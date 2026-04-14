Barcelona-Atlético Madrid maçı oyuncu değerlendirmeleri: Lamine Yamal ve Ferran Torres'in muhteşem performansları boşa gitti! Blaugrana, heyecan verici Şampiyonlar Ligi geri dönüş girişiminde başarısız oldu

Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ikinci maçında Atlético Madrid karşısında heyecan verici bir geri dönüş girişiminde başarısız olarak, kritik anda gücünü kaybetti. İlk maçın ardından toplamda 2-0 geride olan ve Lamine Yamal'ın liderliğinde sahaya çıkan Barça, Metropolitano'da oynanan maçın muhteşem ilk yarısında skoru eşitlemesine rağmen, ligdeki rakibini eleyemedi.

Yamal, maçın ilk düdüğünden itibaren tam anlamıyla başrol oyuncusu oldu; 30 saniye sonra kaleciyi zorlayan bir şut attı ve 4. dakikada Clement Lenglet’in hatasını acımasızca cezalandırarak skoru açtı. Ardından Dani Olmo, heyecan dolu bir başlangıçta karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü kaçırdı.

Antoine Griezmann, Atletico'nun sarsılan sinirlerini yatıştırmaya çok yaklaştı, ancak birkaç saniye sonra ev sahibi takım topu uzaklaştıramayınca Ferran Torres'e pas geldi ve o da soğukkanlılıkla skoru 2-0'a getirdi. Maçın yeniden başlamasının hemen ardından, Lenglet'in bir başka hatası Fermin Lopez'in yakın mesafeden kafa vuruşuna yol açtı ve Juan Musso'nun mükemmel bir kurtarışıyla Atleti'nin çöküşü neredeyse tamamlandı.

Ancak, Diego Simeone'nin takımı aniden geri döndü ve Ademola Lookman, Marcos Llorente'nin harika ortasını gole çevirerek toplam skoru yeniden öne geçirdi. Nefes kesen ilk yarıda Torres'in bir şutunun daha kaleci tarafından kurtarılmasına yetecek zaman vardı.

İkinci yarı ise bambaşka bir hikaye oldu, Atleti sonunda ayaklarını yere bastı ve üstünlüğü ele geçirdi. Lookman'ın şutu az farkla dışarı çıktı ve Robin Le Normand, Torres'in ofsayt nedeniyle iptal edilen bir golün hemen ardından arka arkaya iki kez kaleyi sarsan şutlar attı.

Maçın bitimine 10 dakika kala, VAR incelemesi ve ilk ofsayt kararı sonrasında Eric Garcia'nın Alexander Sorloth'a yaptığı son adam faulü nedeniyle kırmızı kart görmesiyle Barça'nın kaderi belli oldu. Skoru eşitleme şansı, yanlış adama düştü; oyuna sonradan giren Ronald Araujo, bitime 90 saniye kala birkaç metre mesafeden kafayı üstten dışarı attı ve takımını acı verici bir toplam skorla mağlup etti.

GOAL, Metropolitano'daki Barcelona oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Joan Garcia (6/10):

    Lookman tarafından geçilene kadar sadece seyirci kaldı. Maçın son dakikalarında Robin Le Normand'ın kafa vuruşunu muhteşem bir kurtarışla önledi.

    Jules Kounde (6/10):

    Maçın başında çok önemli bir top kesme yaptı ancak Lookman'a karşı zor anlar yaşadı; Lookman, golünü atarken topu ondan önce aldı.

    Eric Garcia (5/10):

    Sıkı mücadele etti ve hem yerde hem de havada birçok ikili mücadelede iyi iş çıkardı, ancak maçın kaderini belirleyen an olarak nitelendirilebilecek bir anda kırmızı kart gördü.

    Gerard Martin (7/10):

    İlk yarıda Griezmann'ı durdurmak için son anda muhteşem bir blok yaptı. Pasları isabetliydi ve kritik anlarda genellikle üstünlük sağladı.

    Joao Cancelo (5/10):

    Her zaman ileriye çıkma fırsatları aradı ancak son vuruşlarda yetersiz kaldı.

    Orta saha

    Gavi (7/10):

    Tamamen her yerdeydi; formuna kavuşan orta saha oyuncusu, sahada kirli işleri hallederken takımının orta sahada işleyişini de sürdürdü.

    Pedri (6/10):

    İkinci maçın şiddetli temposuna ayak uydurmakta zorlandı, ancak yine de paslarını zahmetsizce attı.

    Dani Olmo (7/10):

    Torres'in golüne çok güzel bir pas verdi ve önündeki hücum üçlüsüyle çok iyi uyum sağladı. Ancak muhtemelen maçın başında gol atmalıydı.

    Saldırı

    Lamine Yamal (8/10):

    İlk dakikadan itibaren çok etkiliydi; bir şutu direkten döndü, ardından topu kalecinin bacaklarının arasından geçirdi. Her şeye dahil oldu; ya oyun kurdu ya da maçı tek başına sürükledi.

    Ferran Torres (8/10):

    Yamal'ın erken golünde yıldırım hızında bir karar verdi ve 20 dakika sonra kendisi de güzel bir gol attı. Robert Lewandowski'nin yerine ilk 11'de yer almasını hak etti.

    Fermin Lopez (6/10):

    Topa çok fazla dokunmasına rağmen, bu gece Barça'nın en etkisiz forveti oldu. Yakın mesafeden kafayla gol atması gerekirdi ve bunun için büyük bir darbe aldı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Marcus Rashford (5/10):

    Sol kanatta oyuna girmekte zorlandı, çıkmaz sokaklarda koştu.

    Robert Lewandowski (5/10):

    Çok önemli bir gol atması için oyuna girdi ancak maçın son dakikalarında sadece bir kez yarı fırsat yakaladı.

    Frenkie De Jong (6/10):

    Hemen oyuna girdi ve soğukkanlılığıyla her iki tarafta da fark yarattı.

    Ronald Araujo (N/A):

    Forvette oyuna girdi ve maçın bitimine 90 saniye kala altın değerinde bir kafa vuruşunu kaçırdı.

    Roony Bardghji (N/A):

    Aslında sahada kaldığı kısa sürede topa oldukça fazla dokundu.

    Hansi Flick (6/10):

    Takımı, cesur bir ilk yarı performansıyla 25. dakikadan sonra geri dönüşü tamamlayacak gibi görünüyordu, ancak ikinci yarıda tamamen güçsüz kaldı. Yine de, kadro seçimlerinde doğru kararlar verdi.

