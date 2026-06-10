Barcelona, Anthony Gordon transferinin ardından satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verince Marcus Rashford, Manchester United'a geri dönecek

Barcelona, Gordon için önemli bir transferi tamamladığı anda Rashford'un kaderi belliydi. Eski Newcastle oyuncusu artık resmen Blaugrana forması giydiği için Hansi Flick, sol kanatta fazla seçenekle karşı karşıya kaldı. Gordon'un yanı sıra kadroda, hücum hattında kesin bir ilk 11 oyuncusu olarak kendini kanıtlamış Raphinha da bulunuyor.

Marca'nın haberine göre, kulüp Rashford'un transferini kalıcı hale getirmek için gereken 30 milyon avroyu ödemeyecek. Manchester United'lı oyuncu başlangıçta uzun vadeli bir çözüm gibi görünse de, Gordon'a yapılan 70 milyon avroluk yatırım, Rashford'u kulübün karşılayamayacağı pahalı bir lüks haline getirdi. Sonuç olarak, Rashford geleceğini belirlemek için Man Utd'ye geri dönecek.