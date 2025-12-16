Barcelona, Borussia Dortmund yıldızıyla şimdiden görüşmelere başladı

Ryerson, Barcelona için maliyet açısından uygun bir çözüm olarak öne çıkıyor. Yüksek profilli diğer hedeflerin aksine astronomik bonservis bedelleri gerektirmeyen Norveçli bek, daha makul bir rakama transfer edilebilir. Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2028 yazına kadar sürse de, haberlere göre Alman kulübünün talep ettiği bedel çok yüksek değil. Dortmund’un, Sarı Duvar tarafından mücadeleci yapısı ve kulübe olan bağlılığı nedeniyle “kahraman” olarak görülen bir oyuncuyu kaybetmeye sıcak bakmayacağı da vurgulanıyor.

Ryerson, 2023-24 sezonunda Borussia Dortmund’un Şampiyonlar Ligi finaline uzanan yolculuğunda önemli rol oynayarak, Avrupa futbolunun en büyük sahnelerinde baskıyla başa çıkabildiğini kanıtladı. Buna karşın Barcelona forması giyme ihtimali ve Flick gibi üst düzey bir teknik direktörle çalışma fırsatı, oyuncu için geri çevrilmesi zor bir cazibe oluşturabilir. Barcelona’nın ilgisinin arkasındaki en önemli nedenlerden biri de Ryerson’un çok yönlülüğü. Asıl pozisyonu sağ bek olmasına rağmen Almanya’daki kariyerinde sık sık sol bek olarak da görev yaptı.

İki ayağını da kullanabilmesi ve taktik esnekliği, Flick’in tek bir transferle iki pozisyonu birden güvence altına almasına imkân tanıyacak; bu da sakatlıklar nedeniyle sık sık zorlanan bir kadro için kritik bir avantaj anlamına geliyor.

Sky Sport’un haberine göre henüz resmi bir teklif yapılmış değil, ancak ilgi somut. Barcelona gözlemcilerinin, mevcut sezon boyunca Ryerson’un performansını yakından takip ettiği belirtiliyor. Ocak transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte, İspanya şampiyonunun Dortmund’un kararlılığını hemen test edip etmeyeceği ya da yaz aylarını bekleyip beklemeyeceği merak konusu.