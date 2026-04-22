Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports
Krishan Davis

Çeviri:

Barcelona-Celta Vigo maçı oyuncu değerlendirmeleri: Lamine Yamal işi bitirdi! Blaugrana, Real Madrid'e karşı farkı açtı - ancak genç yıldızın sakatlığı pahalıya mal olabilir

FEATURES
Çarşamba gecesi Lamine Yamal'ın penaltı golü, Barcelona'nın dirençli Celta Vigo'yu mağlup etmesini sağladı ve takım, La Liga'nın zirvesinde Real Madrid'le arasındaki puan farkını dokuza çıkardı. Ancak Spotify Camp Nou'da elde edilen 1-0'lık galibiyetin bir bedeli vardı; genç yetenek kanat oyuncusu, ilk yarıda penaltıdan galibiyet golünü attıktan hemen sonra sakatlık nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kaldı.

Tahmin edilebileceği üzere, Barcelona için itici güç Yamal oldu. Daha önce iki kez golü kıl payı kaçıran genç oyuncunun slalom gibi ilerleyen koşusu, ilk yarı bitmeden kısa bir süre önce ceza sahasında sert bir faulle kesildi; 18 yaşındaki oyuncu tozunu silkeledi ve oyunun gidişatına biraz ters düşen bu penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi. Ancak sevinç gösterisi yapmak yerine hemen sakatlık nedeniyle yere yığıldı ve oyundan çıkarıldı.

Seyirciler arasında yaşanan tıbbi acil durum nedeniyle uzun bir ara verilmeden önce gelen bu gol, Barca'nın Avrupa kupalarına katılmak isteyen konuk takıma karşı zorlu bir mücadele vermesine neden oldu. İkinci yarı başlar başlamaz topu ağlara gönderdiler, ancak Ferran Torres'in güzel vuruşu VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Ancak sonuçta Hansi Flick'in oyuncuları galibiyete ulaşmayı başardı ve şampiyonluğu korumak için kalan altı maçta La Liga'nın zirvesindeki liderliklerini kesinlikle aşılmaz bir dokuz puan farkla genişletti.

GOAL, Spotify Camp Nou'daki Barcelona oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Joan Garcia (6/10):

    Maçın başında güzel bir kurtarış yaptı ancak Celta kaleye şut çekemediği için maçın büyük bir bölümünde seyirci kaldı.

    Jules Kounde (6/10):

    Savunmada biraz hantal kaldı ancak iyi bir şekilde ileriye çıktı, ancak son vuruşlarda eksik kaldı.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Topla çok rahat ve orta sahaya girerek atağı destekleyebiliyor. Çok sayıda top kazandı ve ikili mücadelelerin çoğunu kazandı.

    Gerard Martin (7/10):

    Zorlu bir gecede Barça'nın savunmasına önemli katkılarda bulunarak arka planda sağlam bir performans sergiledi.

    Joao Cancelo (N/A):

    Uyluk bölgesine darbe aldığı anlaşılan Cancelo, sadece 20 dakika sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Orta saha

    Eric Garcia (7/10):

    Çok yönlülüğünü gösterdi; önce geniş alanları kapatan bir defansif orta saha oyuncusu olarak etkili oldu, ardından üçüncü stoper olarak savunma hattına geriledi. Gerçek bir takım oyuncusu.

    Pedri (7/10):

    Maça ısındı ve kusursuz paslarıyla orta sahada ipleri eline aldı. VAR'ın ofsayt kararıyla güzel bir asist yapma şansı kaçırdı.

    Dani Olmo (5/10):

    Oyundan çıkmadan önce maçın akışından biraz kopuk kaldığı için 10 numara rolünde etkili olamadı.

    Saldırı

    Lamine Yamal (7/10):

    Her zamanki gibi enerjikti. Maçın başlangıcında gol atmaya ramak kaldı. Mükemmel bir şekilde penaltı kazandı ve golü attı, ancak hemen ardından hamstring sorunu yaşadığı için oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Ferran Torres (7/10):

    Fiziksel olarak kendini gösterdi ve zaman zaman Yamal ile harika bir uyum sergiledi. Oyundan çıkmadan önce attığı güzel bir gol geçersiz sayıldı.

    Gavi (5/10):

    Sol kanat oyuncusu olarak etkisiz kaldı ve bu nedenle devre arasında oyundan alındı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Alejandro Balde (6/10):

    Kanadından oldukça fazla atak geldi ancak oyuna erken girmesine rağmen bu zorlu görevin üstesinden geldi.

    Roony Bardghji (6/10):

    Yamal'ın oyundan çıkmak zorunda kalmasının ardından, bu nadir fırsatı değerlendirip etkileyici bir performans sergileyemedi. Genç oyuncu için ciddi bir düşüş.

    Fermin Lopez (7/10):

    Hemen fiziksel mücadelelere dahil oldu ve takımının galibiyetine katkıda bulundu.

    Marcus Rashford (5/10):

    Barça'yı kiralık sözleşmesini kalıcı hale getirmeye ikna etmek için pek bir işe yaramayacak bir başka kısa süreli performans. Kötü bir top kaybı, ev sahibi taraftarlar tarafından yuhalandı.

    Frenkie de Jong (5/10):

    Pedri kadar maçı yönlendiremedi. 10 numara olarak sahada biraz rahatsız görünüyordu.

    Hansi Flick (7/10):

    Maç planı, ilk yarıda yaşanan iki sakatlık, özellikle de takımın sembolü Yamal'ın sakatlığı nedeniyle bozuldu. Barça uzun süre geride kaldı ancak önemli bir galibiyet elde etmek için azmini gösterdi.

La Liga
Getafe crest
Getafe
GET
Barcelona crest
Barcelona
BAR
La Liga
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL