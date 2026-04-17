Barcelona, Atlético Madrid'den Julian Álvarez'i transfer etme girişimi başarısız olursa, La Liga'nın efsane ismi Vedat Muriqi'yi yeni forvet olarak kadrosuna katmak istiyor

SPORT, Katalan kulübün oyuncunun durumunu değerlendirmek için aracılar aracılığıyla şimdiden bilgi aldığını, ancak oyuncunun menajerleriyle henüz doğrudan bir temas kurulmadığını belirtiyor. Muriqi, gösterdiği muhteşem performansın ardından artan ilginin farkında olsa da, herhangi bir transferi değerlendirmeden önce sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye odaklanmış durumda.

Forvetin sözleşmesinde 40 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunuyor, ancak 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuya yakın kaynaklara göre, Mallorca'nın sportif durumuna bağlı olarak çok daha düşük bir ücret karşılığında transfer edilebilir. Barcelona, Balear takımının performansını yakından takip ediyor ve ikinci lige düşme ihtimalinin, istenen fiyatı daha da aşağı çekebileceğini belirtiyor.