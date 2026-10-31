Barcelona, Alaves'i yenerek Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında aldığı mağlubiyetleri geride bıraktı. Flick'in takımı, Bask ekibini 6-1 mağlup etti ve maçın sonucunu daha ilk yarıda belirledi. Raphinha, 8. dakikada Fermín López'in asistiyle gol perdesini açtı. Fermín, 23. dakikada Lamine Yamal'ın pasıyla skoru 2-0 yaptı. Raphinha, 41. dakikada yine Fermín'in asistiyle ikinci golünü attı. İlk yarının uzatma dakikalarında ise Lamine Yamal, Cancelo'nun asistiyle skoru 4-0'a taşıdı. İkinci yarıda İspanyol yetenek, 64. dakikada Gabriel Jesus'un pasıyla bir gol daha atarak skoru 5-0 yaptı. Gordon, 81. dakikada Rodri'nin asistiyle skoru 6-0'a getirdi. Alavés'in teselli golünü ise 84. dakikada Díaz attı.
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Barcelona'dan şov: Alaves'i 6-1 yendi, puan tablosunda lider. Flick'in takımı 11 maçta 46 gol attı
GOL REKORU
Barcelona böylece Atletico Madrid'in iki, Real Madrid'in ise altı puan önünde La Liga'da yeniden liderliğe yükseldi. Attığı gol sayısı etkileyici: 11 maçta tam 46 gol. Gerçek bir gol makinesi.
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