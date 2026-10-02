Barcelona başı dertte mi? Real Madrid, UEFA'nın artık Katalan devine yaptırım uygulayabileceğine inanıyor

İspanya'nın en büyük iki kulübü arasındaki uzun süredir devam eden gerilim, Negreira soruşturmasının yansımaları Camp Nou üzerinde etkisini sürdürürken yeni bir kaynama noktasına ulaştı. Real Madrid, yakın zamanda UEFA'ya 50.000 sayfayı aşan devasa bir belge koleksiyonu sunarak girişimlerini yoğunlaştırdı. Kulüp, bunun Barcelona'nın hakem yetkililerine yaptığı tarihî ödemelerin derhal disiplin müdahalesini gerektirdiğini kanıtladığına inanıyor.

İspanya'daki dava süreci devam ederken, başkentteki güç sahipleri spor otoritelerinin sivil hukuk sisteminden daha hızlı hareket etmesi için bastırıyor.

Konunun gündemden düşmemesini sağlamak için kulüp, UEFA'nın kapsamlı şikâyeti aldığını doğrulayan resmî bir Real Madrid açıklaması yayımladı. Açıklamada, "UEFA, Real Madrid C.F. tarafından yapılan şikâyetin teslim alındığını ve F.C. Barcelona'nın son yirmi yılda Hakemler Teknik Komitesi'nin eski başkan yardımcısına yaptığı ödemelere ilişkin soruşturmanın sürdüğünü doğruladı.

Kulübümüz tarafından yapılan şikâyet, müsabakanın dürüstlüğünü ve hakemlik sistemine duyulan güveni doğrudan etkileyen olağanüstü ciddiyetteki olaylara ilişkin kapsamlı belge ve kanıtlar içermektedir" ifadeleri yer aldı. Mundo Deportivo'nun aktardığına göre.