Barcelona başkan adayı, şehir merkezinde dev bir Lionel Messi afişi açtı ve Joan Laporta'nın önceki kampanyasından bir slogan kullandı
Barselona'da seçim kampanyaları devam ediyor
Barcelona'nın başkan adayları, 15 Mart'ta yapılacak seçimler öncesinde yoğun bir kampanya yürütüyor. Laporta, zaferin favorisi ve bir dönem daha görevde kalmayı umuyor, ancak birkaç rakibiyle rekabet halinde. Laporta'nın geçen sefer mağlup ettiği Victor Font, Ciria, Xavier Vilajoana, Daniel Juan ve William Maddock ile birlikte yeniden yarışıyor.
Ciria, Messi'nin Barcelona forması ile poz verdiği dikkat çekici afişiyle gözleri üzerine çekiyor. Afişteki görüntü, Messi'nin 2017 yılında Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e karşı uzatmalarda attığı galibiyet golünün ardından yaptığı ünlü kutlamadan alınmış.
Ciria, Messi'nin geri dönmesini istiyor
Adaylar seçmenleri etkilemek için Messi'nin adını sık sık başkanlık kampanyalarında kullanıyor. Ciria'nın daha önce kulüp efsanesinin kulübe geri getirilmesi gerektiğini ısrarla vurguladığı için, Arjantinli yıldızın adının bu sefer de tekrar anılması şaşırtıcı değil.
Messi Aralık ayında yenilenen Camp Nou'ya gizli bir ziyaret gerçekleştirdikten sonra Cirita gazetecilere şunları söyledi: "Efsanelerimizin kulübe geri dönebilmelerini ve bunu gece yarısı gizlice yapmak zorunda kalmamalarını istiyoruz. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. [Messi] bu kulüp için vazgeçilmez bir figür. Sağlam bir destek sistemi ve iyi bir yapı ile geri dönmelidir. Messi-Barça ilişkisi, Michael Jordan-Nike ilişkisi gibi olmalı. Kulübün ticari ve kurumsal alanlarından sponsorlara ve La Masia'daki oyuncuların gelişimine kadar her alanda bunun ötesine geçmelidir. Kulüp tarihinin en iyi oyuncusu ile pek çok şey yapabilir ve çok para kazanabiliriz. İçinde bulunduğumuz finansal durumdan çıkmak istiyorsak, onu eve getirmek çok önemli. Onu bir heykel veya bir anma maçı ile ikna etmekle ilgili değil. Bu, gezegendeki en iyi sporcuyu Barça'nın en büyük elçisi yapan bir anlaşma ile ilgili.
Laporta için bir Messi sorunu mu?
Font, kampanyasında Messi'nin adını da gündeme getirdi. Mundo Deportivo'ya verdiği demeçte, "Seçimleri kazandığımızda ilk arayacağım kişi Leo Messi olacak. Bu, yapacağım ilk telefon görüşmesi olacak" dedi.
Ancak Laporta için durum farklı. Laporta, 2021'de kulüpten tartışmalı bir şekilde ayrılan Messi ile gergin bir ilişki içinde. Messi'nin ayrılığı nedeniyle Laporta'ya "çok, çok kızgın" olduğu söyleniyor ve Barcelona başkanı bu olayın "onu üzdüğünü" itiraf etti.
Messi şu anda 2028 MLS sezonu sonuna kadar Inter Miami ile sözleşmeli ancak daha önce Barcelona'ya dönme arzusundan bahsetmişti. Sport'a şunları söyledi: "Gerçekten oraya geri dönmek istiyorum, Barcelona'yı çok özlüyoruz. Eşim, çocuklarım ve ben sürekli Barcelona'dan ve geri dönme fikrinden bahsediyoruz. Orada evimiz, her şeyimiz var, bu yüzden istediğimiz şey bu. Stadyumun inşaatı bittiğinde oraya geri dönmeyi gerçekten çok istiyorum çünkü Paris'e gittiğimden beri Camp Nou'ya geri dönmedim ve sonra Montjuic'e taşındılar."
Messi'nin futbol hayatı bittiğinde Barcelona'da bir görev üstlenmesi pek de sürpriz olmaz ve önümüzdeki ay yapılacak büyük oylama öncesinde Camp Nou'daki gelişmeleri yakından takip edeceği şüphesiz.
Sırada ne var?
Barcelona başkan adayları, 2 Mart'a kadar ön adaylık sürecini geçmek için 10.000 imza toplamak zorundadır. Nihai adaylar, Hansi Flick'in takımının La Liga'da Sevilla ile karşılaşacağı 15 Mart'taki seçimlerden önce, bu tarihten sonra açıklanacaktır.
