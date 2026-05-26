Getty Images Sport
Çeviri:
Barcelona, Dünya Kupası öncesinde Manchester United ile yeni transfer görüşmeleri planlarken, Marcus Rashford'un "Manchester United'da bir geleceği yok"
Barcelona, Rashford'u transfer etmek için çabalarını artırıyor
Blaugrana, Rashford’un İspanya’daki verimli kiralık döneminin ardından onu kalıcı olarak kadrosuna katmak için çabalarını yoğunlaştırıyor ve talkSPORT’a göre Barça, 2026 Dünya Kupası öncesinde Kırmızı Şeytanlar ile yeni transfer görüşmeleri yapmayı planlıyor. İngiltere milli takım oyuncusu, 49 maçta 14 gol atıp 14 asist yaparak Hansi Flick’i, kulübün uzun vadeli hücum projesinin bir parçası olarak kalması gerektiğine ikna etti.
Katalan ekibinin, transferi kolaylaştırmak için revize edilmiş bir sözleşme yapısını ve toplam maaşında bir indirimi kabul etmeye hazır olan Rashford ile kişisel şartlarda anlaştığı bildiriliyor. Barça'nın mali kısıtlamaları nedeniyle, Man Utd ile yapılacak görüşmeler artık transfer ücretine odaklanacak. Ancak United, taleplerini düşürmeyi reddediyor. Premier League ekibi, Barcelona'nın orijinal kiralama sözleşmesinde yer alan 30 milyon avroluk (26 milyon sterlin) satın alma opsiyonunu devreye sokmasını istiyor ve başka bir geçici anlaşmaya izin vermeye yanaşmıyor.
- Getty Images Sport
United, transfer yapısı konusunda kararlılığını sürdürüyor
Haberlere göre Kırmızı Şeytanlar, bu yaz Rashford ile yollarını kalıcı olarak ayırmak istediklerini açıkça belirtmiş durumda. Kulüp, kadro yenileme planlarının bir parçası olarak oyuncunun maaş yükünü de bilançodan çıkarmak istiyor. Barcelona’nın sportif direktörü Deco’nun, satın alma şartı içeren bir kiralama gibi alternatif yapıları değerlendirdiği söyleniyor, ancak United bu tekliflere karşı çıktı.
Şampiyonlar Ligi'ne kalmanın ardından Rashford'un maaşının artması, kulübün transferi tamamlaması için baskıyı daha da artırdı. Alternatif forvet hedefleriyle bağlantıları olmasına rağmen, Barcelona hala Rashford'u öncelikli transferi olarak görüyor. Flick de İngiliz forveti Camp Nou'ya geri getirmek için tüm gücüyle çalışıyor.
Barcelona, Rashford'un kendilerine avantaj sağlayacağına inanıyor
Barcelona, Rashford’un İspanya’da kalma isteğinin kendi pazarlık pozisyonunu güçlendirdiğine inanıyor. İddiaya göre forvet oyuncusu Old Trafford’a dönmeye hiç niyetli değil ve diğer kulüplerin ilgisini geri çevirerek United’ın transfer piyasasındaki seçeneklerini kısıtladı. Bu tutum, Barcelona’yı ertelenmiş taksitler veya 2027’de satın alma yükümlülüğü içeren esnek ödeme yapılarını araştırmaya devam etmeye teşvik etti.
Buna rağmen kulüp, 30 milyon avroluk transfer ücretinin tamamını ödemenin nihayetinde kaçınılmaz olabileceğinin farkında. Barcelona'nın kısa listesindeki alternatif seçenekler de çok daha pahalıya mal olacak. Atletico Madrid'den Julian Alvarez ve Chelsea'nin forveti Joao Pedro izleniyor, ancak kulüpleri daha düşük ücretler için pazarlık yapmaya yanaşmıyor.
- Getty Images Sport
Barcelona, belirleyici görüşmelerle karşı karşıya
Barça'nın, sezon öncesi hazırlıklar başlamadan önce Rashford'un geleceğini kesinleştirmek amacıyla Manchester United ile görüşmelere devam etmesi bekleniyor. Oyuncu da, Thomas Tuchel'in Dünya Kupası kadrosuna seçilmesinin ardından durumunun netleşmesini istiyor. Öte yandan United, bir başka kiralık anlaşmasından kaçınmaya kararlı görünüyor ve kalıcı bir transfer için baskı yapmaya devam edecek.