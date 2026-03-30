Barcelona, eski Manchester City bekini kadroda tutmakta zorlanırken, Joao Cancelo'nun "sözleşmesinin feshi için görüşmeler yapması" gerekiyor

Blaugrana, 31 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında kulübe geri dönmesinden bu yana gösterdiği performanstan oldukça memnun. Ancak Al-Hilal ile olan sözleşmesinin sadece bir yılı kaldığı için, savunma oyuncusu Suudi Pro Ligi ekibiyle sözleşme uzatımına razı olmadıkça bir başka kiralık transferi söz konusu olamaz - ki bu seçenek şu anda oyuncu için cazip gelmiyor. Sonuç olarak, Marca'ya göre Barcelona'nın birincil stratejisi, bek oyuncusunu "sözleşmesinin feshi" için görüşmeye teşvik etmek.

Sözleşmesinin feshedilmesini sağlayarak Cancelo, kulübün ödemek istemediği transfer ücretini atlatarak Barcelona'ya bedelsiz olarak katılabilecek. Ancak bu yol, eski Manchester City oyuncusundan önemli bir mali fedakarlık gerektirecek; oyuncu, Orta Doğu'daki yüksek maaşının geri kalanından vazgeçmek zorunda kalacak. Katalonya'ya dönmek için zaten daha düşük bir maaşı kabul etmiş olsa da, bu yeni adım çok daha büyük bir gelir kaybı anlamına gelecek.