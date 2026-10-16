Williams'ın menajeri, İspanya millî takımında forma giyen oyuncunun iki yıl önce Arsenal ve Liverpool'dan gelen teklifleri kesin olarak reddettiğini kamuoyuna doğruladı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 2035'e kadar sürecek 10 yıllık dikkat çekici bir sözleşme uzatmasına imza atarak San Mames ekibine bağlılığını pekiştirdi ve Athletic Club'ın projesinin temel taşlarından biri olmayı sürdürüyor. Williams bu kararı, hem kulübüyle hem de millî takımıyla kupalar kazandığı bir dönemin ardından Avrupa'nın en çok rağbet gören yeteneklerinden biri olarak görüldüğü sırada aldı.

Hücum oyuncusu, İspanya'nın Avrupa Şampiyonası zaferinde başrol oynamasının hemen ardından, 2024 yazında yoğun transfer söylentilerinin odağındaydı. Williams, İngiltere'ye karşı oynanan finalde gol attı. Bu şampiyonluktan önce Athletic ile Kral Kupası'nı da kazanmıştı.