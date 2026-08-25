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Barcelona, Erling Haaland konusunda uzun vadeli mi düşünüyor? Golcü Manchester City forvetinin La Liga'ya transfer olacağı yönündeki spekülasyonlar sürerken, “efsanevi” transfer iddiası ele alındı
Barcelona, Lewandowski ve Ferran Torres ile yollarını ayırdı
2025-26 sezonunda bir kez daha yurt içi şampiyonluğa ulaşan Barça, kendini kanıtlamış iki oyuncusuyla yollarını ayırmayı kabul etti. Golcü Polonyalı forvet Robert Lewandowski, serbest oyuncu olarak Katalonya'ya veda etti ve şu anda MLS'te forma giyiyor; Dünya Kupası kazanan İspanya milli oyuncusu Ferran Torres ise 50 milyon avro (£43 milyon/$58 milyon) karşılığında Paris Saint-Germain'e transfer oldu.
Mısırlı genç yetenek Hamza Abdelkarim'in heyecan verici potansiyeli şubatta kadroya katıldı, ancak kendisi henüz 18 yaşında ve en üst seviyede nispeten denenmemiş bir isim. Atletico Madrid'in ayrılmak isteyen forveti Julian Alvarez'e yönelik sözde ilgi hakkında çok sayıda değerlendirme yapıldı.
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Barcelona, Dünya Kupası şampiyonu Alvarez ile ilişkilendirildi
26 yaşındaki Arjantinli oyuncu sonunda Camp Nou’nun yolunu tutabilir, ancak Manchester City ile bağlantıları bulunan başka bir golcü de bir süredir transfer radarında yer alıyor. Haaland, Premier Lig devinin formasıyla çıktığı 200 maçta 162 kez fileleri havalandırdı.
2034’e kadar sözleşmesi bulunsa da bu durum İngiltere’deki ayrılık söylentilerini dindirmeye pek yetmedi. Haaland’ın babası Alf Inge, transfer kapısını aralık bıraktı; İspanya’daki yeni bir meydan okuma büyük cazibe taşıyor. Barca zaman mı kolluyor ve 2027 için bir hamleye mi hazırlanıyor?
Haaland, 2027'de Camp Nou'ya gidebilir mi?
Bu soru McManaman'a yöneltildiğinde, cumartesi günü Atletico'nun Sevilla deplasmanını yayınlayacak olan Disney+ üzerinden, ESPN'in katkılarıyla GOAL'a konuşan eski City yıldızı şöyle dedi: “Belki. Herkesin, Erling'in İspanya'da oynamak istediğine dair böyle efsanevi bir düşüncesi var, değil mi.
“Yani Barcelona'nın Erling'i karşılayıp karşılayamayacağı bile ayrı bir soru, dolayısıyla belki de uzun vadeli oynuyorlardır, hiçbir fikrim yok. Erling, City'de çok ama çok mutlu görünüyor. Geçen yıl uzun vadeli devasa bir sözleşme imzaladı, değil mi.
“Ama katılıyorum, geçen yıl hücum hattında oldukça eksik olduklarını düşünmüştüm ve gidip ligi oldukça rahat kazandılar. Robert gitti, Ferran gitti, bu yıl onların santrforu kim?
“Bence [Karim] Adeyemi tam anlamıyla bir dokuz numara değil, daha çok tipik bir sürat oyuncusu, değil mi; Raphinha var, [Anthony] Gordon var, Lamine [Yamal] var.
“Geçen yıl Barcelona'ya ne zaman baksam aynı şeyi gördüm, önceki yıl da aynısını yaptılar. Çeşitli bölgelere baktım ve orada eksikler, burada eksikler diye düşündüm, sonra gidip herkesi darmadağın ettiler.
“Eric Garcia'ya bakıyorum, geçen yıl yaklaşık dört ya da beş pozisyonda oynadı ve kendi kendime ‘orada oynayabilir mi, burada oynayabilir mi’ diye düşünüyorum, ama gerçekten oynayabiliyor, lanet olası her yerde oynayabiliyor!”
“Bu yüzden beni şaşırtmaya devam ediyorlar ama ben de aynı fikirdeyim, hâlâ mevkisel bir dokuz numaraya ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. La Masia'da, yukarıdan gelen ve belki 10-15 maç sizin işinizi görebilecek genç bir oyuncuları var mı, o başka mesele.
“Madrid, [Carlos] Espi'yi getirdi, şimdiden birkaç gol attı, yine farklı bir oyuncu tipi. Ama bilirsin, Lamine formda kalırsa 20 gol atar, Raphinha formda kalırsa 25 gol daha atar ve Adeyemi'nin de 20 gol atacağına bahse girerim, Gordon da yeterince maç oynarsa 20 gol atar. Golleri Real Madrid'e kıyasla biraz daha dengeli dağıtma eğilimindeler.”
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Barcelona'nın 2026-27 fikstürü: La Liga şampiyonluğunu koruma mücadelesi
Barcelona, 2026-27 sezonunun açılışında Elche deplasmanında Almanya millî oyuncusu Adeyemi'yi santrforda kullandı. Ağır geçen 5-0'lık galibiyette o da gol atan isimler arasındaydı; Raphinha ile Fermin Lopez ise ikişer gol kaydetti.
Hansi Flick yönetimindeki son şampiyonun önünde şimdi üst üste iki iç saha maçı var. Bunların ilkinde perşembe günü Athletic Club ile karşılaşacaklar. Ardından, Haaland söylentileri arka planda sürerken, 31 Ağustos'ta Rayo Vallecano'yu konuk edecekler.
Her cumartesi gecesi canlı LALIGA maçlarının adresi olan Disney+, İspanyol futbolunun en iyilerini Birleşik Krallık'taki taraftarlarla buluşturuyor.
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