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Barcelona, Anthony Gordon transferinin ardından satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verince Marcus Rashford, Manchester United'a geri dönecek
Son üçte birde aşırı doluluk
Barcelona, Gordon için önemli bir transferi tamamladığı anda Rashford'un kaderi belliydi. Eski Newcastle oyuncusu artık resmen Blaugrana forması giydiği için Hansi Flick, sol kanatta fazla seçenekle karşı karşıya kaldı. Gordon'un yanı sıra kadroda, hücum hattında kesin bir ilk 11 oyuncusu olarak kendini kanıtlamış Raphinha da bulunuyor.
Marca'nın haberine göre, kulüp Rashford'un transferini kalıcı hale getirmek için gereken 30 milyon avroyu ödemeyecek. Manchester United'lı oyuncu başlangıçta uzun vadeli bir çözüm gibi görünse de, Gordon'a yapılan 70 milyon avroluk yatırım, Rashford'u kulübün karşılayamayacağı pahalı bir lüks haline getirdi. Sonuç olarak, Rashford geleceğini belirlemek için Man Utd'ye geri dönecek.
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Taktiksel gereklilikler ve yaş faktörleri
Yönetim kurulunun nihai kararında iki temel sportif neden etkili oldu. Flick, forvetlerinden durmaksızın savunma çalışması bekleyen bir teknik direktör ve teknik ekip, Gordon’un önden baskı kurma konusunda daha yüksek bir yoğunluk sunduğunu düşündü. Flick, yüksek presli savunmayı sisteminin vazgeçilmez bir özelliği olarak görüyor; bu alanda Rashford, genellikle genç takım arkadaşından daha az etkili olarak değerlendiriliyordu.
Yaş da transfer stratejisinde büyük rol oynadı. Rashford Ekim ayında 29 yaşına girecek ve bu da onu Gordon'dan üç buçuk yaş büyük yapıyor. Sürdürülebilir ve uzun vadeli bir proje kurmak isteyen bir kulüp için Gordon'un profili daha çekici görüldü.
Mali dengeleme çabası
Kağıt üzerinde, iki oyuncu arasındaki mali karşılaştırma şaşırtıcı derecede yakındı. Rashford, İspanya’da kalabilmesi için maaşında %40’luk bir kesintiye razı olmuştu ve yıllık amortisman maliyeti 10 milyon avro civarında olacaktı. Buna karşılık Gordon, çok daha düşük bir haftalık maaşla geliyor, ancak 70 milyon avroluk transfer ücreti nedeniyle yıllık amortisman maliyeti 14 milyon avro ile daha yüksek.
Maaşlar ve ücretler birleştirildiğinde, kulübün yıllık maliyeti neredeyse aynıydı. Ancak Blaugrana, Gordon'un uzun vadeli bir varlık olarak daha iyi bir değer sunduğunu düşündü. Rashford'un sözleşmesindeki opsiyonun kullanılması için son tarih bu Pazartesi sona eriyor ve kulüp, son anda bir geri dönüşün beklenmediğini açıkça belirtti.
- Getty Images Sport
Rashford'un bundan sonraki adımları ne olacak?
Rashford teknik olarak United’a geri dönüyor olsa da, Premier Lig’deki geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. 28 yaşındaki oyuncunun bu yaz Kırmızı Şeytanlar ile bağlarını kalıcı olarak koparması bekleniyor ve İspanya’da yeniden kazandığı form, pek çok kulübün ilgisini çekmiş durumda. Arsenal’in, forvet hattına çok yönlülük katmak amacıyla Rashford’un durumunu yakından takip eden kulüpler arasında olduğu bildiriliyor. Ancak bu yarışta sadece İngiliz kulüpleri yok. Son haberlere göre Bayern Münih de bu forvetle ilgileniyor, ancak Bundesliga'ya transferini kolaylaştırmak için Rashford'dan maaşında kesintiye gitmesini isteyecekleri düşünülüyor.