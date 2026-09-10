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Julian AlvarezGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Barcelona, Deco: "Julian Alvarez konusunda her zaman saygılı olduk, 100 milyon teklif ettik"

Barcelona
Transfers
J. Alvarez

Barcelona sportif direktörü, Atletico Madrid'in Arjantinli oyuncusu için sonuçsuz kalan transfer görüşmelerine yeniden değindi

Deco, Barcelona sportif direktörü olarak, El Món a RAC 1’e verdiği röportajda yeni sona eren yaz transfer dönemini değerlendirdi. Kulübün yöneticisi, son haftaların öne çıkan bazı isimleri üzerinde de durarak çeşitli konulara değindi ve takımın sezona çok iyi başlamasının ışığında Hansi Flick’in teknik projesine duyduğu tam güveni yineledi.


Ele alınan konular arasında Barça'nın Julián Álvarez’i kadrosuna katma girişimi de vardı; Deco, bu operasyonla ilgili olarak vicdanının rahat olduğunu söyledi.


  • "Konuşamayacağımız şeyler var. Her şeyi doğru şekilde yaptık. Üç yılda ödenmek üzere 100 milyon euro’luk bir teklif sunduk, ancak yanıt almadık. O andan itibaren konu daha çok basında konuşuldu".


    Deco daha sonra Atlético Madrid ile temasları yeniden anlatarak Katalan kulübünün sergilediği doğru tavrın altını çizdi: "Jan, onlarla birkaç kez konuştuğunu, bunu da her zaman saygılı bir şekilde yaptığını zaten açıkladı. Bize oyuncuyu satmak istemediklerini söylediler".


    Arjantinli forvetin geleceğiyle ilgili olarak ise blaugrana yöneticisi kesin bir şey söylememeyi tercih etti: "Gelecek mi? Her an, olduğu gibi değerlendirilmeli. Basında büyük bir gerilim var ama eklenecek başka bir şey yok".


    Son olarak Deco, Barcelona’nın oyuncuya kamuoyu önünde ayrılık talebinde bulunması için baskı yaptığı yönündeki iddiaları net bir şekilde reddetti: "Oyuncudan Kulüpler Dünya Kupası’nda Atlético’dan ayrılmak istediğini söylemesini istemedik".


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