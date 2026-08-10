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Barcelona'da kaptanlık krizi! Ronald Araujo ve Marc-Andre Ter Stegen ayrılırken Hansi Flick liderlik yapılanmasında değişiklikle karşı karşıya
Camp Nou'da liderlik boşluğu
Barcelona, Ter Stegen'in ayrılığı ve Araujo'nun da onu takip etmesinin beklendiği süreçte, A takım kaptanlığında büyük bir değişime hazırlanıyor. Ajax'a kiralık olarak giden Ter Stegen'in ayrılığı ilk etapta Araujo'yu birinci kaptanlık rolüne yükseltti, ancak Uruguaylı oyuncunun Liverpool'a olası şok transferi pazubandı boşa çıkardı.
Bu ayrılıklar, Flick'i kadrosunun temel liderlik yapısını yeniden değerlendirmeye zorladı. Geçen sezonun sonuna kadar oturmuş sıralama Ter Stegen, Araujo, Frenkie de Jong, Raphinha ve Pedri'den oluşuyordu.
- Getty Images Sport
De Jong ve Raphinha vites artırmaya hazırlanıyor
Frenkie de Jong, artık Barcelona'nın birinci kaptanı olmaya en doğal aday konumunda. Ancak Hollandalı oyuncunun mevcut sakatlığı durumu önemli ölçüde karmaşıklaştırıyor. Orta saha oyuncusu, iyileşme süreciyle ilgili kulüp içi tartışmaların merkezinde yer aldı; zira Barcelona yönetiminin, Dünya Kupası'nı kulüp görevlerinin önüne koymayı tercih ettiği yönündeki görünen kararı sonrası Hollanda milli oyuncusuna karşı hayal kırıklığı yaşadığı bildirildi.
Mundo Deportivo'ya göre Raphinha'nın özellikle önemli hâle geldiği nokta da burası. Brezilyalı oyuncu, hem saha içinde hem saha dışında kadronun en etkili figürlerinden biri hâline geldi. Performansları, kişiliği ve takım arkadaşlarıyla ilişkisi, soyunma odasındaki konumunu güçlendirdi ve onu kaptanlık pazubandını düzenli olarak takabilecek güçlü bir aday hâline getirdi.
Eric Garcia ve Gavi adaylar olarak öne çıkıyor
De Jong, Raphinha ve Pedri'nin önde gelen üç pozisyonu doldurması beklenirken, Barcelona'nın kaptanlık grubunu tamamlamak için hâlâ iki oyuncuya daha ihtiyacı var. Habere göre Eric Garcia, bu boşluklar için en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor. Eski Man City savunmacısı, en üst seviyede oynama tecrübesine sahip ve Barcelona'nın altyapı sistemiyle derin bir bağ taşıyor. La Masia geçmişi, kulübün yüksek beklentilerini anlama konusunda ona ek bir avantaj sağlıyor.
Öte yandan, Gavi de nispeten genç yaşına rağmen değerlendirilebilecek bir diğer oyuncu. Orta saha oyuncusu henüz 22 yaşında, ancak Barcelona A takımıyla geçirdiği süre ona şimdiden önemli bir tecrübe kazandırdı. Daha da önemlisi, yoğunluk ve tutku gibi kulübün kimliğiyle geleneksel olarak ilişkilendirilen birçok özelliği temsil ediyor.
- AFP
Flick belirleyici bir kararla karşı karşıya
Kulüp yönetimi, rekabetçi sezon başlamadan önce bu rolleri netleştirmesi için baskı altında. Flick'in, teknik ekip ile genç yeteneklerle dolu kadro arasındaki bağı kurmak için büyük olasılıkla bu belirlenmiş liderlere güvenmesi bekleniyor.
Sonuç olarak liderlik grubunun görevi disiplini ve morali korumak olacak. De Jong, önceki döngüden kalan en kıdemli isim olmayı sürdürse de uzun vadeli geleceği ve sakatlık durumu, liderlik yükünün büyük olasılıkla Raphinha ile La Masia mezunlarının omuzlarına bineceği anlamına geliyor.
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