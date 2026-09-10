24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Julian AlvarezGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Barcelona, Deco: "Julian Alvarez konusunda biz her zaman saygılıyız"

Barcelona
Transfers
J. Alvarez

Barcelona sportif direktörü, Atletico Madrid'in Arjantinli oyuncusu için sonuçsuz kalan transfer görüşmelerine yeniden değindi.

Deco, Barcelona sportif direktörü olarak, El Món a RAC 1’e verdiği röportajda yeni kapanan yaz transfer dönemini değerlendirdi. Barcelona yöneticisi, son haftaların öne çıkan bazı isimleri üzerinde de durarak çeşitli konuları ele aldı ve takımın sezona çok iyi başlamasının ışığında Hansi Flick’in teknik projesine duyduğu tam güveni bir kez daha vurguladı.


Gündeme gelen başlıklar arasında Barça’nın Julián Álvarez’e ulaşma girişimi de vardı; Deco, bu operasyonla ilgili olarak vicdanının rahat olduğunu söyledi.


  • “Konuşamayacağımız şeyler var. Her şeyi doğru şekilde yaptık. Üç yılda ödenmek üzere 100 milyon euroluk bir teklif sunduk, ancak yanıt almadık. O andan itibaren konu daha çok basında konuşuldu.”


    Deco daha sonra Atletico Madrid ile temasları yeniden anlattı ve Katalan kulübünün sergilediği doğru tutumun altını çizdi: “Jan, onlarla birkaç kez konuştuğunu ve bunu her zaman saygılı bir şekilde yaptığını zaten açıkladı. Bize oyuncuyu satmak istemediklerini söylediler.”


    Arjantinli forvetin geleceğiyle ilgili olarak ise blaugranalı yönetici, kesin konuşmamayı tercih etti: “Gelecek mi? Her an, olduğu gibi değerlendirilmeli. Basında büyük bir gerginlik var ama eklenecek başka bir şey yok.”


    Son olarak Deco, Barcelona’nın oyuncuya kamuoyu önünde ayrılık istemesi için baskı yaptığı yönündeki her türlü iddiayı kesin bir dille reddetti: “Oyuncudan Dünya Kupası’nda Atletico’dan ayrılmak istediğini söylemesini istemedik.”


    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
La Liga
Levante crest
Levante
LEV
Barcelona crest
Barcelona
BAR