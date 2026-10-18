Deneyimli yıldızlarla ilgili moral bozucu haberlerin arasında, genç Gerard Martin'in durumu biraz daha umut verici görünüyor. Savunmacı, ayağındaki rahatsızlıktan şikâyet etmesinin ardından Betis maçının devre arasında oyundan alındı ve yerine Garcia girdi. İlk değerlendirmeler, oyuncunun yapısal bir yırtık veya kırık yerine iltihaplanma yaşadığını gösteriyor. Bu da maç kadrosuna daha kısa sürede dönebileceği anlamına geliyor.

Kulüp, önümüzdeki 48 saatte iyileşme süreci iyi ilerlerse Martin'in PSG maçı için Fransa'ya gitmesini bekliyor. Genç savunmacının oynayabilecek durumda olması, maça ilk 11'de başlamasa bile Flick'e ihtiyaç duyduğu bir rotasyon seçeneği sunacak.