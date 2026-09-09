AFP/Josep Lago
Çeviri:
Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan hakem tartışması konusunda Real Madrid ve Jose Mourinho'ya net uyarı
Laporta, Madrid ile hakem savaşı tartışmasına girmekten kaçındı
Laporta, Madrid'in son dönemde hakem kararlarıyla ilgili yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından tansiyonu düşürmeyi bilinçli şekilde tercih etti. Barcelona başkanı, kulübünün Feyenoord ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi açılış maçı öncesinde düzenlenen yönetim kurulu öğle yemeğinde basına konuştu. Real Madrid, tartışmaların gölgelediği maçta Real Betis'e 1-0 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini aldı.
Kylian Mbappe kritik bir penaltıyı kaçırdı; bunun üzerine başkent kulübü, penaltının tekrarlanması gerektiğini öne sürerek sert tepki gösterdi. Madrid, Real Betis savunmacısı Marc Bartra'nın topa vurulmadan önce ceza sahasına erken girdiğini savundu. Ancak Hakem Teknik Komitesi daha sonra maç hakemlerinin doğru kararı verdiğini ve Bartra'nın pozisyonunun tamamen nizami olduğunu doğruladı.
- Getty Images Sport
Mourinho, VAR görevlilerini sorguladı
Mağlubiyetin ardından geçen günlerde, Madrid teknik direktörü Mourinho kulübün şikayetlerini önemli ölçüde artırdı. Portekizli teknik adam kamuoyu önünde VAR sistemini sorguladı ve hakemlerin kural kitabını gerçekten doğru anlayıp anlamadığı konusunda şüphe yarattı. Ezeli rakiplerinden gelen sert söylemlere rağmen Laporta bu tuzağa düşmeyi reddetti. Hem Mourinho'ya hem de Real Madrid yönetimine sakin ama net bir mesaj göndererek kurumsal davranış konusunda açık sınırlar çizdi.
"Başkalarının yaptıkları, ilke olarak, saygı ve kurumsal uyum sınırını aşmadıkları sürece sorun değil," diye açıkladı Laporta, El Desmarque'nin aktardığına göre. "Uygun gördüklerini yapsınlar."
Barcelona, iç sahadaki üstünlüğe odaklandı
Madrid tartışmasına değinmeden önce Laporta, sportif direktör Deco tarafından kurulan kadroyu övme fırsatını değerlendirdi. Oluşturulan gruptan duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi ve onların en büyük hedefler için yarışacağına inandığını söyledi.
"Harika ve son derece rekabetçi bir kadromuz var, çok mutluyuz" dedi başkan. "Üst üste üçüncü lig şampiyonluğunu kazanmak, olağanüstü olurdu. Kral Kupası'nın kralı olarak kalmayı hedefliyoruz, bu da çok iyi olurdu. Sezon ortasında bir mesaj vermek için Süper Kupa'yı kazanmayı hedefliyoruz; burada olduğumuzu ve lig şampiyonluğu için savaşacağımızı göstermek istiyoruz. Ve elbette bu yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz."
- Getty Images
Barça'yı şimdi ne bekliyor?
Feyenoord ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Hansi Flick'in takımı, bu hafta sonu Ciutat de Valencia'da Levante karşısında La Liga'ya dönecek. Ligde oynadığı dört maçı da kazanan Katalan ekibi, bu olumlu seriyi sürdürmeyi hedefleyecek.
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