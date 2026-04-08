Cubarsi Rashford Barcelona Atletico GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Barcelona-Atlético Madrid maçı oyuncu değerlendirmeleri: Pau Cubarsi’nin pahalıya mal olan kırmızı kartı, Blaugrana’yı Şampiyonlar Ligi’nde aşılması zor bir engelin önüne sürüklerken, Marcus Rashford ise gol fırsatlarını değerlendiremedi

Barcelona - Atletico Madrid

Çarşamba günü oynanan çeyrek final ilk maçında Atlético Madrid'e 2-0 yenilen Barcelona, Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselebilmek için aşması gereken büyük bir engelle karşı karşıya kaldı. Blaugrana, ilk yarıda Pau Cubarsi'nin gördüğü kırmızı kartın acısını yaşarken, Julian Alvarez ve Alexander Sorloth'un golleri Katalan topraklarında konuk takıma galibiyeti getirdi.

Cumartesi günü La Liga'da Atleti'yi 2-1 mağlup etmenin coşkusunu hâlâ yaşayan Barça, maça iyi bir başlangıç yaptı. Marcus Rashford, Juan Musso'yu üç kez kurtarmaya zorlarken, bir vole vuruşunu dışarıya attı ve Lamine Yamal'ın pozisyon sırasında ofsayta düşmesi nedeniyle bir golü de ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Konuk takım kontrataklarda küçük bir tehdit oluşturuyordu, ancak maçın ilk yarısının son dakikalarında Cubarsi, Barça savunmasının arkasına sızan Atletico kanat oyuncusu Giuliano Simeone'yi düşürdüğü için kırmızı kart görerek oyundan atılınca maçın gidişatı değişti. Alvarez, ardından ustaca vurduğu serbest vuruşla topu üst köşeye göndererek Barça'nın acısını daha da artırdı.

Sayı üstünlüğüne rağmen Hansi Flick'in takımı ikinci yarıda da geri çekilmedi ve Rashford gol fırsatlarını değerlendirmeye devam etti. Önce Yamal'ın muhteşem pasıyla kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak topu yan ağlara gönderdi, ardından 20 metreden vurduğu serbest vuruşta topu üst direğe çarptırdı.

Ancak maçın ikinci golünü Diego Simeone'nin takımı attı. Nadir bir hücumda oyuna sonradan giren Sorloth, Matteo Ruggeri'nin ortasını Joan Garcia'yı geçerek ağlara gönderdi. Barça maça geri dönmek için baskı yapmaya devam etti; Joao Cancelo'nun şutu direkten döndü, Russo ise Yamal'ın şutunu kurtardı, ancak takım, çok önemli olabilecek bir teselli golünü bulamadı.

GOAL, Camp Nou'daki Barça oyuncularını değerlendiriyor...

  FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    Kaleci ve Savunma

    Joan Garcia (6/10):

    Alvarez'in muhteşem vuruşunda neredeyse hiç şansı yoktu ve Sorloth'un yakın mesafeden attığı golde de hiçbir şey yapamadı. Bunun dışında pek zorlanmadı.

    Jules Kounde (6/10):

    Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra kadroya geri döndü ve Lookman, 60. dakikada oyundan çıkana kadar onunla iyi başa çıktı. Sorloth'un golünde ortayı durdurmada biraz yavaş kaldı.

    Pau Cubarsi (4/10):

    İlk yarıda yine sakin bir performansla Atleti'nin birçok atağını önledi, ancak Giuliano'nun ters tarafına geçerek Arjantinli kanat oyuncusuna yaptığı faulün bedelini ağır ödedi.

    Gerard Martin (6/10):

    Genç stoper, çoğunlukla basit oyunuyla yine sakin bir performans sergiledi. Ancak Sorloth'un kendisini geçip skoru 2-0'a getirmesine izin verdi.

    Joao Cancelo (6/10):

    Zaman zaman içe doğru kayarak hücumda sorunlar yarattı, aynı zamanda Atleti'nin ataklarını durdurmak için sert müdahalelerde bulundu.

    Orta saha

    Eric Garcia (7/10):

    Cubarsi'nin oyundan atılmasının ardından geriye çekildikten sonra hem orta sahada hem de savunmada kendine güvenini gösterdi. Barça kadrosunda gerçek bir lider haline geliyor.

    Dani Olmo (5/10):

    Doğal pozisyonu olan orta sahaya döndükten sonra maçta inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Dar alanlarda topu aldığında bazı güzel kombinasyonlar yaptı.

    Pedri (7/10):

    Orta sahada Barça için oyunu güzel bir şekilde yönlendirdi; Rashford'un geçersiz sayılan golünün hazırlığında yaptığı pas ise tam bir şaheserdi. Kırmızı kartın ardından Flick'in kadroda değişiklik yapmasıyla devre arasında oyundan alınması biraz şaşırtıcıydı.

    Saldırı

    Lamine Yamal (8/10):

    Maç boyunca Ruggeri ile oynadı ve ilk yarıda Le Normand'ın müdahalesi olmasaydı muhteşem bir solo gol atacaktı. Maçın başında bazı kötü son paslar verdi, ancak kısa sürede ritmini buldu ve sürekli bir tehdit oluşturdu.

    Robert Lewandowski (4/10):

    Bazen oyunu bağlamak için geriye çekildi, ancak ilk yarının uzatma dakikalarında bir şut çekene kadar Atleti ceza sahasında neredeyse hiç top görmedi. Etkisiz bir performansın ardından devre arasında oyundan alındı.

    Marcus Rashford (6/10):

    Çok sayıda şut çekti ancak Yamal ofsayta düştükten sonra ancak golü bulabildi. Hem sol kanatta hem de Lewandowski oyundan çıktıktan sonra ortada her zaman tehlikeli görünüyordu.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Fermin Lopez (6/10):

    Orta sahada hareketliydi ve sahanın üst kısmında topu kazanarak birkaç atağı başlattı.

    Gavi (7/10):

    İkinci yarıda oyuna girdikten sonra etkileyici bir performans sergiledi. Sarı kart gördükten sonra biraz kısıtlandı.

    Ferran Torres (5/10):

    Rashford'un yerine oyuna girdikten sonra oyuna dahil olmakta zorlandı.

    Ronald Araujo (6/10):

    Sağ bekte form düşüklüğü yaşayan Kounde'nin yerine oyuna girdi.

    Alejandro Balde (N/A):

    Maçın son beş dakikasında sakatlığından sonra sahalara geri döndü.

    Hansi Flick (6/10):

    Cesur değişiklikler yapması ve 10 kişi kalmasına rağmen ikinci yarıyı domine etmesi nedeniyle alkışlanmalı. Yine de, yüksek pres taktiği kırmızı karta yol açtı ve şimdi gelecek hafta olağanüstü bir geri dönüşe imza atması gerekiyor.

