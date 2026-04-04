Lewandowski Rashford Barcelona Atletico GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Barcelona-Atletico Madrid maçı oyuncu değerlendirmeleri: Robert Lewandowski'yi asla göz ardı etmeyin! Blaugrana, La Liga şampiyonluk yarışındaki üstünlüğünü pekiştirirken, tecrübeli oyuncu maçın sonlarında galibiyet golünü attı; Marcus Rashford ise gol orucunu bozdu

Barcelona, Cumartesi günü 10 kişi kalan Atlético Madrid'i 2-1 mağlup ettiği maçta Robert Lewandowski'nin oyuna sonradan girip son dakikalarda galibiyet golünü atmasıyla La Liga şampiyonluğunu savunma yolunda bir adım daha ilerledi. Marcus Rashford ise daha önce Blaugrana adına gol atmıştı; Los Blancos'un aynı gün erken saatlerde Mallorca'ya yenilmesinin ardından Barcelona, ligin zirvesinde Real Madrid'in 7 puan önüne geçti.

Maçın ilk dakikalarında her iki takım da net fırsatlar yakaladı; Antoine Griezmann, Atlético adına iki kez iyi pozisyonlarda golü kaçırırken, Fermin Lopez ise önce Juan Musso’nun kurtarışıyla gol şansını kaçırdı, ardından Lamine Yamal’ın muhteşem pasıyla gelen pozisyonda şutunu kale dışına attı.

Yamal da Barça adına direğe çarptı, ancak Hansi Flick'in takımı, devre arasına altı dakika kala Giuliano Simeone'nin uzun bir pası yakalayıp Joan Garcia'yı geçerek attığı golle geriye düştü. Ancak konuk takım geride kalmadı, Rashford sol kanatta Dani Olmo ile iyi bir işbirliği yaptıktan sonra Musso'nun vücudundan geçen bir şutla topu alt köşeye gönderdi.

İlk yarıdaki heyecan bununla bitmedi; uzatma dakikalarında Nico Gonzalez, kaleye doğru ilerleyen genç Yamal'ı düşürdüğü için kırmızı kart gördü. Ancak Atleti, devre arasından saniyeler sonra Gerard Martin'in Thiago Almada'nın ayak bileğine yüksek bir faul yapması ve kırmızı kart görmesiyle sayıların eşitlendiğini sandı, ancak VAR kararı bozdu.

Sayısal üstünlüğünü kullanan Barcelona, ikinci yarıya damgasını vurdu ve oyuna sonradan giren Ferran Torres, Musso'nun muhteşem kurtarışlarıyla iki kez gol fırsatını kaçırdı. Atletico, ceza sahasını cesurca savundu ancak Musso'nun Joao Cancelo'nun şutunu Lewandowski'nin omzuna çarpıp ağlara giden topu uzaklaştıramaması üzerine direnişini sürdüremezdi.

GOAL, Metropolitano'daki Barça oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Joan Garcia (6/10):

    Simeone'nin açılış golünde hiçbir şansı yoktu ve bunun dışında pek zorlanmadı. Birkaç kez hızlı çıkarak rakibin ataklarını önledi.

    Ronald Araujo (5/10):

    Sağ bek pozisyonunda hiçbir zaman tam olarak rahat görünmedi, özellikle de Yamal'ın pek yardımcı olmamasından dolayı. Atelti'nin golünü attığı anın hemen ardından oyundan alındı.

    Pau Cubarsi (6/10):

    İlk yarıda ceza sahasına gelen topları kesmek için birkaç önemli müdahale yaptı. Top başının üzerinden geçtiği için Simeone'nin golünde daha iyi bir müdahale yapması gerekirdi.

    Gerard Martin (6/10):

    Ne şanslı bir çocuk! İkinci yarının başında kırmızı kartı iptal edildikten sonra bir şekilde oyunda kalmayı başardı. Bunun dışında savunmanın merkezinde yine sağlam bir varlık gösterdi.

    Joao Cancelo (7/10):

    Rashford'a koşabileceği alan yaratmaya çalışırken, önceki maçlardaki kadar etkili olamadı. İngiliz forvet oyundan çıktıktan sonra daha tehlikeli hale geldi ve Lewandowski'nin beraberlik golüne yol açan şut da ondan geldi.

    Orta saha

    Eric Garcia (7/10):

    Orta sahada maça başladı, Araujo'nun oyundan çıkmasının ardından sağ bek pozisyonuna geçti, ardından Bernal'ın sakatlığıyla tekrar orta sahaya döndü. Bu kadar karışıklığa rağmen neredeyse hiç hata yapmadı.

    Fermin Lopez (6/10):

    Birkaç kez Yamal ile harika bir uyum sergiledi, ancak ilk yarıda iki kez bitiricilik konusunda başarısız oldu. Devre arasında Ferran ile değiştirildi.

    Pedri (5/10):

    Maçın büyük bir bölümünde garip bir şekilde ritmini kaybetti, paslarını yanlış yerlere attı ve topu çok sık kaybetti.

    Saldırı

    Lamine Yamal (8/10):

    Atletico savunmasına kabuslar yaşatırken, bazı olağanüstü beceriler sergiledi. Maçın başında Fermin'e iki asist yapmalıydı ve Gonzalez'in kırmızı kart görmesine neden olan faulü kazanmadan önce direğe çarpan topu atması şanssızlıktı.

    Dani Olmo (6/10):

    Sahte dokuz numara olarak sahaya çıktı ve bu role yavaş yavaş uyum sağladı, sonunda Rashford'un beraberlik golünü hazırlayan iyi bir pas verdi. İkinci yarıda orta sahaya geri döndü ve burada daha rahat görünüyordu.

    Marcus Rashford (7/10):

    Çok fazla boş yere koşturmasına rağmen, hızıyla her zaman tehditkar görünüyordu. Büyük bir soğukkanlılıkla beraberlik golünü attı ve üç aylık gol orucunu sonlandırdı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Marc Bernal (6/10):

    İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce Araujo'nun yerine oyuna girdi ve orta sahada sağlam bir performans sergiledi, ancak 60. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Ferran Torres (5/10):

    Musso'nun kurtarışları mükemmeldi, ancak İspanyol forvet, en azından bir şutunu gole çevirmesi gerektiğini düşünecektir.

    Jules Kounde (6/10):

    Sakatlığından sonra sahalara dönen oyuncu, Yamal için alan yaratmak amacıyla iyi bir şekilde içe doğru koşular yaptı.

    Gavi (6/10):

    Fiziksel kondisyonunu geliştirmeye devam ederken, en iyi performansının 20 dakika daha altında kaldı.

    Robert Lewandowski (7/10):

    Şampiyonluğun kaderini belirleyecek bu galibiyeti elde etmek için doğru zamanda doğru yerdeydi.

    Hansi Flick (7/10):

    Olmo'yu sahte dokuz numara olarak oynatmak, bir daha tekrarlamayacağı bir denemeydi, ancak ikinci yarıda taktiği değiştirip Gonzalez'in oyundan atılmasından iyi bir şekilde yararlandı.

