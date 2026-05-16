Barcelona'dan Fermin Lopez, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in "çalınan şampiyonluklar" iddiasına sert tepki gösterdi
Perez medyada fırtına kopardı
Perez, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Barcelona’ya yönelik doğrudan bir saldırıda bulunarak İspanyol medyasında büyük bir tartışma başlattı. Madrid kulübünün başkanı, henüz kanıtlanmamış Negreira hakemlik skandalına yeniden değindi ve Katalan devini yolsuzlukla ağır bir şekilde suçladı. Perez, uzun süren başkanlığı boyunca kulübünün birçok ulusal şampiyonluğun haksız bir şekilde elinden alındığını iddia ederken, aynı zamanda bu sezonki kampanyada ciddi hakem hatalarının takımına büyük puan kayıplarına yol açtığını öne sürdü.
Madrid başkanı suçlamalarda bulundu
Bernabeu'nun başkanı, kupa vitrinini değerlendirirken ve Katalan kulübüyle süregelen rekabeti tartışırken sözünü sakınmadı. Geçmiş lig sezonlarına ilişkin ciddi iddialarda bulunan Perez, “Başkanlığım sırasında sadece yedi lig şampiyonluğu mu kazandım? Aslında 14 tane kazandım, geri kalanı benden çalındı” dedi.
Dikkatini tamamen bu sezonun ligine çeviren Perez, “Bu sezon bizden çalınan 18 puanı gösteren bir video hazırladık” diye ekledi.
Fermin, Barça'nın büyüklüğünü savunuyor
Que Thi Jugues ile yaptığı röportajda bu şok edici iddialar hakkında sorgulanan Fermin, Barcelona’nın altın çağının temelini oluşturan efsanevi oyuncuları öne çıkararak bu iddiaları reddetti.
Kulübünün sportif dürüstlüğünü savunan Fermin, "Florentino Perez'in söyledikleri doğru olamaz çünkü Lionel Messi, Andres Iniesta ve Xavi Hernandez o dönemde oynuyordu. Barcelona'nın lig şampiyonluklarını çalmış olması imkansız" dedi.
Şampiyonlar sezonu tamamladı
Saha dışı söz düelloları manşetleri süslerken, Fermin, La Liga şampiyonu Barcelona formasıyla 30 gol katkısı kaydeden muhteşem bir sezonunu başarıyla tamamlamaya odaklanmaya devam ediyor. Katalan devi, 17 Mayıs Pazar günü Real Betis’i ağırlayarak ligin son iki maçına çıkacak ve altı gün sonra da Valencia deplasmanına gidecek. Bu son maçlar, yaz transfer dönemi başlamadan önce takımın ligdeki üstünlüğünü pekiştirmek için bir fırsat sunuyor.