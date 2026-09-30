Getty Images Sport
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Barcelona, Brezilya görevi sırasında yaşanan Raphinha sakatlık korkusunun ardından Carlo Ancelotti'ye öfkeli
- AFP
Raphinha, Avustralya karşısında sakatlık korkusu yaşadı
Barcelona, Avustralya'ya karşı oynanan maçta Raphinha'nın devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla bu hafta gergin bir dönem geçirdi. Erken yapılan bu değişiklik, İspanya'da hemen alarm zillerinin çalmasına neden olurken, ilk endişeler üretken hücum oyuncusunun uzun süre sahalardan uzak kalabileceği yönündeydi.
El Chiringuito'ya göre durum, Barcelona cephesinde doğrudan Ancelotti'ye yönelen büyük bir öfkeye yol açtı. Habere göre kulüp, eski Real Madrid teknik direktörünün milli maç arasında forvetlerini yoğun şekilde kullanmasına öfkeli.
Ancelotti, Avustralya'ya karşı oynanan ilk hazırlık maçında Raphinha'yı maçın tamamında sahada tuttu ve ardından ikinci karşılaşmada da ona ilk 11'de yer verdi. Bu aralıksız program, sonunda hücum oyuncusunun ilk yarıda oyundan alınmasıyla sonuçlandı.
Ancelotti maç sonrası basın toplantısında sakatlığı görmezden geldi
Camp Nou’daki hayal kırıklığı, Ancelotti’nin maçın ardından sergilediği tavırla daha da arttı. Teknik direktör, maç sonrası basın toplantısında Raphinha’nın fiziksel durumu ya da oyundan erken alınmasının nedeni hakkında hiçbir şey söylemedi.
Zorunlu değişikliğe değinmek yerine teknik adam, basın toplantısında övgülerini Vinicius Jr’a yağdırmaya odaklanmayı tercih etti. Kulübün kilit oyuncularından birinin potansiyel olarak ciddi sakatlığının bu şekilde göz ardı edilmesi, Barcelona yönetimindeki rahatsızlığı daha da derinleştirdi.
Sağ uyluk geçmişi büyük endişe yaratıyor
Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), görüntüleme testlerinin "küçük" bir kas ödemi ortaya çıkardığını doğrulayan bir açıklamayı hızlıca yayımladı. Haberlere göre, forvetin Katalonya'ya geri gönderilmesi kararı, daha fazla kas hasarını önlemek amacıyla katı bir önlem olarak karşılıklı anlaşmayla alındı.
Bu endişe verici durum, oyuncunun yakın dönem sağlık geçmişi göz önüne alındığında Barcelona için özellikle alarm verici. Raphinha, geçen sezon tam da aynı sağ uyluğunda yaşadığı dört ayrı sakatlık nedeniyle 150 günden fazla forma giyemedi; buna Dünya Kupası'nda Haiti'ye karşı zorunlu olarak kadrodan çıkarılması da dahildi.
Devre arasında Endrick'in yerine oyundan alınmadan önce kanat oyuncusu aslında olumlu bir performans sergilemişti. Avustralya karşısında alınan 4-2'lik galibiyette penaltıyı gole çevirdi ve 500 günden uzun süren milli takım gol hasretine son verdi.
- Getty Images Sport
Barcelona, Getafe maçındaki uygunluk durumunu endişeyle bekliyor
Brezilya şimdi, cumartesi günü Hindistan'a karşı oynayacağı hazırlık maçı öncesinde doğuya, Kalküta'ya gitmeden önce Brisbane'de son bir antrenman yapacak. Ancelotti, daha önce Joao Pedro ve Wesley'nin sakatlıklarıyla da uğraşmış olmasına rağmen, geçici kaptanının yerine bir oyuncu çağırmamayı tercih etti.
İspanya'da ise Barcelona, 10 Ekim'de Getafe'ye karşı oynanacak La Liga maçı öncesinde yıldız hücumcusunun hazır olup olmadığını belirlemek için endişeli bir bekleyişe geçti. Katalan ekibi için Raphinha'nın formunu korumak büyük önem taşıyor; çünkü bu sezon onun müthiş formuna büyük ölçüde bel bağladı. Buna ligde attığı 12 gol ve Feyenoord'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde kaydettiği iki gol de dahil.
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