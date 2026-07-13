Laporta, Kuzey Amerika’da düzenlenen turnuva boyunca Messi’nin Arjantin’e yaptığı etkiye duyduğu hayranlığı gizleyemedi. Efsanevi 10 numara, bir kez daha Albiceleste’nin itici gücü oldu ve Barcelona’daki dönemini tanımlayan kusursuz hassasiyetle takımı eleme turlarından geçirdi.

Dallas'ta basına konuşan Laporta, Blaugrana'nın bu ikonik oyuncusuna övgüler yağdırdı. "Messi'nin Dünya Kupası performansı olağanüstü. Sekiz gol, bazıları muhteşem kalitede, ve yeteneği her zaman ön plana çıkıyor. Arjantin, Messi için çalışıyor ve sıkı bir takım; her zaman maçı kazandıran Leo'ya sahip oldukları için şanslılar," dedi Barça başkanı.