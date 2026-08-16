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‘Barcelona benim evim oldu’: Ferran Torres, 50 milyon euroluk PSG transferinin ardından taraftarlara duygusal bir veda mesajı gönderdi
Torres, Barcelona taraftarlarına duygusal bir veda etti
Torres, Barcelona'ya ve taraftarlara resmen veda etti; PSG ile 2031'e kadar kendisini kulübe bağlayan beş yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından kulüpteki dört buçuk yıllık dönemi sona erdi. Hücum oyuncusu, Instagram'da, Barcelona formasıyla yaşadığı en iyi anlardan bazılarına dönüp baktığı duygusal bir veda videosu paylaştı. Videoya eşlik eden seslendirmede Torres, kulüpteki yolculuğunu ve Katalonya'da geçirdiği dönemin üzerinde bıraktığı etkiyi anlattı.
Duygusal veda mesajında, eski Manchester City oyuncusu Blaugrana renkleri altında geçirdiği süre için derin minnettarlığını dile getirdi. Şöyle dedi: "Her şeyden önce, her şey için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bu renkleri giymek benim için bir onurdu. Barca'da bu dört buçuk yılda yaşadıklarım beni daha iyi bir futbolcu ve daha iyi bir insan yaptı."
- Getty Images Sport
Katalonya'da gelişim ve kupa dolu bir yolculuk
Mesajında Torres, Barcelona'nın kariyeri boyunca onun için sıradan bir kulüpten çok daha fazlası hâline geldiğini açıkça belirtti. Hücum oyuncusu, kulüple kurduğu bağı ve 2022'nin kış transfer döneminde geldiği andan itibaren forma için her şeyini verme konusundaki bağlılığını anlattı. Kulüpte geçirdiği süre boyunca üç La Liga şampiyonluğu, üç İspanya Süper Kupası ve bir Copa del Rey kazandı.
"Bu süre zarfında Barcelona benim evim oldu. Geldiğimde elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz verdim ve hep bunun için çalıştım; her zaman takıma yardım etme ve Barça'yı hak ettiği yere, yani zirveye taşıma hedefiyle," diye açıkladı Torres.
Takım arkadaşları ve dostları için son sözler
Torres, veda mesajını hem soyunma odasında hem de saha dışında yolculuğunun bir parçası olan insanlara teşekkür ederek tamamladı. Mesajı, kulübün gelişimi sırasında kendisine sunduğu ortam için bir kapanış ve takdir duygusu taşıyordu. Sadece başarılı bir sporcu olarak değil, aynı zamanda soyunma odasında takım arkadaşları arasında saygı gören bir figür olarak ayrılıyor.
Sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Bu kulüpten, soyunma odasının içinde ve dışında dostlarla, ayrıca hepimizi daha iyi yapan birçok insanla ayrılıyorum. Birlikte Barça ile şampiyon olduk ve birçoğumuz milli takımla da şampiyon olduk. Teşekkür ederim ve Forca Barca."
- AFP
Barcelona önemli bir mali gelir elde etti
Transferinin detayları kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da, ayrılığı Barcelona için önemli bir mali etki yaratacak. Katalan devi, İspanyol milli oyuncu için 50 milyon avro alacak; sözleşme durumu göz önüne alındığında bu kayda değer bir miktar. Bu sermaye girişi, gelecek sezon öncesinde kadrosunu yeniden şekillendirmeye çalışan Barcelona'ya transfer piyasasında ihtiyaç duyduğu esnekliği sağlaması bekleniyor.
PSG açısından ise Torres'in transferi, hem La Liga'da hem de uluslararası arenada kendini kanıtlamış bir kazanan anlamına geliyor. Fransa şampiyonu, kariyerinin en verimli dönemine giren ve Avrupa'nın en iyi beş liginin ikisinde şimdiden başarı yaşamış bir oyuncuyu kadrosuna katıyor. Torres içinse Parc des Princes'e yapılacak bu transfer, yeni bir başlangıç ve yeni bir proje altında Şampiyonlar Ligi için mücadele etme fırsatı sunuyor.
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