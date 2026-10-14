Etkileyici seriye rağmen Flick, oyuncularının ayaklarının yere basmasını sağlamaya çalıştı. Maç sonrası basın toplantısında, “Futbolda her şey çok hızlı değişebilir,” dedi. “Bu durumdan gurur duyuyoruz. Mutluyuz; nasıl oynamak istediğimiz konusunda yalnızca özgüvenimiz değil, oyun tarzımıza inancımız da var.

“Ama hedeflerimiz daha büyük; kupalar kazanmak istiyoruz. Şu anda hiçbir şey kazanamayız. Büyük kupalar mayıs ve haziran aylarında kazanılır. Bunun için her gün çalışıyoruz.”

Alman teknik adam, Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in yaz aylarında takımdan ayrılmasıyla yerleşik bir as santrforları kalmamasına rağmen takımının üretken performansına şaşırmadığını da vurguladı. “Önemli olan antrenmanlarda gördüğüm kalite. Bu yüzden şaşırmadım,” diye ekledi. “Takımımı tanıyorum. Nasıl oynayabileceklerine yüzde 100 inanıyorum.

“Oyunu nasıl kontrol ettiğimizi görmek inanılmaz. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçıydı ve çok üst düzey bir performans sergiledik.

“İlk yarıda gördüklerimi de çok beğendim. Hücumun son üçte birlik bölümünde ve geçişlerde verdiğimiz kararlar pek iyi değildi ama [Galatasaray]'ın özellikle bu atmosferde çok iyi olduğunu biliyoruz.

“Devre arasında oyunumuzu biraz uyarladık ve ikinci yarı harikaydı. Performansımız inanılmazdı.”



