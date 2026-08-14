Chelsea'nın eski teknik direktörü ve Hollanda futbolunun ikonik isimlerinden Ruud Gullit, Rashford'un United'a dönüşünün Premier League kulüpleri için yazın ‘en iyi transferi' olabileceğine inanıyor. İngiltere milli oyuncusu, bir önceki sezonu kiralık olarak Barcelona'da geçirdi ve burada yeniden en iyi formunun bir kısmını bulmayı başardı; 49 maçta 14 gol ve 14 asist kaydetti.

Rashford, geçen yaz Barcelona'ya kiralık olarak katıldığında Manchester'daki döneminin sona erdiği düşünülüyordu; bu anlaşmanın £26 milyonluk bir bonservisle kalıcı hâle gelmesi bekleniyordu. Ancak Katalan devi transferi kalıcı hâle getirmek için £26 milyonluk satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.

Bu durum, başlangıçta yüksek maaşlı yıldız için bir bonservis bedeli elde etmeyi uman United'ı zor bir pozisyonda bıraktı. Yazın daha erken bölümünde Old Trafford'dan ayrılması çok daha olası görünse de United'ın £40 milyonluk talep ettiği bonservis bedelini karşılamaya hazır ciddi taliplerin eksikliği, İngiliz oyuncunun artık takımda kalmaya hazır göründüğü anlamına geliyor.

Yakın geleceği artık büyük ölçüde netlik kazanmış görünen Rashford'un son dönemdeki gelişimi, futbol efsanelerinin de dikkatini çekiyor.



