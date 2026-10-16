Getty Images Sport
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Barcelona, Arsenal ve Liverpool'a ret! Nico Williams'ın menajeri, Athletic Club'ın kanat oyuncusunun Avrupa'nın en büyük kulüplerini neden geri çevirdiğini açıkladı
Bask bağlılığı uğruna Avrupa devleri geri çevrildi
Williams'ın menajeri, İspanya millî takımında forma giyen oyuncunun iki yıl önce Arsenal ve Liverpool'dan gelen teklifleri kesin olarak reddettiğini kamuoyuna doğruladı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 2035'e kadar sürecek 10 yıllık dikkat çekici bir sözleşme uzatmasına imza atarak San Mames ekibine bağlılığını pekiştirdi ve Athletic Club'ın projesinin temel taşlarından biri olmayı sürdürüyor. Williams bu kararı, hem kulübüyle hem de millî takımıyla kupalar kazandığı bir dönemin ardından Avrupa'nın en çok rağbet gören yeteneklerinden biri olarak görüldüğü sırada aldı.
Hücum oyuncusu, İspanya'nın Avrupa Şampiyonası zaferinde başrol oynamasının hemen ardından, 2024 yazında yoğun transfer söylentilerinin odağındaydı. Williams, İngiltere'ye karşı oynanan finalde gol attı. Bu şampiyonluktan önce Athletic ile Kral Kupası'nı da kazanmıştı.
- Getty Images Sport
Avrupa'nın elit kulüpleri Williams'ı istiyordu
Oyuncunun temsilcisi Felix Tainta, kısa süre önce Los Fulanos podcast’ine katılarak gördükleri ilginin boyutunu anlattı. Tainta’ya göre müvekkilini kadrosuna katmak isteyenler arasında Avrupa futbolunun neredeyse bütün büyük kulüpleri vardı.
Tainta röportajda şunları söyledi: “2024 yazında, Avrupa Şampiyonası’nın ardından Barcelona’nın gösterdiği ilgiyi hepimiz biliyoruz. Barcelona, Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Paris Saint-Germain… Hepsini sayabilirim. Herkes Nico’yu istiyordu ve bir oyuncunun bütün bu kulüplere hayır demesi kolay değil. Bunun üzerine Barcelona ile görüştük. Athletic’in de haberi vardı çünkü Athletic, Barcelona’nın yöntemlerine kızgın olsa da onları durumdan her zaman haberdar ettim. O andan itibaren görüşmeleri başlattım.”
Tescil sorunları Barcelona'ya transferi engelledi
Arsenal ve Liverpool transfer yarışında önemli rakipler olsa da kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için en yoğun çabayı Barcelona gösterdi. Katalan kulübü, Williams'ı millî takımdan arkadaşı Lamine Yamal ile bir araya getirmeyi çok istiyordu ancak transfer, Barcelona'nın süregelen mali istikrarsızlığı nedeniyle sonunda gerçekleşmedi.
Tainta, Williams cephesinin başlıca endişesinin, kulübün şişkin maaş bütçesi nedeniyle oyuncunun La Liga'ya tescili konusunda kesin güvenceler verememesi olduğunu açıkladı.
Tainta, Williams'ın kalibresindeki bir oyuncunun tescil sorunları yüzünden tribünde oturmayı göze alamayacağını vurguladı. Tainta sözlerini şöyle sürdürdü: "Görüşmelerde öyle bir noktaya gelindi ki Nico'nun maçlardan uzak kalması mümkün değildi. Nico bir Formula 1 arabası. Senin evine gelirsem senin sorununu üstlenemem. Bunu da Barcelona'ya açıkça söyledim."
- Getty Images News
Risk yönetimi ve mesleki dürüstlük
Athletic Club'da kalmak, Williams'ın millî takım hedeflerine engel olmadı. Bask bölgesinde kalma kararının ardından İspanya'nın Dünya Kupası başarısında önemli rol oynadı. Barcelona veya Premier League'in önde gelen takımlarıyla sıkça ilişkilendirilen lig şampiyonluklarını kaçırmış olsa da Bilbao'da bir kulüp efsanesi olarak yeri şimdiden sağlam.
24 yaşındaki oyuncu, bu sezon da istikrarlı performansını sürdürerek tüm kulvarlarda çıktığı sekiz maçta iki gol attı. Son dönemde hafif kas sorunları yaşasa da takımın zorlu bir maç takvimine hazırlandığı bu dönemde önemi tartışılmıyor.
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