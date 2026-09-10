Deco, Barcelona sportif direktörü olarak, El Món a RAC 1’e verdiği röportajda yeni kapanan yaz transfer dönemini değerlendirdi. Barcelona yöneticisi, son haftaların öne çıkan bazı isimleri üzerinde de durarak çeşitli konuları ele aldı ve takımın sezona çok iyi başlamasının ışığında Hansi Flick’in teknik projesine duyduğu tam güveni bir kez daha vurguladı.
Gündeme gelen başlıklar arasında Barça’nın Julián Álvarez’e ulaşma girişimi de vardı; Deco, bu operasyonla ilgili olarak vicdanının rahat olduğunu söyledi.