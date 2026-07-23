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KARIM ADEYEMI BORUSSIA DORTMUNDGetty Images

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Barcelona'da yazın ikinci transferi resmileşti: Karem Adeyemi Borussia Dortmund'dan geldi, maliyeti ne kadar oldu?

Barcelona
Transfers
Dortmund
K. Adeyemi

Gordon’un ardından Hansi Flick’in takımı hücum hattına bir takviye daha yaparak bir başka transferi tamamlıyor

Anthony Gordon'ı Newcastle'dan 80 milyon euro karşılığında transfer ettikten sonra, Barcelona yazın ikinci transfer hamlesini resmen açıkladı. İspanyol kulübü, resmi kanalları aracılığıyla 2002 doğumlu hücum oyuncusu Karim Adeyemi'nin Borussia Dortmund'dan geldiğini duyurdu.


  • RAKAMLAR

    Transfer, 22 milyon euro sabit bedel, 7 milyon euro daha bonus ve gelecekteki satıştan alınacak pay üzerinden tamamlandı. Alman futbolcu, 30 Haziran 2031'e kadar geçerli sözleşmeyle Barcelona'ya bağlandı. Bayern Münih ve Unterhacking altyapılarında ilk adımlarını attıktan sonra Leipzig'e transfer olan Adeyemi, 2022 ile 2026 yılları arasında forma giydiği Borussia Dortmund macerasını 146 maç ve 36 golle noktaladı.

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  • BARCELONA'NIN TRANSFER GÜNDEMİ

    Onunla birlikte Barcelona, kanat hücumcuları rotasyonunu güçlendirme konusunda transferini tamamlıyor; Raphinha ve Yamal kadroda kalırken, Rashford ayrılıyor. Zira Katalan ekibi, geçen sezonki kiralık anlaşmasına dahil edilen satın alma opsiyonunu kullanmak için Manchester United ile kararlaştırılan 30 milyon euroyu yatırmamaya karar verdi. Artık İspanya şampiyonunun dikkati, en az bir stoperin satın alınmasını finanse etmek için gerekli olan gidecek oyunculara yönelik transfer çalışmalarına çevrilecek. Listede Aymeric Laporte’un adı zirvede yer alırken, Lewandowski’nin yerine bir forvet de hedefleniyor. Atletico Madrid’den Julian Alvarez, başkan Laporta’nın büyük hayali olmaya devam ediyor.

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