrılmıştı.
Geçen sezon Arsenal'e şampiyonluk tacını kaptıran Katalan ekibi, Avrupa'nın kraliçesi unvanını geri almaya kararlı ve azimli bir takım gibi görünüyor. Bu sezon lig aşamasında tek başına 20 gol atarak yenilgisiz bir performansla son dört takım arasına kaldı.