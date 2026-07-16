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Karim AdeyemiGetty Images
Yosua Arya

Çeviri:

Barcelona, Borussia Dortmund’un forveti Karim Adeyemi’nin 29 milyon avroluk transferini duyurmaya hazırlanıyor; oyuncu sağlık kontrolü için geldi

Transfers
Barcelona
K. Adeyemi
La Liga
Dortmund
Bundesliga

Borussia Dortmund'un forveti Karim Adeyemi, şehirde sağlık kontrolünü tamamladıktan sonra Barcelona, bu oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Alman milli takım oyuncusunun, kulüpler arasındaki kalan evrak işlemleri tamamlandıktan sonra resmi olarak tanıtılması ve ardından Hansi Flick'in takımına katılarak sezon öncesi hazırlıklara başlaması bekleniyor.

  • Adeyemi, Barcelona’ya transferi öncesindeki son adımı tamamladı

    Adeyemi, sağlık muayeneleri için Hospital de Barcelona’ya geldikten sonra Barcelona oyuncusu olma yolunda son adımı attı. Mundo Deportivo'nun haberine göre, 24 yaşındaki oyuncu Çarşamba günü şehre indi ve kulübün sağlık ekibiyle yaklaşık iki saat geçirdikten sonra, kalan evrak işlemleri tamamlanana kadar oteline geri döndü. Blaugrana, Dortmund ile 29 milyon avroya varan bir transfer anlaşması konusunda tam bir mutabakata vardı. Transfer, 22 milyon avroluk sabit bir ücret ile performansa bağlı 7 milyon avroluk ek ödemeleri içeriyor.



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  • Karim AdeyemiGetty Images

    Kulüpler evrak işlemlerini tamamlıyor

    Anlaşma, kulübün resmi açıklamasını yapmasından önce kalan idari formalitelerin tamamlanmasını bekliyor. Adeyemi, transfer resmi olarak onaylanana kadar Barcelona’nın antrenman tesislerini ziyaret etmeyecek ve yeni takım arkadaşlarıyla ve baş antrenör Hansi Flick ile tanışmayacak. Kulüp, sözleşmenin son ayrıntıları tamamlanana kadar her zamanki protokolünü izliyor.

  • Flick, tanıdık bir yüzle yeniden bir araya geliyor

    Bu transfer, Adeyemi’yi kendisine Almanya A Milli Takımı’ndaki ilk maçına çıkma fırsatını veren Flick ile yeniden bir araya getiriyor. Barcelona, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirme hedefiyle bu kanat oyuncusunu Flick’in planları için kilit bir takviye olarak görüyor. Transferin resmi olarak onaylanmasının ardından Adeyemi’nin derhal A takım antrenmanlarına katılması bekleniyor. Aynı haberlere göre Flick, forveti kadroya olabildiğince çabuk entegre etmek amacıyla Cuma günü çift antrenman programı ayarladı.

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    Resmi tanıtım önümüzdeki hafta yapılacak

    Son evrak işlemleri tamamlandığında, Barcelona bu transferi en erken Perşembe akşamı veya Cuma sabahı duyurabilir. Aynı haberlere göre, Adeyemi’nin tanıtımı hemen değil, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Kulüp başkanı Joan Laporta ve sportif direktör Deco, şu anda İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finali için Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunuyorlar; resmi tanıtım ise onların dönüşüne kadar ertelenecek.

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