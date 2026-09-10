"Konuşamayacağımız şeyler var. Her şeyi doğru şekilde yaptık. Üç yılda ödenmek üzere 100 milyon euro’luk bir teklif sunduk, ancak yanıt almadık. O andan itibaren konu daha çok basında konuşuldu".





Deco daha sonra Atlético Madrid ile temasları yeniden anlatarak Katalan kulübünün sergilediği doğru tavrın altını çizdi: "Jan, onlarla birkaç kez konuştuğunu, bunu da her zaman saygılı bir şekilde yaptığını zaten açıkladı. Bize oyuncuyu satmak istemediklerini söylediler".





Arjantinli forvetin geleceğiyle ilgili olarak ise blaugrana yöneticisi kesin bir şey söylememeyi tercih etti: "Gelecek mi? Her an, olduğu gibi değerlendirilmeli. Basında büyük bir gerilim var ama eklenecek başka bir şey yok".





Son olarak Deco, Barcelona’nın oyuncuya kamuoyu önünde ayrılık talebinde bulunması için baskı yaptığı yönündeki iddiaları net bir şekilde reddetti: "Oyuncudan Kulüpler Dünya Kupası’nda Atlético’dan ayrılmak istediğini söylemesini istemedik".



