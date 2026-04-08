Barcelona-Atlético Madrid maçı oyuncu değerlendirmeleri: Pau Cubarsi’nin pahalıya mal olan kırmızı kartı, Blaugrana’yı Şampiyonlar Ligi’nde aşılması zor bir engelin önüne sürüklerken, Marcus Rashford ise gol fırsatlarını değerlendiremedi

Cumartesi günü La Liga'da Atleti'yi 2-1 mağlup etmenin coşkusunu hâlâ yaşayan Barça, maça iyi bir başlangıç yaptı. Marcus Rashford, Juan Musso'yu üç kez kurtarmaya zorlarken, bir vole vuruşunu dışarıya attı ve Lamine Yamal'ın pozisyon sırasında ofsayta düşmesi nedeniyle bir golü de ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Konuk takım kontrataklarda küçük bir tehdit oluşturuyordu, ancak maçın ilk yarısının son dakikalarında Cubarsi, Barça savunmasının arkasına sızan Atletico kanat oyuncusu Giuliano Simeone'yi düşürdüğü için kırmızı kart görerek oyundan atılınca maçın gidişatı değişti. Alvarez, ardından ustaca vurduğu serbest vuruşla topu üst köşeye göndererek Barça'nın acısını daha da artırdı.

Sayı üstünlüğüne rağmen Hansi Flick'in takımı ikinci yarıda da geri çekilmedi ve Rashford gol fırsatlarını değerlendirmeye devam etti. Önce Yamal'ın muhteşem pasıyla kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak topu yan ağlara gönderdi, ardından 20 metreden vurduğu serbest vuruşta topu üst direğe çarptırdı.

Ancak maçın ikinci golünü Diego Simeone'nin takımı attı. Nadir bir hücumda oyuna sonradan giren Sorloth, Matteo Ruggeri'nin ortasını Joan Garcia'yı geçerek ağlara gönderdi. Barça maça geri dönmek için baskı yapmaya devam etti; Joao Cancelo'nun şutu direkten döndü, Russo ise Yamal'ın şutunu kurtardı, ancak takım, çok önemli olabilecek bir teselli golünü bulamadı.

