Barcelona-Atletico Madrid maçı oyuncu değerlendirmeleri: Robert Lewandowski'yi asla göz ardı etmeyin! Blaugrana, La Liga şampiyonluk yarışındaki üstünlüğünü pekiştirirken, tecrübeli oyuncu maçın sonlarında galibiyet golünü attı; Marcus Rashford ise gol orucunu bozdu

Maçın ilk dakikalarında her iki takım da net fırsatlar yakaladı; Antoine Griezmann, Atlético adına iki kez iyi pozisyonlarda golü kaçırırken, Fermin Lopez ise önce Juan Musso’nun kurtarışıyla gol şansını kaçırdı, ardından Lamine Yamal’ın muhteşem pasıyla gelen pozisyonda şutunu kale dışına attı.

Yamal da Barça adına direğe çarptı, ancak Hansi Flick'in takımı, devre arasına altı dakika kala Giuliano Simeone'nin uzun bir pası yakalayıp Joan Garcia'yı geçerek attığı golle geriye düştü. Ancak konuk takım geride kalmadı, Rashford sol kanatta Dani Olmo ile iyi bir işbirliği yaptıktan sonra Musso'nun vücudundan geçen bir şutla topu alt köşeye gönderdi.

İlk yarıdaki heyecan bununla bitmedi; uzatma dakikalarında Nico Gonzalez, kaleye doğru ilerleyen genç Yamal'ı düşürdüğü için kırmızı kart gördü. Ancak Atleti, devre arasından saniyeler sonra Gerard Martin'in Thiago Almada'nın ayak bileğine yüksek bir faul yapması ve kırmızı kart görmesiyle sayıların eşitlendiğini sandı, ancak VAR kararı bozdu.

Sayısal üstünlüğünü kullanan Barcelona, ikinci yarıya damgasını vurdu ve oyuna sonradan giren Ferran Torres, Musso'nun muhteşem kurtarışlarıyla iki kez gol fırsatını kaçırdı. Atletico, ceza sahasını cesurca savundu ancak Musso'nun Joao Cancelo'nun şutunu Lewandowski'nin omzuna çarpıp ağlara giden topu uzaklaştıramaması üzerine direnişini sürdüremezdi.

