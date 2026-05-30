Barcelona'daki tanıtımında akıcı İspanyolcasıyla herkesi şaşırttı! Barcelona'nın yeni transferi Anthony Gordon, bu dokunaklı hikayenin arka planını anlatıyor

"Her zaman Barça'ya gitmek istemiştim. Burası dünyadaki en büyük kulüp, çocukken bunu hayal ederdim," diyen İngiliz hücum oyuncusu, transferiyle ilgili heyecanını dile getirdi. Barcelona, Gordon için Newcastle United'a 80 milyon avroya varan bir transfer ücreti ödeyecek; 25 yaşındaki oyuncu, yeni kulübüyle 2031 yılına kadar geçerli beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

Gordon, geçtiğimiz haftalarda FC Bayern München'in de gündemindeydi. Alman şampiyonu, İngiliz oyuncuyu hücum hattı için transfer listesine almış, ancak sonunda Katalonya'dan gelen teklifin karşısında geri adım atmak zorunda kalmıştı. FCB, Gordon için 60 milyon avrodan fazla transfer ücreti ödemeye hazır değildi.

Gordon, Barcelona'nın ilgisini "çok geç" öğrendiğini açıkladı. "Barça'nın ciddi bir seçenek olduğunu anladığım anda, başka bir soru kalmadı," diyen Gordon, başka hiçbir kulübün kendisini transfer etme şansı kalmadığını vurguladı.