Mağlubiyetin ardından geçen günlerde, Madrid teknik direktörü Mourinho kulübün şikayetlerini önemli ölçüde artırdı. Portekizli teknik adam kamuoyu önünde VAR sistemini sorguladı ve hakemlerin kural kitabını gerçekten doğru anlayıp anlamadığı konusunda şüphe yarattı. Ezeli rakiplerinden gelen sert söylemlere rağmen Laporta bu tuzağa düşmeyi reddetti. Hem Mourinho'ya hem de Real Madrid yönetimine sakin ama net bir mesaj göndererek kurumsal davranış konusunda açık sınırlar çizdi.

"Başkalarının yaptıkları, ilke olarak, saygı ve kurumsal uyum sınırını aşmadıkları sürece sorun değil," diye açıkladı Laporta, El Desmarque'nin aktardığına göre. "Uygun gördüklerini yapsınlar."