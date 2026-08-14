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Barcelona'dan kiralık dönüşünün ardından Marcus Rashford'ın yazın Manchester United'ın 'en iyi transferi' olacağı öne sürüldü
United'ın "en iyi transferi"
Chelsea'nın eski teknik direktörü ve Hollanda futbolunun ikonik isimlerinden Ruud Gullit, Rashford'un United'a dönüşünün Premier League kulüpleri için yazın ‘en iyi transferi' olabileceğine inanıyor. İngiltere milli oyuncusu, bir önceki sezonu kiralık olarak Barcelona'da geçirdi ve burada yeniden en iyi formunun bir kısmını bulmayı başardı; 49 maçta 14 gol ve 14 asist kaydetti.
Rashford, geçen yaz Barcelona'ya kiralık olarak katıldığında Manchester'daki döneminin sona erdiği düşünülüyordu; bu anlaşmanın £26 milyonluk bir bonservisle kalıcı hâle gelmesi bekleniyordu. Ancak Katalan devi transferi kalıcı hâle getirmek için £26 milyonluk satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.
Bu durum, başlangıçta yüksek maaşlı yıldız için bir bonservis bedeli elde etmeyi uman United'ı zor bir pozisyonda bıraktı. Yazın daha erken bölümünde Old Trafford'dan ayrılması çok daha olası görünse de United'ın £40 milyonluk talep ettiği bonservis bedelini karşılamaya hazır ciddi taliplerin eksikliği, İngiliz oyuncunun artık takımda kalmaya hazır göründüğü anlamına geliyor.
Yakın geleceği artık büyük ölçüde netlik kazanmış görünen Rashford'un son dönemdeki gelişimi, futbol efsanelerinin de dikkatini çekiyor.
- Getty Images Sport
Gullit, Rashford'ın taktiksel gelişimini övdü
Rashford'ın geleceğine ilişkin konuşan Gullit, Sport Witness'a şunları söyledi: "Marcus Rashford en iyi transfer olabilir. Barcelona'da çok şey öğrendi ve Manchester United'da olduğundan çok daha özgür bir şekilde, çok daha iyi oynadı.
"Bu onun hatası mıydı, yoksa kulüpteki ortamdan mı kaynaklanıyordu? Oyuncuyu suçlamak çok kolay. Ama başka bir yerde iyi performans gösteriyorsa, bu önceki ortamında bir şeylerin yanlış olduğunu gösterir.
"Bu yüzden, eğer kalırsa ve Barcelona'da oynadığı gibi oynarsa, bu Manchester United için harika bir hamle olabilir."
Carrick, altyapı mezununu yeniden kadroya kattı
United'ın Leeds ile oynadığı hazırlık maçında berabere kalmasının ardından konuşan Michael Carrick, Rashford'un yeni sezon öncesinde planlarında yer aldığını ima etti. Teknik direktörün oyuncuyla, takım arkadaşı oldukları günlere uzanan uzun bir geçmişi var ve La Liga'daki döneminin ardından hücum oyuncusunun neler ortaya koyabileceğini görmeye istekli.
Carrick, ITV1'e verdiği demeçte, "O bizim oyuncumuz, biliyorsunuz, ve harika bir şekilde geri döndü. O da diğer tüm oyuncular gibi" dedi. "Marcus'u uzun zamandır tanıyorum ve biliyorsunuz, bize biraz farklı bir şey katıyor. Döndüğünden beri de morali çok iyi. İki ya da üç gündür antrenmanlara çıkıyor ve dürüst olmak gerekirse her şey oldukça normal. Biz de sezonun başlamasını dört gözle bekliyoruz."
- Getty Images Sport
Old Trafford'da kanıtlanması gereken bir şey var
Forvet oyuncuyu, 2023'te imzaladığı haftalık 325.000 sterlinlik kazançlı sözleşmesinin son iki yılına girerken artık kritik bir dönem bekliyor. Leeds ile kısa süre önce oynanan hazırlık maçını kenardan izleyen Rashford'un, şimdi AC Milan'a karşı oynanacak son sezon öncesi karşılaşma için seyahat etmesi bekleniyor.
Oyuncunun daha önce kariyerindeki yeniden yükselişi başka bir yerde sürdürmek için kulüpten kesin bir ayrılığı tercih ettiği düşünülse de, uygun kalıcı bir teklifin gelmemesi şartların değişmesine yol açtı. İspanya'da sergilediği fiziksel durumu ve zihinsel keskinliği koruyabilirse, geçen sezon United'ın zaman zaman eksikliğini hissettiği bitirici farkı sağlayabilir.
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