Barcelona başkan adayı, şehir merkezinde dev bir Lionel Messi afişi açtı ve Joan Laporta'nın önceki kampanyasından bir slogan kullandı

Adaylar seçmenleri etkilemek için Messi'nin adını sık sık başkanlık kampanyalarında kullanıyor. Ciria'nın daha önce kulüp efsanesinin kulübe geri getirilmesi gerektiğini ısrarla vurguladığı için, Arjantinli yıldızın adının bu sefer de tekrar anılması şaşırtıcı değil.

Messi Aralık ayında yenilenen Camp Nou'ya gizli bir ziyaret gerçekleştirdikten sonra Cirita gazetecilere şunları söyledi: "Efsanelerimizin kulübe geri dönebilmelerini ve bunu gece yarısı gizlice yapmak zorunda kalmamalarını istiyoruz. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. [Messi] bu kulüp için vazgeçilmez bir figür. Sağlam bir destek sistemi ve iyi bir yapı ile geri dönmelidir. Messi-Barça ilişkisi, Michael Jordan-Nike ilişkisi gibi olmalı. Kulübün ticari ve kurumsal alanlarından sponsorlara ve La Masia'daki oyuncuların gelişimine kadar her alanda bunun ötesine geçmelidir. Kulüp tarihinin en iyi oyuncusu ile pek çok şey yapabilir ve çok para kazanabiliriz. İçinde bulunduğumuz finansal durumdan çıkmak istiyorsak, onu eve getirmek çok önemli. Onu bir heykel veya bir anma maçı ile ikna etmekle ilgili değil. Bu, gezegendeki en iyi sporcuyu Barça'nın en büyük elçisi yapan bir anlaşma ile ilgili.