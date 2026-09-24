Barcelona, Ter Stegen'in Ajax'a kiralık transferinin gidişatından büyük memnuniyet duyuyor. İlk anlaşma, maaş yükünde çok sınırlı bir tasarruf sağladığı için kulüp içinde bazı şüpheler yaratmıştı, ancak sportif sonuçlar Barça'nın uzun vadeli transfer planları açısından tartışmasız şekilde olumlu oldu.

Tüm taraflar için temel hedef, Alman kalecinin özgüvenini yeniden kazanabileceği bir proje bulmaktı. Sakatlıklarla boğuştuğu birkaç yılın ardından Ter Stegen, kırılgan piyasa değerini yeniden inşa edebilmek için en üst seviyede düzenli olarak forma giymeye çaresizce ihtiyaç duyuyordu.

Hollanda'da tartışmasız birinci kaleci konumunu başarıyla pekiştirdi. Daha da önemlisi, kulüp düzeyindeki etkileyici formu ona Almanya milli takımına uzun süredir beklenen dönüşün kapısını açtı. SPORT'un haberine göre Barcelona bunu, kazançlı bir bonservisli transferi güvence altına alma yolunda kritik bir adım olarak görüyor.