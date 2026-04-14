Barcelona-Atlético Madrid maçı oyuncu değerlendirmeleri: Lamine Yamal ve Ferran Torres'in muhteşem performansları boşa gitti! Blaugrana, heyecan verici Şampiyonlar Ligi geri dönüş girişiminde başarısız oldu

Yamal, maçın ilk düdüğünden itibaren tam anlamıyla başrol oyuncusu oldu; 30 saniye sonra kaleciyi zorlayan bir şut attı ve 4. dakikada Clement Lenglet’in hatasını acımasızca cezalandırarak skoru açtı. Ardından Dani Olmo, heyecan dolu bir başlangıçta karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü kaçırdı.

Antoine Griezmann, Atletico'nun sarsılan sinirlerini yatıştırmaya çok yaklaştı, ancak birkaç saniye sonra ev sahibi takım topu uzaklaştıramayınca Ferran Torres'e pas geldi ve o da soğukkanlılıkla skoru 2-0'a getirdi. Maçın yeniden başlamasının hemen ardından, Lenglet'in bir başka hatası Fermin Lopez'in yakın mesafeden kafa vuruşuna yol açtı ve Juan Musso'nun mükemmel bir kurtarışıyla Atleti'nin çöküşü neredeyse tamamlandı.

Ancak, Diego Simeone'nin takımı aniden geri döndü ve Ademola Lookman, Marcos Llorente'nin harika ortasını gole çevirerek toplam skoru yeniden öne geçirdi. Nefes kesen ilk yarıda Torres'in bir şutunun daha kaleci tarafından kurtarılmasına yetecek zaman vardı.

İkinci yarı ise bambaşka bir hikaye oldu, Atleti sonunda ayaklarını yere bastı ve üstünlüğü ele geçirdi. Lookman'ın şutu az farkla dışarı çıktı ve Robin Le Normand, Torres'in ofsayt nedeniyle iptal edilen bir golün hemen ardından arka arkaya iki kez kaleyi sarsan şutlar attı.

Maçın bitimine 10 dakika kala, VAR incelemesi ve ilk ofsayt kararı sonrasında Eric Garcia'nın Alexander Sorloth'a yaptığı son adam faulü nedeniyle kırmızı kart görmesiyle Barça'nın kaderi belli oldu. Skoru eşitleme şansı, yanlış adama düştü; oyuna sonradan giren Ronald Araujo, bitime 90 saniye kala birkaç metre mesafeden kafayı üstten dışarı attı ve takımını acı verici bir toplam skorla mağlup etti.

