"Newcastle'da İspanyol bir fizyoterapistim var ve her gün konuşuyorduk. Ona bir gün Barça'da oynayacağımı ve bu yüzden İspanyolca öğrenmek istediğimi söyledim. Bu yüzden biraz İspanyolca biliyorum," diyerek Gordon dil bilgisinin ardındaki nedenleri açıkladı.
Çeviri:
Barcelona'daki tanıtımında akıcı İspanyolcasıyla herkesi şaşırttı! Barcelona'nın yeni transferi Anthony Gordon, bu dokunaklı hikayenin arka planını anlatıyor
"Her zaman Barça'ya gitmek istemiştim. Burası dünyadaki en büyük kulüp, çocukken bunu hayal ederdim," diyen İngiliz hücum oyuncusu, transferiyle ilgili heyecanını dile getirdi. Barcelona, Gordon için Newcastle United'a 80 milyon avroya varan bir transfer ücreti ödeyecek; 25 yaşındaki oyuncu, yeni kulübüyle 2031 yılına kadar geçerli beş yıllık bir sözleşme imzaladı.
Gordon, geçtiğimiz haftalarda FC Bayern München'in de gündemindeydi. Alman şampiyonu, İngiliz oyuncuyu hücum hattı için transfer listesine almış, ancak sonunda Katalonya'dan gelen teklifin karşısında geri adım atmak zorunda kalmıştı. FCB, Gordon için 60 milyon avrodan fazla transfer ücreti ödemeye hazır değildi.
Gordon, Barcelona'nın ilgisini "çok geç" öğrendiğini açıkladı. "Barça'nın ciddi bir seçenek olduğunu anladığım anda, başka bir soru kalmadı," diyen Gordon, başka hiçbir kulübün kendisini transfer etme şansı kalmadığını vurguladı.
- Getty Images Sport
Anthony Gordon, 2025/26 sezonunda Barcelona'ya karşı üç kez oynadı
Gordon, 2023 yılının başında 45,6 milyon euro transfer ücreti karşılığında Everton'dan Newcastle'a transfer olmuştu. Magpies'te İngiliz milli takımına yükselen Gordon, bugüne kadar 17 milli maçta forma giydi (2 gol) ve İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel'in Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor.
Son dönemde sol kanat veya santrfor olarak görev yapan Gordon, Newcastle formasıyla geçtiğimiz sezon tüm turnuvalarda 46 maça çıkmış, 17 gol atmış ve 5 asist yapmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibiyle üç kez Barça ile karşılaştı; geçen yıl Eylül ayında grup aşamasının açılış maçında Newcastle'ın 1-2 kaybettiği iç saha maçında gol attı.
Son 16 turunda Gordon'un eski ve yeni kulüpleri yeniden karşı karşıya geldi; ilk maçta 1-1 berabere kalan maçta, Dünya Kupası kadrosunda yer alan oyuncu sadece son 20 dakikada oyuna girdi. Barcelona'daki rövanş maçında Gordon ilk 11'de yer aldı, ancak Newcastle 2-7 mağlup oldu.
Anthony Gordon: FC Barcelona'ya transferi rakamlarla
Eski kulüp
Newcastle United
Yeni kulüp
FC Barcelona
Transfer ücreti
80 milyon Euro'ya kadar (bonus ödemeleri dahil)
Barça ile sözleşme süresi
30 Haziran 2031