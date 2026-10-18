AFP
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Barcelona'da sakatlık kabusu! Eric Garcia, PSG ve Real Madrid maçlarında forma giyemeyecek; Jules Kounde'nin El Clasico'da oynayıp oynamayacağı da büyük soru işareti
Garcia'yı uzun süre sahalardan uzak kalacağı bir dönem bekliyor
Barcelona'daki sakatlık tablosu, Real Betis ile oynanan yıpratıcı maçın ardından ciddi biçimde kötüleşti. Maçta gol atan Eric Garcia, son dakikalarda belirgin bir kas sorunu nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kapsamlı sağlık kontrolleri için Ciutat Esportiva Sant Joan Despi'ye döndükten sonra kulüp, İspanyol millî oyuncunun sakatlığının boyutunu açıkladı.
Garcia'nın sağ uyluğundaki rectus femoris kasında yaralanma tespit edildi. Bu sakatlık nedeniyle üç ila dört hafta sahalardan uzak kalacak. Bu süre, çok yönlü savunma oyuncusunun Paris Saint-Germain deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi maçını ve Real Madrid ile oynanacak merakla beklenen El Clasico'yu kaçıracağı anlamına geliyor. Garcia'nın ayrıca Alaves, Aston Villa ve Atletico Madrid maçlarında da forma giymemesi bekleniyor. Oyuncu, sezonun ikinci millî maç arasının sonrasına kadar takımda yer alamayacak.
- AFP
Kounde'nin El Clasico'da forma giymesi ciddi biçimde şüpheli
Savunmadaki sorunlara ek olarak, sol ayak bileğini burkan Jules Kounde de teknik ekip için ciddi bir endişe kaynağı hâline geldi. Fransız milli oyuncunun antrenman tesislerine belirgin şekilde aksayarak geldiği görüldü. Bu durum, yaklaşan zorlu maç serisinde forma giyip giyemeyeceğine ilişkin endişeleri artırdı.
Garcia gibi Kounde'nin de hafta içinde Fransa'nın başkentinde PSG'ye karşı oynanacak Avrupa karşılaşmasında forma giyemeyeceği kesinleşti. Fransız oyuncunun öncelikli hedefi, gelecek pazar Real Madrid ile oynanacak karşılaşmaya yetişmek.
Gerard Martin küçük de olsa umut verdi
Deneyimli yıldızlarla ilgili moral bozucu haberlerin arasında, genç Gerard Martin'in durumu biraz daha umut verici görünüyor. Savunmacı, ayağındaki rahatsızlıktan şikâyet etmesinin ardından Betis maçının devre arasında oyundan alındı ve yerine Garcia girdi. İlk değerlendirmeler, oyuncunun yapısal bir yırtık veya kırık yerine iltihaplanma yaşadığını gösteriyor. Bu da maç kadrosuna daha kısa sürede dönebileceği anlamına geliyor.
Kulüp, önümüzdeki 48 saatte iyileşme süreci iyi ilerlerse Martin'in PSG maçı için Fransa'ya gitmesini bekliyor. Genç savunmacının oynayabilecek durumda olması, maça ilk 11'de başlamasa bile Flick'e ihtiyaç duyduğu bir rotasyon seçeneği sunacak.
- AFP
Avrupa'da hızlı başlangıç
Bu sakatlık, sezona müthiş bir başlangıç yapan Barcelona için ağır bir darbe oldu. La Liga'daki ilk dokuz maçının tamamını kazanan Hansi Flick'in ekibi, 27 puanla zirvede yer alıyor ve ikinci sıradaki Atletico Madrid'in beş puan önünde bulunuyor.
Barcelona, etkileyici formunu Avrupa'ya da taşıyarak Şampiyonlar Ligi'ne üstün bir başlangıç yaptı. İlk iki Avrupa maçında Feyenoord'u sahasında 5-1 mağlup eden Barcelona, ardından Galatasaray deplasmanında 4-1'lik net bir galibiyet aldı.
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