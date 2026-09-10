“Konuşamayacağımız şeyler var. Her şeyi doğru şekilde yaptık. Üç yılda ödenmek üzere 100 milyon euroluk bir teklif sunduk, ancak yanıt almadık. O andan itibaren konu daha çok basında konuşuldu.”





Deco daha sonra Atletico Madrid ile temasları yeniden anlattı ve Katalan kulübünün sergilediği doğru tutumun altını çizdi: “Jan, onlarla birkaç kez konuştuğunu ve bunu her zaman saygılı bir şekilde yaptığını zaten açıkladı. Bize oyuncuyu satmak istemediklerini söylediler.”





Arjantinli forvetin geleceğiyle ilgili olarak ise blaugranalı yönetici, kesin konuşmamayı tercih etti: “Gelecek mi? Her an, olduğu gibi değerlendirilmeli. Basında büyük bir gerginlik var ama eklenecek başka bir şey yok.”





Son olarak Deco, Barcelona’nın oyuncuya kamuoyu önünde ayrılık istemesi için baskı yaptığı yönündeki her türlü iddiayı kesin bir dille reddetti: “Oyuncudan Dünya Kupası’nda Atletico’dan ayrılmak istediğini söylemesini istemedik.”



