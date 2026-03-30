Barcelona, eski Manchester City bekini kadroda tutmakta zorlanırken, Joao Cancelo'nun "sözleşmesinin feshi için görüşmeler yapması" gerekiyor
Barça'nın Cancelo'nun kalıcı transferi için hazırladığı karmaşık plan
Blaugrana, 31 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında kulübe geri dönmesinden bu yana gösterdiği performanstan oldukça memnun. Ancak Al-Hilal ile olan sözleşmesinin sadece bir yılı kaldığı için, savunma oyuncusu Suudi Pro Ligi ekibiyle sözleşme uzatımına razı olmadıkça bir başka kiralık transferi söz konusu olamaz - ki bu seçenek şu anda oyuncu için cazip gelmiyor. Sonuç olarak, Marca'ya göre Barcelona'nın birincil stratejisi, bek oyuncusunu "sözleşmesinin feshi" için görüşmeye teşvik etmek.
Sözleşmesinin feshedilmesini sağlayarak Cancelo, kulübün ödemek istemediği transfer ücretini atlatarak Barcelona'ya bedelsiz olarak katılabilecek. Ancak bu yol, eski Manchester City oyuncusundan önemli bir mali fedakarlık gerektirecek; oyuncu, Orta Doğu'daki yüksek maaşının geri kalanından vazgeçmek zorunda kalacak. Katalonya'ya dönmek için zaten daha düşük bir maaşı kabul etmiş olsa da, bu yeni adım çok daha büyük bir gelir kaybı anlamına gelecek.
Al-Hilal'in mali engeli
Al-Hilal, 2024 yılında City'den bu Portekizli yıldızı transfer etmek için 25 milyon avro harcadığı için, onun ayrılmasını kolaylaştırmayacak gibi görünüyor. Suudi kulübünün 2026 yazına kadar transfer bedelinin yaklaşık 8 milyon avroluk kısmını amorti etmesi gerekecek ve satışa izin vermek için en az bu miktarı talep etmesi bekleniyor. Hala sıkı mali kısıtlamalar altında faaliyet gösteren Barcelona, gelecek sezonun başlamasından önce 32 yaşına girecek bir oyuncuya bu kadar yüksek bir ücret ödemekten çekiniyor.
Yüksek maliyetlere rağmen, sportif direktör Deco, defans oyuncusunun kadrodaki yerini desteklediğini açıkça dile getirdi. Oyuncunun kış transfer döneminde başarılı bir şekilde takıma entegre olmasının ardından Deco, Cancelo'yu tutmak istemelerinin temel nedeni olarak oyuncunun kulüple olan derin duygusal bağını vurguladı. "Cancelo'yu transfer etmek için çaba sarf ettik çünkü o, defalarca çılgın bir Barça taraftarı olduğunu gösterdi. Bu, günümüzde oyuncular arasında nadir görülen bir duygu ve biz bunu geri getirmeye çalışıyoruz," dedi eski Barça orta saha oyuncusu.
Flick'in bek pozisyonuna yönelik taktiksel tercihi
Flick, daha önce City'den gelen ilk kiralık döneminin sonunda bu defans oyuncusunu kadroda tutmak istediğini belirtmişti, ancak Al-Hilal'in mali gücü o dönemde bir anlaşmanın yapılmasını imkansız hale getirmişti. Şimdi ise teknik direktör, onu son üçte birlik alanda stratejisinin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor.
Alman teknik adam, Cancelo'nun dönüşüne öncelik verme kararını savunarak şunları söyledi: "Daha önce de söyledim, şu anda neye ihtiyacımız olduğuna karar vermeliyiz. Cancelo birçok pozisyonda oynayabilir, bu açıdan harika bir oyuncu. Hücumda kalitesi var, bu da bizim ihtiyacımız olan bir şey. Son üçte birdeyken kaliteye ihtiyacımız var."
Camp Nou'da sadakatin bedeli
Sonuçta, bu transferin geleceği, oyuncunun Suudi Arabistan'daki yüksek maaşlı teklifi yerine Avrupa'daki kariyerine öncelik verip vermeyeceğine bağlı. Cancelo, ana kulübüyle olan bağlarını koparmanın bir yolunu bulamazsa, Barcelona başka seçeneklere yönelmek zorunda kalabilir. Saha içinde ise Cancelo, rakibi Real Madrid'in dört puan önünde yer alan Barça'nın bu sezon La Liga şampiyonluğunu kazanmasına ve Şampiyonlar Ligi'nde de başarıya ulaşmasına katkıda bulunmayı umuyor.