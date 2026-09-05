Deportivo, yeni transferi için büyük beklentiler taşıyor; onun çok yönlülüğünü ve teknik kapasitesini övüyor. Kulübün resmi açıklamasında, yaşına rağmen üst düzeyde büyük bir deneyim getirdiği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı: "Genç yaşına rağmen, şimdiden elit futbolda kayda değer bir deneyime ve iki LaLiga şampiyonluğu, bir Copa del Rey ve iki Supercopa de Espana'yı içeren etkileyici bir başarı listesine sahip.

"Bu transferle birlikte Depor, kadrosuna son derece umut vadeden ve çok yönlü bir oyuncu katıyor; ancak bu oyuncu zaten en üst seviyedeki futbola alışkın ve hem yurt içi hem de uluslararası organizasyonlarda deneyim sahibi."

Casado'nun iki kulübün tesisleri arasında yaptığı iddialı karşılaştırma, taraflar arasında gelecekte oynanacak maçlara muhtemelen ekstra bir hava katacak, ancak şu an için odağı tamamen ilk maçında. Galiçya ekibi sezona sağlam bir başlangıç yaptı ve eski La Masia yıldızı ilk kez cumartesi günü Villarreal karşısında forma giyebilir.