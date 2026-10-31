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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Barcelona'dan şov: Alaves'i 6-1 yendi, puan tablosunda lider. Flick'in takımı 11 maçta 46 gol attı

Barcelona - Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
Gelecek maçlar
ANF

ANF

Kupa Del Rey

03 Kas 2026

ALA

ALA

BAR

BAR

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

AVL

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Barcelona, Alaves'i yenerek Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında aldığı mağlubiyetleri geride bıraktı. Flick'in takımı, Bask ekibini 6-1 mağlup etti ve maçın sonucunu daha ilk yarıda belirledi. Raphinha, 8. dakikada Fermín López'in asistiyle gol perdesini açtı. Fermín, 23. dakikada Lamine Yamal'ın pasıyla skoru 2-0 yaptı. Raphinha, 41. dakikada yine Fermín'in asistiyle ikinci golünü attı. İlk yarının uzatma dakikalarında ise Lamine Yamal, Cancelo'nun asistiyle skoru 4-0'a taşıdı. İkinci yarıda İspanyol yetenek, 64. dakikada Gabriel Jesus'un pasıyla bir gol daha atarak skoru 5-0 yaptı. Gordon, 81. dakikada Rodri'nin asistiyle skoru 6-0'a getirdi. Alavés'in teselli golünü ise 84. dakikada Díaz attı.

  • GOL REKORU

    Barcelona böylece Atletico Madrid'in iki, Real Madrid'in ise altı puan önünde La Liga'da yeniden liderliğe yükseldi. Attığı gol sayısı etkileyici: 11 maçta tam 46 gol. Gerçek bir gol makinesi.

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Gelecek maçlar
ANF

ANF

Kupa Del Rey

03 Kas 2026

ALA

ALA

BAR

BAR

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

AVL

AVL