Norveç'te maça daha iyi başlayan, eski Barça teknik direktörü Jonatan Giraldez'in çalıştırdığı Lyon oldu. Takım, 14. dakikada Wendie Renard'ın kurtarılan kafa vuruşunun ribaunduna ceza sahası içinde en hızlı tepki veren Lindsey Heaps'in golüyle öne geçtiğini sandı. Ancak VAR devreye girerek golü geçersiz saydı; çünkü Amerikalı oyuncu topu ağlara göndermeden önce ofsayt pozisyonundaydı.

Cata Coll'un Renard'ın ilk şutunu kurtarması, o gece yapması gereken birçok kurtarışın ilki olacaktı. Belki de en iyisi, ilk yarı bitmeden hemen önce Selma Bacha'nın Barcelona duvarının üzerinden attığı serbest vuruşta, İspanyol kalecinin çizgisini mükemmel bir şekilde geçerek tehlikeyi uzaklaştırmasıydı.

Bu, OL'nin Barça'yı iyi bir şekilde durdurduğu ve ritmini bozmak için iyi bir baskı uyguladığı ilk yarının en önemli anlarından biriydi, ancak Katalanlar en iyi performanslarını sergilemese de yine de fırsatlar yaratmaya devam ediyordu. Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen'in iyi çalışmasının ardından erken bir şut attı ancak top az farkla dışarı çıktı. Ewa Pajor'un Christiane Endler'i aşırtmaya çalıştığı şut da az farkla dışarı çıktı. Bunlar, ikinci yarıda performansını büyük ölçüde artıracak olan İspanyol şampiyonları için umut verici işaretlerdi.