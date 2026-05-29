Barcelona, Bayern Münih'in Manchester City'nin savunma oyuncusu hakkında bilgi almaya başladığı Josko Gvardiol için iddialı bir teklif hazırlıyor
Avrupa'nın devleri Etihad'ın peşinde
Barcelona, transfer döneminde büyük bir hamle yapmaya hazırlanırken, Gvardiol'u savunma kadrosu için en öncelikli adaylar listesinin başına koydu. El Partidazo de COPE'nin haberlerine göre, Katalan kulübü Manchester City'nin yıldızı için aktif olarak görüşmeler yürütürken, aynı zamanda Atlético Madrid'in forveti Alvarez için de zemin hazırlıyor. İspanya şampiyonu, bu transferin gerçekleştirilebilir olduğuna inanıyor; ancak savunma hattını yeniden şekillendirmek konusunda kararlı olan Bayern'den şimdiden karşı çıkma ile karşı karşıya.
Matthaus, Bayern'in ilgisini doğruladı
24 yaşındaki savunma oyuncusu hakkındaki yoğun spekülasyonlar, Alman futbol efsanesi Lothar Matthäus'un Bundesliga şampiyonunun çok yönlü eski RB Leipzig oyuncusunu aktif olarak takip ettiğini açıkça doğrulamasının ardından daha da şiddetlendi.
Sky'da konuşan Matthaus, kulübün perde arkasında sürdürdüğü transfer çalışmalarını açıkladı. Matthaus, "Aklımda bir oyuncu var ve bu oyuncu hakkında şimdiden sorular sorulduğunu duydum" dedi. "Leipzig'den eski bir Bundesliga oyuncusu, şu anda Manchester City'de oynuyor, sol bek, merkezde de oynayabilir. Adı Gvardiol."
Şehir planı genişletme görüşmeleri
TEAMtalk'un Bayern'in oyuncunun menajerleriyle temasa geçtiğini belirten haberlerine rağmen, City 90 milyon avroluk yatırımını korumakta kararlı. Gvardiol, 2023'ten bu yana Pep Guardiola yönetiminde güvenilir bir isim olsa da, bu sezon tibia kemiğindeki kırık nedeniyle Premier League'de sadece 18 maça çıkabildi. İngiliz kulübün yönetimi, oyuncunun takıma uyum sağladığına inandığı için, mevcut 2028 tarihli sözleşmesinin ötesine geçecek şekilde uzun vadeli geleceğini güvence altına almak üzere bir sözleşme uzatması üzerinde çalışıyor.
Savunmada kadro değişikliği ufukta
Allianz Arena'da savunma hattındaki kırılganlık ve belirsizlik sürerken, Gvardiol, Bayern teknik direktörü Vincent Kompany için son derece cazip bir yaz transferi seçeneği olarak öne çıkıyor. Alphonso Davies ve Hiroki Ito'nun sakatlık sorunları yaşaması ve Kim Min-jae'nin takımdan ayrılma ihtimalinin gündeme gelmesi nedeniyle, Alman kulübü üst düzey takviyeleri kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf edecek. Öte yandan Barcelona, hem Gvardiol hem de Alvarez'i aynı anda kadrosuna katmayı başarabilmek için kendi karmaşık mali durumunu çözmek zorunda.