Barcelona, Avrupa'nın kraliçesi! Ewa Pajor, altı denemede ilk kez Şampiyonlar Ligi finalini kazanmak için iki gol attı; Salma Paralluelo ise Lyon'a karşı alınan zaferi taçlandırdı
Lyon, iyi başlangıcın avantajını kullanamadı
Norveç'te maça daha iyi başlayan, eski Barça teknik direktörü Jonatan Giraldez'in çalıştırdığı Lyon oldu. Takım, 14. dakikada Wendie Renard'ın kurtarılan kafa vuruşunun ribaunduna ceza sahası içinde en hızlı tepki veren Lindsey Heaps'in golüyle öne geçtiğini sandı. Ancak VAR devreye girerek golü geçersiz saydı; çünkü Amerikalı oyuncu topu ağlara göndermeden önce ofsayt pozisyonundaydı.
Cata Coll'un Renard'ın ilk şutunu kurtarması, o gece yapması gereken birçok kurtarışın ilki olacaktı. Belki de en iyisi, ilk yarı bitmeden hemen önce Selma Bacha'nın Barcelona duvarının üzerinden attığı serbest vuruşta, İspanyol kalecinin çizgisini mükemmel bir şekilde geçerek tehlikeyi uzaklaştırmasıydı.
Bu, OL'nin Barça'yı iyi bir şekilde durdurduğu ve ritmini bozmak için iyi bir baskı uyguladığı ilk yarının en önemli anlarından biriydi, ancak Katalanlar en iyi performanslarını sergilemese de yine de fırsatlar yaratmaya devam ediyordu. Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen'in iyi çalışmasının ardından erken bir şut attı ancak top az farkla dışarı çıktı. Ewa Pajor'un Christiane Endler'i aşırtmaya çalıştığı şut da az farkla dışarı çıktı. Bunlar, ikinci yarıda performansını büyük ölçüde artıracak olan İspanyol şampiyonları için umut verici işaretlerdi.
Pajor ve Paralluelo, Barça'yı zafere taşıdı
İkinci yarının henüz 10. dakikasında Barça, oyun seviyesindeki bu yükselişin karşılığını aldı ve Pajor skoru açtı. Patri Guijarro kendi yarı sahasında topu kaptı ve muhteşem bir şekilde ilerleyerek atağı başlattı; ardından Polonya milli takım oyuncusunu buldu ve o da harika bir ilk dokunuşun ardından soğukkanlılıkla golü attı.
Lyon buna cevap vermeye çalıştı ve iki kez gole çok yaklaştı. İlkinde Vicki Becho'nun harika vuruşunu Coll yere yatarak direğin yanından uzaklaştırdı, ardından oyuna sonradan giren Tabitha Chawinga kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak yine kalecinin önünde duran duvarla karşılaştı. Bu fırsatlar, maçın bitimine 21 dakika kala Pajor'un ikinci golünün iki yanında geldi ve Barça'yı rakibin yakalayamayacağı bir üstünlüğe taşıdı. OL'nin savunması çok kolay bir şekilde aşıldı; Salma Paralluelo, Esmee Brugts'un ortasını arka direkte en hızlı tepki vererek Pajor'a ikinci golünü atması için mükemmel bir fırsat sundu ve Pajor, Şampiyonlar Ligi kupasını nihayet eline alacağını garantiledi.
Paralluelo, 90. dakikada pastanın üzerine krema koydu ve üst köşeye attığı müthiş bir şutla Barcelona için harika bir günü taçlandırdı. Üstelik bir gol daha atacak zaman da vardı. Lyon, uzatma dakikalarında umudunu kaybetmemek için çaresizce bastırırken, Katalanlar kontra atağa çıktı ve yine Paralluelo, Pajor'un pasıyla Endler'i geçerek topu soğukkanlılıkla ağlara gönderdi.
Hayal kırıklığının ardından telafi
Geçen yıl Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal’e 1-0 yenilerek hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledikten sonra, Barça bu sezon olağanüstü bir dörtlü kupayı kazanarak muhteşem bir cevap verdi. Bu sezon öncesinde de Katalanlar hakkında pek çok şüphe vardı; zira mali kısıtlamalar nedeniyle yaz transfer döneminde beş oyuncunun ayrılmasına rağmen sadece bir ilk takım oyuncusu transfer edilebildi.
Kadro derinliği, Avrupalı rakiplerinin çoğuna kıyasla çok zayıftı ve sakatlıklar da vardı; Aitana Bonmati, beş aylık bir aradan sonra bu finalde yedek kulübesine mahkum oldu. Bu durumda, Pajor ve Putellas gibi oyuncuların yaptığı gibi Barça'nın yıldızlarının gerçekten iyi performans göstermesi, ama aynı zamanda genç oyuncuların da öne çıkıp iz bırakması gerekiyordu. 18 yaşındaki Clara Serrajordi, Oslo'da orta sahada ilk 11'de yer alarak bunu bir kez daha başardı; Aicha Camara da maçın son dakikalarında oyuna girerek galibiyeti garantilemeye yardımcı oldu.
La Liga F şampiyonluğunu, İspanya Süper Kupası'nı ve en son olarak da Copa de la Reina'yı kazanan Barça için Şampiyonlar Ligi, tamamlaması gereken son hedefti ve bunu muhteşem bir şekilde başardılar.
İkinci sıradaki Lyon için olumlu bir sonuç hayati önem taşıyor
Bu arada, UWCL tarihindeki hiçbir kulüpten daha fazla kez bu turnuvayı kazanan ancak son dört yıldır kupayı kaldıramayan Lyon için bu durum bir hayal kırıklığı. Bazılarının, Barça gibi diğer büyük kulüplerin kadın futbolunda zirveye çıkmasıyla OL'nin geride kalacağını düşündüğü bir dönem vardı, ancak kulüp son derece önemli bir konumda kalmayı başardı ve sezon başlamadan önce birçok kişi tarafından bu şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi. Bu görüş, Lyon'un sezon boyunca sahaya çıktığı her maçta defalarca haklı çıktı. Giraldez yönetimindeki ilk sezonlarında mükemmel bir performans sergilediler ve ulusal üçlü kupayı kazanmaya bir galibiyet uzaklıkta bulunuyorlar.
Ancak, gol önünde keskinlik eksikliği ve Coll'un Barça için sergilediği mükemmel performans, Cumartesi günü yenilgiye neden oldu. Skor, maçın ne kadar çekişmeli geçtiğini yansıtmadı; maçın büyük bölümünde iki takım arasında pek bir fark yoktu. Maçta en önemli unsur, golcü olmaktı ve bunu sekiz kez şampiyon olan takımdan daha iyi yapan Barça oldu.
OL'nin bu hayal kırıklığını çabucak atlatması gerekecek, çünkü Cuma günü Ligue 1 finalinde Paris FC ile karşılaşacak ve Fransa şampiyonu unvanını korumaya çalışacak. Barça için ise parti artık başlayabilir; ligde iki maç daha oynanacak olsa da, dört kupa kazandığı bu sezonda şampiyonluk çoktan garantilendi.