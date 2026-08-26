Terfisinin resmen açıklanmasının ardından Mısırlı hücum oyuncusu, bu dönüm noktasını kabul etmek ve Alman teknik adama teşekkür etmek için sosyal medyaya başvurdu. Resmi X hesabında Abdelkarim, şu paylaşımı yaptı: "Allah'a hamdolsun, mevcut İspanya Ligi sezonu için resmen A takım kadrosuna kaydedildim. Güveniniz için teşekkür ederim, Teknik Direktör Hansi Flick."