Barcelona, Borussia Dortmund’un forveti Karim Adeyemi’nin 29 milyon avroluk transferini duyurmaya hazırlanıyor; oyuncu sağlık kontrolü için geldi

Adeyemi, sağlık muayeneleri için Hospital de Barcelona’ya geldikten sonra Barcelona oyuncusu olma yolunda son adımı attı. Mundo Deportivo'nun haberine göre, 24 yaşındaki oyuncu Çarşamba günü şehre indi ve kulübün sağlık ekibiyle yaklaşık iki saat geçirdikten sonra, kalan evrak işlemleri tamamlanana kadar oteline geri döndü. Blaugrana, Dortmund ile 29 milyon avroya varan bir transfer anlaşması konusunda tam bir mutabakata vardı. Transfer, 22 milyon avroluk sabit bir ücret ile performansa bağlı 7 milyon avroluk ek ödemeleri içeriyor.







