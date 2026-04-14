Yamal, maçın ilk düdüğünden itibaren tam anlamıyla başrol oyuncusuydu; 30 saniye sonra kaleciyi zorlayan bir şutun ardından, Clement Lenglet’in hatasını acımasızca cezalandırarak 4. dakikada skoru açtı. Ardından Dani Olmo, heyecan dolu bir başlangıçta karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü kaçırdı.

Antoine Griezmann, Atletico'nun sarsılan sinirlerini yatıştırmaya çok yaklaştı, ancak birkaç saniye sonra ev sahibi takım topu uzaklaştıramayınca Torres'e pas geldi ve o da soğukkanlılıkla skoru 2-0'a getirdi. Atleti'nin çöküşü, ikinci yarı başlar başlamaz neredeyse tamamlandı; Lenglet'in bir başka hatası, Fermin Lopez'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuna yol açtı, ancak Juan Musso muhteşem bir kurtarış yaptı.

Ancak, Diego Simeone'nin takımı birdenbire geri döndü ve toplam skoru yeniden öne geçirdi; 30. dakikada müthiş bir kontra atak, Ademola Lookman'ın nokta atışı bir ortayı gole çevirmesiyle sonuçlandı. Nefes kesen ilk yarıda Torres'in bir şutunun daha kurtarılması için hala zaman vardı.

İkinci yarı ise tamamen farklı bir hikaye oldu. Atleti nihayet ayaklarını yere basıp üstünlüğü ele geçirirken, konuk takımın gücü tükendi. Lookman'ın şutu az farkla dışarı çıktı ve Robin Le Normand, Torres'in ofsayt nedeniyle iptal edilen bir golün hemen ardından arka arkaya iki kez kaleyi yaklaştı.

Barça'nın kaderi, maçın bitimine 10 dakika kala Eric Garcia'nın Alexander Sorloth'a son adam faulü yaptığı için kırmızı kart görmesiyle kesinleşti. Bu karar, VAR incelemesi ve ilk ofsayt kararı sonrasında verildi. Blaugrana'nın skoru eşitleme şansı yanlış adama düştü; oyuna sonradan giren Ronald Araujo, uzatma süresinin son 90 saniyesinde birkaç metre mesafeden kafayla topu üstten dışarı attı ve takımını toplamda 3-2'lik acı bir yenilgiye mahkum etti.

