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'Barcelona'dan daha iyi!' - Marc Casado, yaz ayrılığının ardından Deportivo La Coruna'nın tesisleri karşısında şaşkına dönerken La Masia'ya olay yaratan bir göndermede bulundu
La Masia mezunundan tesislerle ilgili çarpıcı iddia
Katalonya genelinde şaşkınlık yaratacak bir gelişmede, Casado yeni yükselen Deportivo de A Coruna'daki tesisler karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Gelişim kariyerinin tamamını Barcelona'nın dünyaca ünlü La Masia akademisinde geçiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni yuvasının aslında Blaugrana'nın belirlediği standartları bile aştığını öne sürdü.
Antrenman tesislerinde yapılan rehberli tur sırasında, yeni transferlerden Jose Maria Gimenez ve sportif direktör Fernando Soriano ile birlikte gezen Casado, A takım soyunma odasına girdiğinde adeta olduğu yerde kaldı. Galiçya'daki düzen karşısında gözle görülür biçimde etkilenen orta saha oyuncusunun, "Burası Barca'dan ve her şeyden daha iyi" dediği duyuldu. Bu söz o kadar dikkat çekiciydi ki Soriano, oyuncuya "Gerçekten mi?" diye sorarak bunu tekrar kontrol etmek zorunda kaldı. Casado'nun yanıtı netti: "Evet, ciddiyim."
- Getty Images Sport
Transfer detayları ve Hansi Flick’in kararı
Bu transfer, sezon öncesinin başlarında Flick'in kısa vadeli planlarında yer almayacağının kendisine bildirilmesinin ardından Casado için belirsizliklerle geçen uzun bir yazın sona erdiği anlamına geliyor. Alman teknik direktörün ön libero rolünde başka seçenekleri tercih etmesine rağmen Casado, başlangıçta Camp Nou'dan ayrılmaya isteksizdi.
Bu, yalnızca gelişim amaçlı basit bir kiralık transfer değil; zira Deportivo, oyuncunun geleceğinde önemli bir pay elde etti. Anlaşmada 30 milyon euro satın alma opsiyonu yer alıyor; bu da Galiçya ekibinin Casado'yu geçici bir çözümden ziyade projesinin uzun vadeli temel taşlarından biri olarak gördüğünü gösteriyor.
La Liga için uluslararası ilgiyi geri çevirmek
Casado'nun Riazor'a gelişi, özellikle de kendisini transfer etmek için oluşan rekabetin seviyesi göz önüne alındığında, Deportivo için büyük bir transfer başarısı olarak görülüyor. Yaz transfer dönemi boyunca savunma orta sahasına yurt dışından birçok teklif geldi; bunlar arasında İngiltere, Türkiye ve Suudi Arabistan'daki kulüplerden cazip öneriler de vardı. Hatta Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden RB Leipzig'in de, Depor'a transferi sonunda resmiyet kazanmadan önce, İspanyol oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği yazıldı.
Sonuç olarak, İspanya'da kalmanın ve iddialı bir projeye katılmanın cazibesi geri çevrilemeyecek kadar güçlü çıktı. Casado, yeni adresine gitmeden önce El Prat Havalimanı'nda gazetecilere konuşarak bu geçiş sürecine dair düşünce yapısını netleştirdi. Önündeki fırsattan övgüyle söz eden oyuncu, "Bu çok iyi bir proje. Başlamak için gerçekten sabırsızlanıyorum" dedi.
- Ricardo Larreina Amador
Yeni mücadeleye doğru
Deportivo, yeni transferi için büyük beklentiler taşıyor; onun çok yönlülüğünü ve teknik kapasitesini övüyor. Kulübün resmi açıklamasında, yaşına rağmen üst düzeyde büyük bir deneyim getirdiği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı: "Genç yaşına rağmen, şimdiden elit futbolda kayda değer bir deneyime ve iki LaLiga şampiyonluğu, bir Copa del Rey ve iki Supercopa de Espana'yı içeren etkileyici bir başarı listesine sahip.
"Bu transferle birlikte Depor, kadrosuna son derece umut vadeden ve çok yönlü bir oyuncu katıyor; ancak bu oyuncu zaten en üst seviyedeki futbola alışkın ve hem yurt içi hem de uluslararası organizasyonlarda deneyim sahibi."
Casado'nun iki kulübün tesisleri arasında yaptığı iddialı karşılaştırma, taraflar arasında gelecekte oynanacak maçlara muhtemelen ekstra bir hava katacak, ancak şu an için odağı tamamen ilk maçında. Galiçya ekibi sezona sağlam bir başlangıç yaptı ve eski La Masia yıldızı ilk kez cumartesi günü Villarreal karşısında forma giyebilir.
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