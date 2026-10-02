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Barcelona başı dertte mi? Real Madrid, UEFA'nın artık Katalan devine yaptırım uygulayabileceğine inanıyor
Madrid, Negreira kanıtları konusunda acil adım atılmasını talep ediyor
İspanya'nın en büyük iki kulübü arasındaki uzun süredir devam eden gerilim, Negreira soruşturmasının yansımaları Camp Nou üzerinde etkisini sürdürürken yeni bir kaynama noktasına ulaştı. Real Madrid, yakın zamanda UEFA'ya 50.000 sayfayı aşan devasa bir belge koleksiyonu sunarak girişimlerini yoğunlaştırdı. Kulüp, bunun Barcelona'nın hakem yetkililerine yaptığı tarihî ödemelerin derhal disiplin müdahalesini gerektirdiğini kanıtladığına inanıyor.
İspanya'daki dava süreci devam ederken, başkentteki güç sahipleri spor otoritelerinin sivil hukuk sisteminden daha hızlı hareket etmesi için bastırıyor.
Konunun gündemden düşmemesini sağlamak için kulüp, UEFA'nın kapsamlı şikâyeti aldığını doğrulayan resmî bir Real Madrid açıklaması yayımladı. Açıklamada, "UEFA, Real Madrid C.F. tarafından yapılan şikâyetin teslim alındığını ve F.C. Barcelona'nın son yirmi yılda Hakemler Teknik Komitesi'nin eski başkan yardımcısına yaptığı ödemelere ilişkin soruşturmanın sürdüğünü doğruladı.
Kulübümüz tarafından yapılan şikâyet, müsabakanın dürüstlüğünü ve hakemlik sistemine duyulan güveni doğrudan etkileyen olağanüstü ciddiyetteki olaylara ilişkin kapsamlı belge ve kanıtlar içermektedir" ifadeleri yer aldı. Mundo Deportivo'nun aktardığına göre.
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Şampiyonlar Ligi men cezası kapıda
Madrid'in inancının temelinde, Avrupa futbolunu yöneten özel düzenlemeler yatıyor. UEFA statülerine göre, maçların sonucunu etkilemeyi amaçlayan faaliyetlere doğrudan ya da dolaylı olarak karıştığı tespit edilen herhangi bir kulüp, bu faaliyetler ister yurt içinde ister uluslararası düzeyde olsun, kıtasal organizasyonlara katılımdan men edilebilir.
Barcelona için bu, en az bir tam sezon boyunca Şampiyonlar Ligi'nden men edilmenin yanı sıra önemli bir mali ceza anlamına gelebilir.
Real Madrid, UEFA'nın harekete geçmesi için yeterli kanıt olduğuna inanıyor
Real Madrid içindeki kaynaklar, yeni dosyanın, yönetim organının daha önce böylesine ağır bir sportif cezayı gerekçelendirmek için sahip olmadığı "eksik halka"yı sunduğuna inanıyor.
Ayrıca Bernabeu yönetimi, üst düzey bir hakemlik yetkilisine 15 yıl boyunca ödeme yapılmasının UEFA etik kurallarının temel bir ihlali olduğunu savunuyor.
Sportif yaptırımların, İspanya’daki ceza davasının nihai sonucuna bağlı olmaması gerektiğini öne sürüyorlar. Onlara göre bir kulüp, hukuk mahkemesinde cezai suçlamalardan aklanabilir ancak futbola özgü dürüstlük kuralları kapsamında disiplin ihlallerinden yine de sorumlu tutulabilir.
- Getty Images Sport
Ceferin durumun ciddiyetini kabul etti
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, skandalın büyüklüğünü küçümsemedi ve daha önce bu durumu spor dünyasında şimdiye kadar karşılaştığı en ciddi vakalardan biri olarak tanımladı. Disiplin kurulunun bağımsızlığı nedeniyle belli bir mesafe korusa da, geçmişteki açıklamaları yönetim organının iddiaları son derece ciddi bir endişeyle ele aldığını gösteriyor.
Hızlı bir sonuca ulaşılması talebi, süreci yakından izlemeyi sürdüreceğini belirten Real Madrid için önceliğini koruyor. "Real Madrid C.F., artık UEFA'nın elinde bu belgeler varken, soruşturmanın tam olarak sonuçlanana kadar azami aciliyetle ilerlemesini ve yetkili organların doğrulanmış olguların ciddiyeti doğrultusunda uygun kararları almasını elzem görmektedir."
"Kulübümüz, Avrupa futbolunu yönetmesi gereken dürüstlük, şeffaflık ve fair play ilkeleriyle bağdaşmadığını değerlendirdiği olayları açıklığa kavuşturmak için UEFA ile aktif şekilde iş birliği yapmayı ve elindeki tüm adımları atmayı sürdürecektir" ifadelerini kullanan kulüp, sözlerini şöyle sürdürdü.
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