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Barcelona, Andrea Cambiaso karşılığında Juventus’a bir savunma oyuncusu teklif etti; ancak Xabi Alonso, bu bek oyuncusunu Chelsea’ye çekmenin anahtarı olabilir
Barcelona, sansasyonel bir takas anlaşması önerdi
Barcelona, Juventus’un bek oyuncusu için ciddi bir rakip olarak öne çıktı. La Gazzetta dello Sport'a göre, Katalan devi, olası bir takas anlaşmasının bir parçası olarak 27 yaşındaki Uruguaylı stoper Ronald Araujo'yu Juventus'a teklif etti. 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan Araujo, uzun süredir Torino'da beğeni topluyordu. Eski sportif direktör Cristiano Giuntoli, Ocak 2025'te Lloyd Kelly'ye yönelmeden önce Araujo'yu transfer listesine almıştı.
Barça teknik direktörü Hansi Flick için Cambiaso, mevcut bek seçeneklerine göre önemli bir teknik güç artışı anlamına geliyor. Jules Koundé savunmada derinlik sağlarken ve Joao Cancelo sağ kanatta görev alırken, sol kanat ise Alejandro Balde ve gerektiğinde bu pozisyonda oynayan stoper Gerard Martín ile yetersiz kalıyor. Cambiaso’nun savunmanın her iki kanadında da yüksek seviyede oynayabilme yeteneği, onu Blaugrana’nın taktik düzeni için ideal bir aday haline getiriyor.
- Getty Images Sport
Alonso faktörü Chelsea’ye avantaj sağlıyor
Barcelona bir oyuncu takası için bastırırken, Chelsea de yarışta kararlılığını sürdürüyor ve stratejik bir avantaja sahip olabilir. The Blues, kısa süre önce Marc Cucurella’nın Real Madrid’e satışından 60 milyon avro gelir elde etti; bu da talep edilen bedeli karşılamak için gerekli likit sermayeyi kulübe sağladı. Bu transferin arkasındaki itici güç, Madrid’deki teknik direktörlük döneminden beri Cambiaso’nun uzun süredir hayranı olan baş antrenör Xabi Alonso’dur.
Alonso, bu kanat bekini Stamford Bridge’deki katı pozisyonel oyun sistemine mükemmel bir uyum olarak görüyor. İspanyol teknik adamın taktiksel yapısında sol bekten sadece kanat genişliği sağlamakla kalmayıp, sıklıkla iç sahaya girerek sahanın ortasında oyun kurucu sorumluluklarını üstlenmesi bekleniyor. Tam da bu tersine çevrilmiş rol sayesinde oyuncu, Manchester City de onun gelişimini takip etmeye başlamadan hemen önce, İtalya’da Thiago Motta yönetiminde en iyi performanslarını sergilemişti.
Cambiaso neden Avrupa’nın en çok aranan isimlerinden biri olmaya devam ediyor?
26 yaşındaki oyuncunun, neredeyse eşsiz sayılabilecek taktiksel özellikleri göz önüne alındığında, bu kadar büyük ilgi görmesi hiç de şaşırtıcı değil. Avrupa’nın dört bir yanındaki, hücumcu ve hakimiyetçi bir futbol tarzı benimseyen üst düzey teknik direktörler, onun nadir görülen saha algısını değerlendirmek için standart istatistiklerin çok ötesine bakıyorlar. İtalya milli takım teknik direktörü Luciano Spalletti, milli takımda forma giyen bu defans oyuncusunu “3D futbolcu” olarak nitelendirerek bu niteliklerini ünlü bir şekilde özetlemişti.
Cambiaso, geçen sezon tüm turnuvalarda Juventus formasıyla 47 maça çıktı, üç gol attı ve beş asist yaptı.
- Getty Images Sport
Mali baskı, Juventus’u harekete geçmeye zorluyor
Juventus CEO’su Giovanni Carnevali, şu anda sermaye kazancı elde etmenin İtalyan kulübü için acil bir öncelik olmaya devam ettiği zorlu bir mali ortamla başa çıkmaya çalışıyor. Kulübün teknik kadrosu, kanat bekinin çok yönlülüğüne değer verse de, bilançodaki katı gerçekler nedeniyle bu oyuncu, feda edilebilecek yıldızlar arasında gösteriliyor. Bu mali zorunluluk, Londra’ya yapılacak kazançlı bir nakit transferinin, Juventus yönetim kurulu için Barcelona ile yapılacak bir takas anlaşmasından nihayetinde daha cazip hale gelmesinin nedenidir.
Premier Lig kulübünden doğrudan nakit bir teklif gelmesi, İtalyan devine transfer piyasasında uygun bir yedek oyuncu bulmak için daha fazla esneklik sağlayacaktır. Ancak Bianconeri, Araújo’yu kadrosuna katmanın cazibesini tamamen göz ardı edemez; zira Uruguaylı oyuncu, savunmanın merkezinde uzun süredir devam eden bir ihtiyacı anında karşılayacaktır.