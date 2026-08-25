Bu soru McManaman'a yöneltildiğinde, cumartesi günü Atletico'nun Sevilla deplasmanını yayınlayacak olan Disney+ üzerinden, ESPN'in katkılarıyla GOAL'a konuşan eski City yıldızı şöyle dedi: “Belki. Herkesin, Erling'in İspanya'da oynamak istediğine dair böyle efsanevi bir düşüncesi var, değil mi.

“Yani Barcelona'nın Erling'i karşılayıp karşılayamayacağı bile ayrı bir soru, dolayısıyla belki de uzun vadeli oynuyorlardır, hiçbir fikrim yok. Erling, City'de çok ama çok mutlu görünüyor. Geçen yıl uzun vadeli devasa bir sözleşme imzaladı, değil mi.

“Ama katılıyorum, geçen yıl hücum hattında oldukça eksik olduklarını düşünmüştüm ve gidip ligi oldukça rahat kazandılar. Robert gitti, Ferran gitti, bu yıl onların santrforu kim?

“Bence [Karim] Adeyemi tam anlamıyla bir dokuz numara değil, daha çok tipik bir sürat oyuncusu, değil mi; Raphinha var, [Anthony] Gordon var, Lamine [Yamal] var.

“Geçen yıl Barcelona'ya ne zaman baksam aynı şeyi gördüm, önceki yıl da aynısını yaptılar. Çeşitli bölgelere baktım ve orada eksikler, burada eksikler diye düşündüm, sonra gidip herkesi darmadağın ettiler.

“Eric Garcia'ya bakıyorum, geçen yıl yaklaşık dört ya da beş pozisyonda oynadı ve kendi kendime ‘orada oynayabilir mi, burada oynayabilir mi’ diye düşünüyorum, ama gerçekten oynayabiliyor, lanet olası her yerde oynayabiliyor!”

“Bu yüzden beni şaşırtmaya devam ediyorlar ama ben de aynı fikirdeyim, hâlâ mevkisel bir dokuz numaraya ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. La Masia'da, yukarıdan gelen ve belki 10-15 maç sizin işinizi görebilecek genç bir oyuncuları var mı, o başka mesele.

“Madrid, [Carlos] Espi'yi getirdi, şimdiden birkaç gol attı, yine farklı bir oyuncu tipi. Ama bilirsin, Lamine formda kalırsa 20 gol atar, Raphinha formda kalırsa 25 gol daha atar ve Adeyemi'nin de 20 gol atacağına bahse girerim, Gordon da yeterince maç oynarsa 20 gol atar. Golleri Real Madrid'e kıyasla biraz daha dengeli dağıtma eğilimindeler.”