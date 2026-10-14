AFP
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Barcelona durdurulamaz mı? Lamine Yamal ve arkadaşları Galatasaray karşısında geri dönerek 10'da 10 yaparken Hansi Flick'ten “Hiçbir şey kazanamayız” uyarısı
Geri dönüşle 10'da 10
Barcelona, Rams Park'a konuk oldu ve Aleksey Batrakov'un ev sahibi ekibi sürpriz bir şekilde öne geçirmesiyle kısa süreliğine zor durumda kaldı. Ancak Joao Cancelo, devre arasından hemen önce skora denge getirerek Türkiye'de ikinci yarıya damga vuracak performansın zeminini hazırladı.
İkinci yarıda Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi'nin golleriyle Barcelona 4-1'lik farklı bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla Barcelona, sezona kusursuz başlangıcını sürdürerek tüm kulvarlarda üst üste onuncu galibiyetini aldı ve bu sezon attığı gol sayısını 43'e çıkardı.
- AFP
Flick kupa beklentilerini törpülüyor
Etkileyici seriye rağmen Flick, oyuncularının ayaklarının yere basmasını sağlamaya çalıştı. Maç sonrası basın toplantısında, “Futbolda her şey çok hızlı değişebilir,” dedi. “Bu durumdan gurur duyuyoruz. Mutluyuz; nasıl oynamak istediğimiz konusunda yalnızca özgüvenimiz değil, oyun tarzımıza inancımız da var.
“Ama hedeflerimiz daha büyük; kupalar kazanmak istiyoruz. Şu anda hiçbir şey kazanamayız. Büyük kupalar mayıs ve haziran aylarında kazanılır. Bunun için her gün çalışıyoruz.”
Alman teknik adam, Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in yaz aylarında takımdan ayrılmasıyla yerleşik bir as santrforları kalmamasına rağmen takımının üretken performansına şaşırmadığını da vurguladı. “Önemli olan antrenmanlarda gördüğüm kalite. Bu yüzden şaşırmadım,” diye ekledi. “Takımımı tanıyorum. Nasıl oynayabileceklerine yüzde 100 inanıyorum.
“Oyunu nasıl kontrol ettiğimizi görmek inanılmaz. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçıydı ve çok üst düzey bir performans sergiledik.
“İlk yarıda gördüklerimi de çok beğendim. Hücumun son üçte birlik bölümünde ve geçişlerde verdiğimiz kararlar pek iyi değildi ama [Galatasaray]'ın özellikle bu atmosferde çok iyi olduğunu biliyoruz.
“Devre arasında oyunumuzu biraz uyarladık ve ikinci yarı harikaydı. Performansımız inanılmazdı.”
Yamal oyunu yönlendiriyor
Bu sezon yedi farklı oyuncu birden fazla gol atmış olsa da İstanbul'daki asıl belirleyici isim Lamine Yamal'dı. Genç futbolcu, gol atamamasına rağmen maçın oyuncusu seçildi. Fermin'e nefis bir orta açtı, ustaca bir hareketle Gordon'a golü hazırladı. Dört golün tamamında önemli rol oynayan Yamal, yalnızca 10 maçta bu sezonki toplamını sekiz gol ve dokuz asiste çıkardı.
Flick, genç hücum oyuncusunun etkisini övgüyle anlattı. Barcelona teknik direktörü, "Lamine harika bir ikinci yarı geçirdi," dedi. "Onun gibi bir oyuncuya bu seviyede sahip olmak inanılmaz. Oyunun gidişatını bizim lehimize değiştirdi ve bu gerçekten çok iyiydi.
"Lamine'i her antrenmanda izlediğinizde, antrenmanda yarattığı bazı pozisyonları gördüğünüzde, burada da aynısını görüyorsunuz. Bu inanılmaz.
"Takımımda onun gibi bir oyuncu olduğu için mutluyum. İkinci yarıda harikaydı. Oyuna hâkimiyeti, son pası... Yaptıkları inanılmaz."
Yamal'ın performansı rakipten de büyük takdir topladı. Galatasaray'ın yıldızı Rafael Leao, genç futbolcuyu futbolun en büyük bireysel ödülüne layık görerek şunları söyledi: "Umarım Lamine Yamal, Ballon d’Or'u kazanır ve Barca ile büyük kupalar elde eder. Dünyanın en iyi oyuncuları arasında. Çok büyük saygı duyduğum biri."
- AFP
Belirleyici bir hafta kapıda
Barcelona'nın yenilmezliği, önündeki zorlu fikstürde ciddi bir sınav verecek. La Liga'ya cumartesi günü üçüncü sıradaki Real Betis deplasmanında oynayacağı zorlu maçla dönecek.
Bu lig maçının hemen ardından gelecek salı Fransa'da Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. Katalan ekibi daha sonra sezonun ilk El Clasico maçında ezeli rakibi Real Madrid'i ağırlamak üzere İspanya'ya dönecek. Bu üç zorlu karşılaşma, Flick'in fırtına gibi esen kadrosu için gerçek bir ölçüt olacak.
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