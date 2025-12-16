Getty Images Sport
Barcelona, Borussia Dortmund yıldızıyla şimdiden görüşmelere başladı
Katalanlar, Bundesliga çözümüne yöneldi
Hansi Flick’in, savunma hattını güçlendirmek için Bundesliga’ya yönelmeyi planladığı ve Julian Ryerson’un bu doğrultuda sürpriz bir aday olarak öne çıktığı belirtiliyor. Alman teknik direktörün, ülkesindeki futbolu yakından takip ettiği ve Norveçli oyuncunun çalışkan oyun tarzı ile çok yönlülüğünü beğendiği ifade ediliyor. Sky Sport’un haberine göre Barcelona, 28 yaşındaki savunmacıyı potansiyel transfer hedefleri listesine aldı. Katalan kulübünün, savunma rotasyonuna derinlik kazandırmak amacıyla Ryerson’un temsilcileriyle temasa geçerek olası bir transfer konusundaki ilgisini yokladığı da gelen bilgiler arasında.
Flick istikrar arıyor
Haberde, Barcelona’nın sportif yapılanmasının Dortmund forması giyen oyuncunun profilini oldukça değerli bulduğu vurgulanıyor. Ryerson, Ocak 2023’te Union Berlin’den Borussia Dortmund’a transfer olduktan sonra Signal Iduna Park’ta taraftarın gözdesi hâline geldi. Bitmek bilmeyen enerjisi, savunmadaki sağlamlığı ve ikili mücadelelerdeki sertliğiyle tanınan Norveçli, birçok maçta daha yüksek profilli isimlerin önüne geçerek ilk 11’in vazgeçilmezlerinden biri oldu.
Flick’in; taktik disiplin ve fiziksel yoğunluk sunan oyuncuları tercih ettiği, Ryerson’un da bu özelliklere fazlasıyla sahip olduğu ifade ediliyor. Modern beklerin sunduğu hücum katkısını bire bir vermese de, güvenilirliği ve hem sağ hem sol bekte görev yapabilme özelliği, birden fazla kulvarda mücadele eden Barcelona için onu değerli bir seçenek hâline getiriyor.
Kounde ikilemi
Sağ bek transferi konusundaki aciliyet, Jules Kounde’nin geleceğine dair belirsizlikle birlikte daha da arttı. Fransız oyuncu, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde savunmanın sağında başarılı performanslar sergilese de, asıl tercihinin stoper olarak oynamak olduğunu gizlemiyor. Performanslarının, daha önce de kendisiyle ilgilendiği bilinen Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın dikkatini çektiği ifade ediliyor. Kounde’nin yeni bir sözleşmeye imza atmış olması, uzun vadeli geleceğinin Camp Nou’da olabileceğine işaret etse de, City’nin yeniden devreye girmesi ihtimali tamamen göz ardı edilmiş değil.
Kounde’nin takımda kalması durumunda bile, kadroda bu pozisyon için doğal ve tecrübeli bir alternatifin bulunmaması Flick açısından bir endişe kaynağı. Kulüp yönetiminin, Sevilla’dan gelen savunmacıyla dönüşümlü oynayabilecek ya da olası bir satışta yerini doldurabilecek deneyimli bir ismi kadroya katmak istediği belirtiliyor. Bu hamlenin, kulübün uzun süredir gündemde olan mali sorunlarını hafifletme amacını da taşıyabileceği ifade ediliyor.
Maliyet – performans açısından cazip bir seçenek
Ryerson, Barcelona için maliyet açısından uygun bir çözüm olarak öne çıkıyor. Yüksek profilli diğer hedeflerin aksine astronomik bonservis bedelleri gerektirmeyen Norveçli bek, daha makul bir rakama transfer edilebilir. Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2028 yazına kadar sürse de, haberlere göre Alman kulübünün talep ettiği bedel çok yüksek değil. Dortmund’un, Sarı Duvar tarafından mücadeleci yapısı ve kulübe olan bağlılığı nedeniyle “kahraman” olarak görülen bir oyuncuyu kaybetmeye sıcak bakmayacağı da vurgulanıyor.
Ryerson, 2023-24 sezonunda Borussia Dortmund’un Şampiyonlar Ligi finaline uzanan yolculuğunda önemli rol oynayarak, Avrupa futbolunun en büyük sahnelerinde baskıyla başa çıkabildiğini kanıtladı. Buna karşın Barcelona forması giyme ihtimali ve Flick gibi üst düzey bir teknik direktörle çalışma fırsatı, oyuncu için geri çevrilmesi zor bir cazibe oluşturabilir. Barcelona’nın ilgisinin arkasındaki en önemli nedenlerden biri de Ryerson’un çok yönlülüğü. Asıl pozisyonu sağ bek olmasına rağmen Almanya’daki kariyerinde sık sık sol bek olarak da görev yaptı.
İki ayağını da kullanabilmesi ve taktik esnekliği, Flick’in tek bir transferle iki pozisyonu birden güvence altına almasına imkân tanıyacak; bu da sakatlıklar nedeniyle sık sık zorlanan bir kadro için kritik bir avantaj anlamına geliyor.
Sky Sport’un haberine göre henüz resmi bir teklif yapılmış değil, ancak ilgi somut. Barcelona gözlemcilerinin, mevcut sezon boyunca Ryerson’un performansını yakından takip ettiği belirtiliyor. Ocak transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte, İspanya şampiyonunun Dortmund’un kararlılığını hemen test edip etmeyeceği ya da yaz aylarını bekleyip beklemeyeceği merak konusu.
