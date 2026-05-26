Blaugrana, Rashford’un İspanya’daki verimli kiralık döneminin ardından onu kalıcı olarak kadrosuna katmak için çabalarını yoğunlaştırıyor ve talkSPORT’a göre Barça, 2026 Dünya Kupası öncesinde Kırmızı Şeytanlar ile yeni transfer görüşmeleri yapmayı planlıyor. İngiltere milli takım oyuncusu, 49 maçta 14 gol atıp 14 asist yaparak Hansi Flick’i, kulübün uzun vadeli hücum projesinin bir parçası olarak kalması gerektiğine ikna etti.

Katalan ekibinin, transferi kolaylaştırmak için revize edilmiş bir sözleşme yapısını ve toplam maaşında bir indirimi kabul etmeye hazır olan Rashford ile kişisel şartlarda anlaştığı bildiriliyor. Barça'nın mali kısıtlamaları nedeniyle, Man Utd ile yapılacak görüşmeler artık transfer ücretine odaklanacak. Ancak United, taleplerini düşürmeyi reddediyor. Premier League ekibi, Barcelona'nın orijinal kiralama sözleşmesinde yer alan 30 milyon avroluk (26 milyon sterlin) satın alma opsiyonunu devreye sokmasını istiyor ve başka bir geçici anlaşmaya izin vermeye yanaşmıyor.