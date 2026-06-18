Barcelona, Andrea Cambiaso karşılığında Juventus’a bir savunma oyuncusu teklif etti; ancak Xabi Alonso, bu bek oyuncusunu Chelsea’ye çekmenin anahtarı olabilir

Barcelona, Juventus’un bek oyuncusu için ciddi bir rakip olarak öne çıktı. La Gazzetta dello Sport'a göre, Katalan devi, olası bir takas anlaşmasının bir parçası olarak 27 yaşındaki Uruguaylı stoper Ronald Araujo'yu Juventus'a teklif etti. 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan Araujo, uzun süredir Torino'da beğeni topluyordu. Eski sportif direktör Cristiano Giuntoli, Ocak 2025'te Lloyd Kelly'ye yönelmeden önce Araujo'yu transfer listesine almıştı.

Barça teknik direktörü Hansi Flick için Cambiaso, mevcut bek seçeneklerine göre önemli bir teknik güç artışı anlamına geliyor. Jules Koundé savunmada derinlik sağlarken ve Joao Cancelo sağ kanatta görev alırken, sol kanat ise Alejandro Balde ve gerektiğinde bu pozisyonda oynayan stoper Gerard Martín ile yetersiz kalıyor. Cambiaso’nun savunmanın her iki kanadında da yüksek seviyede oynayabilme yeteneği, onu Blaugrana’nın taktik düzeni için ideal bir aday haline getiriyor.



