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Barcelona, ayağındaki sakatlık nedeniyle ameliyat olmayı reddetmeyi sürdüren Frenkie de Jong konusunda giderek daha fazla hayal kırıklığı yaşıyor
Sakatlık yönetimi konusunda gerilim tırmanıyor
SPORT'a göre, Katalan kulübünün yönetimi, darbe aldıktan sonra fiziksel olarak hiçbir iyileşme belirtisi göstermeyen Hollandalı milli futbolcuya karşı giderek daha fazla hayal kırıklığı yaşıyor. Bu sakatlık, özellikle De Jong’un Hollanda’nın Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından Katalonya’ya dönmesinden sonra oyuncu ile kulübün sağlık ekibi arasında önemli bir anlaşmazlık konusu hâline geldi.
Bu durum, Hansi Flick’in Blaugrana’nın başındaki ilk sezonuna hazırlanırken yaptığı taktik planlama açısından önemli bir darbe anlamına geliyor. Kulübün sağlık ekibi, altta yatan sorunu çözmenin kesin olarak tek yolu olduğuna inanarak ameliyata açıkça öncelik veriyor. Ancak De Jong’un cerrahi müdahale içermeyen bir yaklaşımı tercih etmesi, en az dört ay sahalardan uzak kalmasına yol açacak gibi görünüyor. Bazı tahminler ise tedaviye vücudunun vereceği yanıta bağlı olarak bu sürenin altı aya kadar çıkabileceğini belirtiyor.
- Getty
Dünya Kupası öncelikleri nedeniyle hayal kırıklığı
Mevcut sağlık çıkmazının ötesinde, kulüp içinde De Jong'un son 12 aydaki öncelikleriyle ilgili süregelen bir kırgınlık hissi de var. Haberler, Camp Nou ofislerindeki birçok kişinin 29 yaşındaki oyuncunun 2025-26 sezonunun son bölümünde mutlak anlamda elinden gelenin en iyisini ortaya koymadığını düşündüğünü, asıl odağının ise Hollanda ile Dünya Kupası'na hazır şekilde gitmek gibi göründüğünü öne sürüyor.
Sık sık yaşadığı yokluk dönemlerinde De Jong, ilk 11'deki garanti yerinin hem yükselen yetenekler hem de kendini kanıtlamış yıldızlar tarafından tehdit edildiğini gördü. Marc Bernal'in yükselişi ve Gavi'nin dönüşü, De Jong'un savunmadan hücuma geçişin tartışmasız odak noktası olmaktan çıkması anlamına geliyordu. Nitekim, iç sezonun son iki maçında hiç forma giymedi ve hemen ardından Ronald Koeman'ın milli takımına katıldı.
Rodri faktörü ve mali sonuçları
Bu sakatlık krizinin zamanlaması, Barcelona'nın Manchester City'nin süperstarı Rodri'yi transfer etme yönündeki devam eden girişimi göz önüne alındığında özellikle hassas. İspanyol milli oyuncu, pivot rolünü sağlamlaştırmak adına kulübün en büyük önceliği olarak görülüyor ve olası gelişi De Jong'un kadrodaki konumunu kökten değiştirebilir. Barcelona, Finansal Fair Play kısıtlamalarını başarıyla aşıp Rodri'yi kadrosuna katarsa, orta sahada bir "aşırı yoğunluk" durumu ortaya çıkacak.
Onun Katalan devleriyle kişisel şartlarda zaten anlaşmaya vardığı yönündeki haberlerin ardından beklenen Rodri gelişi, De Jong için kulübün yıllardır görmediği şekilde doğrudan bir rekabet yaratıyor. İspanya kaptanı yalnızca ilk 11'deki yeri almakla kalmayacak, aynı zamanda genç yetenek Marc Bernal için de ideal mentor olarak görülüyor.
- Getty Images Sport
Camp Nou'da belirsiz bir gelecek
Yeni sezon yaklaşırken, Ciutat Esportiva çevresindeki genel kanı bunun Frenkie de Jong’un Barcelona oyuncusu olarak son sezonu olabileceği yönünde. Kulüp, sakat olduğu sürece onu gönderemezken, sakatlığının yönetimi konusunda güvenin sarsılması, oyuncunun uzun vadeli geleceğine ilişkin görüşmeleri hızlandırdı. Kaynaklara göre tamamen hazır durumda olsaydı, ayrılıkları an meselesi olarak nitelendirilen Marc Casado ve Tommy Marques gibi diğer orta sahalarla birlikte çoktan transfer listesine konmuş olabilirdi. Sonuç olarak, oyuncunun konservatif tedavi isteği ile kulübün ameliyat talebi arasındaki çıkmaz, kariyerinin önümüzdeki altı ayını belirleyecek.
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