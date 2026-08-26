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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Barcelona, etkileyici geçen sezon öncesi kampının ardından Mısırlı genç yıldız Hamza Abdelkarim'i A takım kadrosuna kaydetti

H. Abdelkarim
H. Flick
Barcelona
La Liga

Mısırlı genç yıldız Hamza Abdelkarim, 2026-27 La Liga sezonu için resmen Barcelona'nın A takım kadrosuna dahil edildi. 18 yaşındaki forvet, sezon öncesinde attığı dört golle Hansi Flick üzerinde anında etki yarattı ve ocak ayında Kahire'nin güçlü kulübü Al Ahly'den Katalonya'ya gelmesinden sadece altı ay sonra 29 numaralı formayı aldı.

  • Barcelona, Mısırlı yeteneği A takıma yükseltti

    Barcelona, verimli geçen sezon öncesi dönemin ardından Abdelkarim'i La Liga için A takım kadrosuna resmen kaydetti ve ona 29 numaralı formayı verdi. 18 yaşındaki forvet, yaz hazırlık maçlarında attığı dört golün ardından potansiyeliyle Flick'i ikna etti. Daha sonra Barça'nın açılış maçında Elche karşısında aldığı farklı 5-0 galibiyette yedek kulübesinde yer aldı.

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  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    Abdelkarim içten teşekkürlerini dile getirdi

    Terfisinin resmen açıklanmasının ardından Mısırlı hücum oyuncusu, bu dönüm noktasını kabul etmek ve Alman teknik adama teşekkür etmek için sosyal medyaya başvurdu. Resmi X hesabında Abdelkarim, şu paylaşımı yaptı: "Allah'a hamdolsun, mevcut İspanya Ligi sezonu için resmen A takım kadrosuna kaydedildim. Güveniniz için teşekkür ederim, Teknik Direktör Hansi Flick."

  • Hızlı yükseliş, vaatkâr potansiyeli yansıtıyor

    Abdelkarim'in A takıma hızlıca dahil edilmesi kararı, Al Ahly'den ayrılışının üzerinden yalnızca altı ay geçmesinin ardından geldi. Genç oyuncu, Mısır'ın 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldiği süreçte forma giyip takımın Arjantin tarafından elenmesinde yer alarak şimdiden değerli turnuva deneyimine sahip. Flick artık forvetin presini, bağlantı oyununu ve fiziksel adaptasyonunu doğrudan A takım grubu içinde geliştirebilir.

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  • imago-sport-1081852687.jpgZUMA Press Wire

    Flick, hücum seçeneğini takıma entegre ediyor

    Barcelona, lige etkileyici başlangıcının üzerine koymayı hedeflerken bir yandan da yükselen potansiyelleri rotasyona kademeli olarak dahil etmeye çalışacak. Abdelkarim, önümüzdeki haftalarda rekabetçi düzeydeki A takım debutunu yapabilmek için antrenmanlarda istikrarını korumak zorunda. Hücum hattındaki mevcut derinlik, teknik ekibe genç oyuncunun gelişimini üzerine anlık baskı kurmadan yönetme sabrını veriyor.

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