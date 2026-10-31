Barcelona, Alaves'i yenerek Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında aldığı mağlubiyetleri geride bıraktı. Flick'in takımı, Bask ekibini 6-1 mağlup etti ve maçın sonucunu daha ilk yarıda belirledi. Raphinha, 8. dakikada Fermín López'in asistiyle gol perdesini açtı. Fermín, 23. dakikada Lamine Yamal'ın pasıyla skoru 2-0 yaptı. Raphinha, 41. dakikada yine Fermín'in asistiyle ikinci golünü attı. İlk yarının uzatma dakikalarında ise Lamine Yamal, Cancelo'nun asistiyle skoru 4-0'a taşıdı. İkinci yarıda İspanyol yetenek, 64. dakikada Gabriel Jesus'un pasıyla bir gol daha atarak skoru 5-0 yaptı. Gordon, 81. dakikada Rodri'nin asistiyle skoru 6-0'a getirdi. Alavés'in teselli golünü ise 84. dakikada Díaz attı.