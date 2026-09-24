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Barcelona, Ajax'taki yeniden yükselişin ardından Premier League ilgisi artarken Marc-Andre ter Stegen'i yazın satmayı planlıyor
Amsterdam'da yeniden form tutmak
Barcelona, Ter Stegen'in Ajax'a kiralık transferinin gidişatından büyük memnuniyet duyuyor. İlk anlaşma, maaş yükünde çok sınırlı bir tasarruf sağladığı için kulüp içinde bazı şüpheler yaratmıştı, ancak sportif sonuçlar Barça'nın uzun vadeli transfer planları açısından tartışmasız şekilde olumlu oldu.
Tüm taraflar için temel hedef, Alman kalecinin özgüvenini yeniden kazanabileceği bir proje bulmaktı. Sakatlıklarla boğuştuğu birkaç yılın ardından Ter Stegen, kırılgan piyasa değerini yeniden inşa edebilmek için en üst seviyede düzenli olarak forma giymeye çaresizce ihtiyaç duyuyordu.
Hollanda'da tartışmasız birinci kaleci konumunu başarıyla pekiştirdi. Daha da önemlisi, kulüp düzeyindeki etkileyici formu ona Almanya milli takımına uzun süredir beklenen dönüşün kapısını açtı. SPORT'un haberine göre Barcelona bunu, kazançlı bir bonservisli transferi güvence altına alma yolunda kritik bir adım olarak görüyor.
- Getty Images
Barcelona'yı geride bırakarak
Camp Nou ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Ter Stegen, Katalonya'daki döneminin fiilen sona erdiğini kabul etti. Tecrübeli kaleci, Hansi Flick'in A takım planlarında yer almayacağını erkenden anladı ve kendi geleceğinin kontrolünü eline almayı tercih etti.
Tecrübeli file bekçisi, Ajax'tan gelen teklife öncelik verdi ve satın alma opsiyonu olmadan doğrudan kiralık transferi tamamladı. Hollanda devinin, Barcelona'dan kazandığı yüksek maaşı uzun vadede karşılaması mümkün değildi; bu nedenle geçici ayrılık finansal açıdan tek uygulanabilir çözüm oldu.
Barcelona, oyuncusunun fiziksel olarak yeniden en üst seviyeye dönmesini sağlamak için bu uzlaşmayı kabul etti. Katalan kulübü, tam anlamıyla hazır bir Ter Stegen'in Avrupa'nın elit liglerindeki kulüplerden önemli bonservis teklifleri çekebilecek dünya çapında bir kaleci olmaya devam ettiğini biliyor.
Klopp ve Michel etkisi
İki teknik direktör, Ter Stegen'in dikkat çekici yeniden yükselişinde son derece hayati bir rol oynadı. Míchel, kaleci konusunda hesaplı bir risk aldı; önce onu Girona için kadroya katmak adına yoğun çaba harcadı, ardından da karmaşık son sakatlık geçmişine rağmen Ajax'a götürdü.
Bu sırada, yeni göreve getirilen Almanya Teknik Direktörü Jurgen Klopp, tecrübeli file bekçisine büyük güven gösterdi. Klopp, Ter Stegen'e bu yeni milli takım döngüsünde milli takımın birinci kalecisi olması için tam destek verdi.
Bu çifte güven gösterisi, Ter Stegen'in sahip olduğu büyük kaliteyi piyasaya yeniden hatırlatması için kusursuz bir zemin hazırladı. SPORT'a göre, şu anda birçok Premier League kulübü onun gelişimini yakından takip ediyor ve bu da gelecek yaz talip sıkıntısı çekmeyeceği anlamına geliyor.
- Ajax Media
Barcelona için yeni bir dönem
Barcelona, Ter Stegen'in kulüpteki efsanevi döneminin tamamen sona erdiğini son derece net bir şekilde ortaya koydu. Katalan ekibinin yönetimi, kaleci departmanını tamamen yeniden yapılandırarak şimdiden geleceğe yöneldi.
İspanyol devi, Dominik Livakovic'i kadrosuna kattı; Livakovic, mevcut bir numara Joan Garcia'nın uzun vadeli yedeği olacak. Wojciech Szczesny'nin sözleşmesi sona erip kulüpten ayrıldıktan sonra, Garcia ile Livakovic gelecek sezonun yeni kaleci ikilisini resmen oluşturacak.
Ter Stegen'in Ajax'taki kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona erdiğinde, kalıcı ayrılığını kesinleştirmek için yalnızca Katalonya'ya dönecek. Barcelona, kalan yüksek maaş yükünden çıkmayı ve bu süreçte kayda değer bir bonservis bedeli elde etmeyi bekliyor.
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