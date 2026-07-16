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Barcelona, Borussia Dortmund’un forveti Karim Adeyemi’nin 29 milyon avroluk transferini duyurmaya hazırlanıyor; oyuncu sağlık kontrolü için geldi
Adeyemi, Barcelona’ya transferi öncesindeki son adımı tamamladı
Adeyemi, sağlık muayeneleri için Hospital de Barcelona’ya geldikten sonra Barcelona oyuncusu olma yolunda son adımı attı. Mundo Deportivo'nun haberine göre, 24 yaşındaki oyuncu Çarşamba günü şehre indi ve kulübün sağlık ekibiyle yaklaşık iki saat geçirdikten sonra, kalan evrak işlemleri tamamlanana kadar oteline geri döndü. Blaugrana, Dortmund ile 29 milyon avroya varan bir transfer anlaşması konusunda tam bir mutabakata vardı. Transfer, 22 milyon avroluk sabit bir ücret ile performansa bağlı 7 milyon avroluk ek ödemeleri içeriyor.
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Kulüpler evrak işlemlerini tamamlıyor
Anlaşma, kulübün resmi açıklamasını yapmasından önce kalan idari formalitelerin tamamlanmasını bekliyor. Adeyemi, transfer resmi olarak onaylanana kadar Barcelona’nın antrenman tesislerini ziyaret etmeyecek ve yeni takım arkadaşlarıyla ve baş antrenör Hansi Flick ile tanışmayacak. Kulüp, sözleşmenin son ayrıntıları tamamlanana kadar her zamanki protokolünü izliyor.
Flick, tanıdık bir yüzle yeniden bir araya geliyor
Bu transfer, Adeyemi’yi kendisine Almanya A Milli Takımı’ndaki ilk maçına çıkma fırsatını veren Flick ile yeniden bir araya getiriyor. Barcelona, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirme hedefiyle bu kanat oyuncusunu Flick’in planları için kilit bir takviye olarak görüyor. Transferin resmi olarak onaylanmasının ardından Adeyemi’nin derhal A takım antrenmanlarına katılması bekleniyor. Aynı haberlere göre Flick, forveti kadroya olabildiğince çabuk entegre etmek amacıyla Cuma günü çift antrenman programı ayarladı.
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Resmi tanıtım önümüzdeki hafta yapılacak
Son evrak işlemleri tamamlandığında, Barcelona bu transferi en erken Perşembe akşamı veya Cuma sabahı duyurabilir. Aynı haberlere göre, Adeyemi’nin tanıtımı hemen değil, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Kulüp başkanı Joan Laporta ve sportif direktör Deco, şu anda İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finali için Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunuyorlar; resmi tanıtım ise onların dönüşüne kadar ertelenecek.
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