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Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi’yi Arjantin ile geçirdiği ‘olağanüstü’ 2026 Dünya Kupası kampanyasından ötürü övdü ve Lamine Yamal ile Anthony Gordon’ın performansları hakkında değerlendirmede bulundu
Messi, Arjantin’in hücumunu yine öncülük ediyor
Messi’nin inanılmaz uzun soluklu performansı, 2026 Dünya Kupası’nın en önemli konusu oldu; 39 yaşındaki oyuncu gol krallığı sıralamasında zirvede yer alırken Arjantin’i bir başka potansiyel şampiyonluğa doğru sürüklüyor. Yaşına rağmen Inter Miami’nin yıldızı, sadece altı maçta sekiz gol atarak, kariyerinin son dönemlerine yaklaşmasına rağmen fiziksel kondisyonunun hâlâ en üst düzeyde olduğunu kanıtladı. Tecrübeli forvet ayrıca 21 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu.
- Getty Images Sport
Laporta, Messi’nin büyüsüne hayran kaldı
Laporta, Kuzey Amerika’da düzenlenen turnuva boyunca Messi’nin Arjantin’e yaptığı etkiye duyduğu hayranlığı gizleyemedi. Efsanevi 10 numara, bir kez daha Albiceleste’nin itici gücü oldu ve Barcelona’daki dönemini tanımlayan kusursuz hassasiyetle takımı eleme turlarından geçirdi.
Dallas'ta basına konuşan Laporta, Blaugrana'nın bu ikonik oyuncusuna övgüler yağdırdı. "Messi'nin Dünya Kupası performansı olağanüstü. Sekiz gol, bazıları muhteşem kalitede, ve yeteneği her zaman ön plana çıkıyor. Arjantin, Messi için çalışıyor ve sıkı bir takım; her zaman maçı kazandıran Leo'ya sahip oldukları için şanslılar," dedi Barça başkanı.
Yamal ve şu anki Barça kadrosu
Laporta ayrıca, İspanya’nın yıldızı Yamal da dahil olmak üzere uluslararası sahnede adından söz ettiren mevcut Barcelona yıldızlarını övmek için zaman ayırdı. Laporta, kulübünün oyuncularının başarısının, yeni sezona bakarken Katalan kulübü için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.
Genç yıldızlarının performanslarına değinen Laporta, şöyle konuştu: "Dünya Kupası'nda oynayan tüm Barça oyuncularına tam desteğimi sunuyorum. Onların başarısının bizim başarımız olduğunu biliyorum ve bence Lamine harika bir Dünya Kupası geçiriyor. Birkaç maçta MVP seçildi. Diğerleri de çok iyi performans gösteriyor. Pedri, [Dani] Olmo, [Pau] Cubarsi… hepsi çok iyi oynuyorlar."
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Gordon ortalığı karıştırıyor
Laporta, bu yazın başlarında Newcastle’dan Barcelona’ya transferini tamamlayan Gordon’un performansını da övdü. İngiltere milli takımında forma giyen oyuncu, İngiltere’nin Dünya Kupası yarı finallerine yükselme sürecinde sergilediği yaratıcı katkılarla başkanın dikkatini çekmişti.
İngiliz kanat oyuncusunun performansına ilişkin yorumda bulunan Laporta, "Onun çok başarılı olduğunu görüyorum. Geçen gün Norveç maçında Bellingham'ın gollerinden birine asist yaptı, ama Gordon'un pası gerçekten çok iyiydi" dedi.
İngiltere, yarı finalde son şampiyon Arjantin ile karşılaşacak; Yamal ve İspanya ise Fransa ile karşı karşıya gelecek.
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