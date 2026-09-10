Deco, Barcelona sportif direktörü olarak, El Món a RAC 1’e verdiği röportajda yeni sona eren yaz transfer dönemini değerlendirdi. Kulübün yöneticisi, son haftaların öne çıkan bazı isimleri üzerinde de durarak çeşitli konulara değindi ve takımın sezona çok iyi başlamasının ışığında Hansi Flick’in teknik projesine duyduğu tam güveni yineledi.
Ele alınan konular arasında Barça'nın Julián Álvarez’i kadrosuna katma girişimi de vardı; Deco, bu operasyonla ilgili olarak vicdanının rahat olduğunu söyledi.