Barcelona, Ter Stegen'in ayrılığı ve Araujo'nun da onu takip etmesinin beklendiği süreçte, A takım kaptanlığında büyük bir değişime hazırlanıyor. Ajax'a kiralık olarak giden Ter Stegen'in ayrılığı ilk etapta Araujo'yu birinci kaptanlık rolüne yükseltti, ancak Uruguaylı oyuncunun Liverpool'a olası şok transferi pazubandı boşa çıkardı.

Bu ayrılıklar, Flick'i kadrosunun temel liderlik yapısını yeniden değerlendirmeye zorladı. Geçen sezonun sonuna kadar oturmuş sıralama Ter Stegen, Araujo, Frenkie de Jong, Raphinha ve Pedri'den oluşuyordu.



