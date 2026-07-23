Onunla birlikte Barcelona, kanat hücumcuları rotasyonunu güçlendirme konusunda transferini tamamlıyor; Raphinha ve Yamal kadroda kalırken, Rashford ayrılıyor. Zira Katalan ekibi, geçen sezonki kiralık anlaşmasına dahil edilen satın alma opsiyonunu kullanmak için Manchester United ile kararlaştırılan 30 milyon euroyu yatırmamaya karar verdi. Artık İspanya şampiyonunun dikkati, en az bir stoperin satın alınmasını finanse etmek için gerekli olan gidecek oyunculara yönelik transfer çalışmalarına çevrilecek. Listede Aymeric Laporte’un adı zirvede yer alırken, Lewandowski’nin yerine bir forvet de hedefleniyor. Atletico Madrid’den Julian Alvarez, başkan Laporta’nın büyük hayali olmaya devam ediyor.