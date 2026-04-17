Barcelona, Atlético Madrid'den Julian Álvarez'i transfer etme girişimi başarısız olursa, La Liga'nın efsane ismi Vedat Muriqi'yi yeni forvet olarak kadrosuna katmak istiyor
Muriqi'nin profili Barcelona'nın ilgisini çekiyor
Kulüp, Alvarez transferi gerçekleşmezse ihtiyaç duydukları forvet tipi konusunda net bir vizyona sahip: boyu uzun, ceza sahasında hakimiyet kuran ve üst düzey deneyime sahip geleneksel bir "9 numara".
SPORT'a göre, RCD Mallorca'dan Muriqi, olağanüstü bir sezonun ardından en iyi alternatif olarak öne çıktı. 31 yaşındaki Kosova milli oyuncusu, ligin en göze çarpan isimlerinden biri haline geldi ve şu anda ligin en çok gol atan ikinci oyuncusu konumunda. O, mevcut kadroda eksik olan taktiksel bir boyut sunuyor: hava hakimiyeti, stoperleri geriye çekme yeteneği ve ceza sahası içindeki klinik içgüdü.
Aracılar aracılığıyla yapılan ilk adımlar
SPORT, Katalan kulübün oyuncunun durumunu değerlendirmek için aracılar aracılığıyla şimdiden bilgi aldığını, ancak oyuncunun menajerleriyle henüz doğrudan bir temas kurulmadığını belirtiyor. Muriqi, gösterdiği muhteşem performansın ardından artan ilginin farkında olsa da, herhangi bir transferi değerlendirmeden önce sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye odaklanmış durumda.
Forvetin sözleşmesinde 40 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunuyor, ancak 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuya yakın kaynaklara göre, Mallorca'nın sportif durumuna bağlı olarak çok daha düşük bir ücret karşılığında transfer edilebilir. Barcelona, Balear takımının performansını yakından takip ediyor ve ikinci lige düşme ihtimalinin, istenen fiyatı daha da aşağı çekebileceğini belirtiyor.
Mallorca’nın zorlukları ve küme düşme tehlikesi
Mallorca, büyük ölçüde Muriqi’nin golleri sayesinde 34 puanla şu anda 15. sırada yer alıyor ve bu sayede birinci ligde kalmayı başardı. Deco ve scout ekibi, onu inatçı ve geriye çekilmiş savunmaları aşmak için ideal bir taktiksel kaynak olarak görüyor.
Spor direktörü, takımın Robert Lewandowski veya genç forvetlerden farklı çözümler sunan bir oyuncuya ihtiyacı olduğuna inanıyor. Muriqi'nin fiziksel gücü, Barça'nın gerektiğinde daha direkt bir oyun tarzı benimsemesine olanak tanıyacak; birebir mücadelelerdeki gücü ve topu tutma yeteneği, orta sahaya rahatlama sağlayacaktır.
Sorloth, bir başka seçenek olarak öne çıkıyor
Masadaki tek isim Muriqi değil. Atlético'dan Alexander Sorloth da oldukça beğeniliyor. Norveçli oyuncu, Muriqi ile birçok ortak özelliğe sahip: fiziksel gücü, hava toplarındaki üstünlüğü ve La Liga'da kanıtlanmış golcü kimliği.