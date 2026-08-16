Torres, Barcelona'ya ve taraftarlara resmen veda etti; PSG ile 2031'e kadar kendisini kulübe bağlayan beş yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından kulüpteki dört buçuk yıllık dönemi sona erdi. Hücum oyuncusu, Instagram'da, Barcelona formasıyla yaşadığı en iyi anlardan bazılarına dönüp baktığı duygusal bir veda videosu paylaştı. Videoya eşlik eden seslendirmede Torres, kulüpteki yolculuğunu ve Katalonya'da geçirdiği dönemin üzerinde bıraktığı etkiyi anlattı.

Duygusal veda mesajında, eski Manchester City oyuncusu Blaugrana renkleri altında geçirdiği süre için derin minnettarlığını dile getirdi. Şöyle dedi: "Her şeyden önce, her şey için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bu renkleri giymek benim için bir onurdu. Barca'da bu dört buçuk yılda yaşadıklarım beni daha iyi bir futbolcu ve daha iyi bir insan yaptı."







