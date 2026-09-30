Camp Nou’daki hayal kırıklığı, Ancelotti’nin maçın ardından sergilediği tavırla daha da arttı. Teknik direktör, maç sonrası basın toplantısında Raphinha’nın fiziksel durumu ya da oyundan erken alınmasının nedeni hakkında hiçbir şey söylemedi.

Zorunlu değişikliğe değinmek yerine teknik adam, basın toplantısında övgülerini Vinicius Jr’a yağdırmaya odaklanmayı tercih etti. Kulübün kilit oyuncularından birinin potansiyel olarak ciddi sakatlığının bu şekilde göz ardı edilmesi, Barcelona yönetimindeki rahatsızlığı daha da derinleştirdi.



