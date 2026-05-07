Barcelona efsanesi Gerard Piqué, Andorra maçında hakemle yaşadığı tartışmanın ardından ağır bir ceza ve men cezası aldı

RFEF, Andorra’nın Albacete ile oynadığı Segunda División maçı sırasında yaşanan bir olayın ardından Piqué’ye disiplin cezaları verdi. Eski İspanya milli futbolcuya, futbolla ilgili faaliyetlerden iki ay uzaklaştırma cezası ve altı maçlık men cezası verildi.

Ceza, Andorra'nın 1-0 mağlup olduğu maçın ardından RFEF Disiplin Kurulu tarafından yapılan incelemenin ardından verildi. Yetkililer, Estadi Nacional'daki maç sırasında ve sonrasında Pique'nin davranışlarını ayrıntılı olarak anlatan hakem Alonso de Ena Wolf'un raporunu inceledi. Rapora göre, Pique hem devre arasında hem de maçın sonunda hakem ekibine yaklaştı. Kurul, Pique'nin davranışının disiplin sınırlarını aştığı sonucuna vardı ve Çarşamba günü cezaları açıkladı.