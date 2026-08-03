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Barcelona'da sezon öncesi KAOS: Hansi Flick'in ekibi, Championship ekibine karşı oynayacağı hazırlık maçını iptal etmek zorunda kaldı
Flick'in planları, Preston'daki sakatlık krizi nedeniyle sekteye uğradı
Barcelona'nın İngiltere'deki yaz turnesi, Preston North End ile oynanması planlanan maçın başlama vuruşundan yalnızca bir gün önce iptal edilmesinin ardından altüst oldu. Katalan ekip, kısa süre önce Birmingham City ile karşılaşmak için Midlands'a yaptığı seyahatin ardından St George’s Park'taki bu mücadeleye hazırlanıyordu. Ancak Diario SPORT'un haberine göre Championship ekibi, sakatlıklar nedeniyle tam kadro çıkaramayacağını La Liga şampiyonlarına bildirdi.
Stockport County'ye karşı oynanan hazırlık maçındaki fiziksel mücadelenin ardından Lancashire kulübünün kadrosu iyice daraldı. EFL ekibinin, yeni sezon yaklaşırken deneyimli oyuncularında yeni sakatlıklar yaşanması riskini almak yerine, sahaya U-21 takımı çıkarmayı teklif ettiği belirtildi.
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Flick, genç takımla uzlaşmayı reddetti
Ancak Barcelona, gelişim odaklı bir takımla karşı karşıya gelmeye sıcak bakmadı; Flick, oyuncularının üst düzey profesyonellere karşı tecrübe kazanmasını istiyordu. Alman teknik direktör, taktik fikirlerini sahaya yansıtmak için yüksek tempolu dakikalar arıyor ve genç oyuncu adaylarına karşı oynanacak bir maç, kadronun ihtiyaçları için yetersiz görülüyordu. Sonuç olarak son La Liga şampiyonu, bu maçı tamamen iptal edip onun yerine bir antrenman yapmayı tercih etti.
Takvimdeki bu ani değişiklik, Barcelona'nın ilk planlanandan daha erken İspanya'ya dönmesinin muhtemel olduğu anlamına geliyor. Kadro, üs olarak İngiltere Futbol Federasyonu'nun ulusal futbol merkezini kullanıyordu, ancak Preston maçı olmayınca teknik heyet son hazırlıklarını başka bir yere taşımaya karar verdi.
Birmingham yenilgisi Flick için soru işaretleri bıraktı
Bu takvim aksaklığı, Barcelona'nın St Andrew's'ta Birmingham City karşısında çıktığı zorlu maçın ardından geldi. Barcelona, 2-2 berabere kaldığı maçta sonunda penaltı atışlarında 3-2 kaybetti. Flick, bu fırsatı Karim Adeyemi'ye ilk kez forma vermek için kullandı ancak Alman teknik direktör, eski Borussia Dortmund kanat oyuncusunun Barcelona formasıyla çıktığı ilk maça ilişkin açık bir değerlendirmede bulundu.
Penaltılardaki mağlubiyete rağmen teknik direktör, hazırlık maçından birçok olumlu nokta çıkardı ve takımının genel performansı konusunda iyimserliğini korudu.
"Bence iyi oynadık, Birmingham güçlü bir takım ve bizim genç bir takımımız var" diyen Flick, şöyle devam etti: "Belki bazı durumlarda topla yeterince özgüvenli değildik, çizgiler arasında daha fazla oynamalıydık. Ayrıca geriden oyun kurarken bazı hatalar yaptık. Ama genel olarak mutluyum."
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Odak Nottingham Forest ve Udinese'e kayıyor
Barcelona'nın programında hâlâ 8 Ağustos'ta Nottingham Forest'a karşı oynanacak mücadele de dahil olmak üzere birkaç hazırlık maçı bulunuyor. Aynı gün, ayrı bir Barça XI'inin İtalyan ekibi Udinese ile karşılaşması planlanıyor; bu da Flick'in kadrosunda oluşturmaya çalıştığı derinliği ortaya koyuyor.
Flick, İspanya'nın başarılı Dünya Kupası kampanyasının parçası olan birkaç önemli yıldızdan yoksun olmasına rağmen kadrosunun gidişatı konusunda iyimserliğini koruyor. Lamine Yamal, Ferran Torres ve Gavi, hâlâ uzatılmış izinlerini kullanan isimler arasında yer alıyor. Flick, "Şu anda sahip olduğum takıma ve şu anda sahip olduğum oyunculara odaklanıyorum. Hayal kurmuyorum; ben buradayım" dedi. "Gördüğüm şey, genç oyuncular da dahil olmak üzere çok fazla kaliteye sahip olduğumuz."
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