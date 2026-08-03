Ancak Barcelona, gelişim odaklı bir takımla karşı karşıya gelmeye sıcak bakmadı; Flick, oyuncularının üst düzey profesyonellere karşı tecrübe kazanmasını istiyordu. Alman teknik direktör, taktik fikirlerini sahaya yansıtmak için yüksek tempolu dakikalar arıyor ve genç oyuncu adaylarına karşı oynanacak bir maç, kadronun ihtiyaçları için yetersiz görülüyordu. Sonuç olarak son La Liga şampiyonu, bu maçı tamamen iptal edip onun yerine bir antrenman yapmayı tercih etti.

Takvimdeki bu ani değişiklik, Barcelona'nın ilk planlanandan daha erken İspanya'ya dönmesinin muhtemel olduğu anlamına geliyor. Kadro, üs olarak İngiltere Futbol Federasyonu'nun ulusal futbol merkezini kullanıyordu, ancak Preston maçı olmayınca teknik heyet son hazırlıklarını başka bir yere taşımaya karar verdi.



