SPORT'a göre, Katalan kulübünün yönetimi, darbe aldıktan sonra fiziksel olarak hiçbir iyileşme belirtisi göstermeyen Hollandalı milli futbolcuya karşı giderek daha fazla hayal kırıklığı yaşıyor. Bu sakatlık, özellikle De Jong’un Hollanda’nın Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından Katalonya’ya dönmesinden sonra oyuncu ile kulübün sağlık ekibi arasında önemli bir anlaşmazlık konusu hâline geldi.

Bu durum, Hansi Flick’in Blaugrana’nın başındaki ilk sezonuna hazırlanırken yaptığı taktik planlama açısından önemli bir darbe anlamına geliyor. Kulübün sağlık ekibi, altta yatan sorunu çözmenin kesin olarak tek yolu olduğuna inanarak ameliyata açıkça öncelik veriyor. Ancak De Jong’un cerrahi müdahale içermeyen bir yaklaşımı tercih etmesi, en az dört ay sahalardan uzak kalmasına yol açacak gibi görünüyor. Bazı tahminler ise tedaviye vücudunun vereceği yanıta bağlı olarak bu sürenin altı aya kadar çıkabileceğini belirtiyor.