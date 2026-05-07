Getty Images
Çeviri:
Barcelona efsanesi Gerard Piqué, Andorra maçında hakemle yaşadığı tartışmanın ardından ağır bir ceza ve men cezası aldı
RFEF, Albacete maçındaki olayların ardından Piqué'ye ceza verdi
RFEF, Andorra’nın Albacete ile oynadığı Segunda División maçı sırasında yaşanan bir olayın ardından Piqué’ye disiplin cezaları verdi. Eski İspanya milli futbolcuya, futbolla ilgili faaliyetlerden iki ay uzaklaştırma cezası ve altı maçlık men cezası verildi.
Ceza, Andorra'nın 1-0 mağlup olduğu maçın ardından RFEF Disiplin Kurulu tarafından yapılan incelemenin ardından verildi. Yetkililer, Estadi Nacional'daki maç sırasında ve sonrasında Pique'nin davranışlarını ayrıntılı olarak anlatan hakem Alonso de Ena Wolf'un raporunu inceledi. Rapora göre, Pique hem devre arasında hem de maçın sonunda hakem ekibine yaklaştı. Kurul, Pique'nin davranışının disiplin sınırlarını aştığı sonucuna vardı ve Çarşamba günü cezaları açıkladı.
- Getty Images
Hakem raporunda iddia edilen sözler ayrıntılı olarak yer alıyor
Hakemin resmi raporunda Ena Wolf, Piqué’nin hakem ekibine kışkırtıcı sözler sarf ettiğini iddia etti. Raporda, eski stoperin hakemlerin sahadan ayrılırken güvenlikleri konusunda onları uyardığı belirtiliyor.
Belgeye göre Piqué, "Eskortla ayrılın, size saldırabilirler" dedi. Raporda ayrıca, hakemlerin başka yerlerde daha sert bir ortamla karşılaşacaklarını ima ederek, "Başka bir ülkede sizi döverlerdi, ama burada, Andorra'da biz medeni bir ülkeyiz" dediği belirtildi.
Disiplin kurulu, bu sözleri maç hakemlerine yönelik "hafif şiddet" olarak nitelendirdi. Karar kapsamında sportif direktör Jaume Nogues de cezalandırıldı.
Andorra, kulübün cezalandırılması üzerine iddiaları reddetti
Andorra, hakemin olayla ilgili açıklamasını kamuoyuna açık bir şekilde reddetti. Kulüp, yaptığı resmi açıklamada, hakemin ekinde anlatılan olayların bildirildiği şekilde gerçekleşmediğini belirtti ve Piqué'yi savunmak için delil sunma planlarını doğruladı.
Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "FC Andorra, dün, 1 Mayıs Cuma günü Albacete ile oynanan maça ilişkin hakem raporunun içeriğine şiddetle itiraz etmektedir" denildi.
"İncelemelerin ardından kulüp, raporda yer alan bazı hususların olayların gidişatını veya hakem ile kulüp temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sırasında sarf edilen sözleri doğru ve gerçekçi bir şekilde yansıtmadığını düşünmektedir. Bu durum ışığında FC Andorra, raporun düzeltilmesini ve gerçekte yaşananların tam bir dökümünün sunulmasını talep etmektedir."
Kulübün tutumuna rağmen, RFEF bireysel cezaların ötesinde daha geniş kapsamlı önlemler aldı. Federasyon, stadyumun VIP ve loca bölümlerinin kapatılmasını emretti; bu alanlar, Pique ve Nogues'in maçlar sırasında genellikle oturup maçın gidişatını izledikleri yerlerdir.
Kulübün üst düzey yetkililerinden birkaçı da cezalandırıldı. Başkan Ferran Vilaseca dört ay men cezası alırken, delege Cristian Lanzarote üç maç men cezası aldı. Teknik direktör Carles Manso, kaleci antrenörü Daniel Ortiz ve sağlık ekibinin üyeleri de cezalandırıldı.
- AFP
Disiplin sorunlarının artmasıyla birlikte temyiz başvurusu yapılması muhtemel
Andorra, Piqué'nin adını temize çıkarmak amacıyla bu karara itiraz etmeyi planlıyor. Kulüp, hakemin olayla ilgili anlatımını çürütecek kanıtlar sunmayı planlıyor. Bu olay, kulübün bu sezon karşı karşıya kaldığı disiplin sorunlarının giderek uzayan listesine bir yenisini daha ekliyor. Haberlere göre Andorra, tekrarlanan davranış sorunları nedeniyle 47.000 dolardan fazla para cezasına çarptırıldı; bu durum, eski Barcelona savunma oyuncusunun liderlik ettiği projeyi daha da mercek altına alıyor.