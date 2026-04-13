Barcelona, acıklı hikayeleri ve hakem şikayetlerini bir kenara bırakmalı: Lamine Yamal ve arkadaşlarının gerçekte ne kadar iyi olduklarını kanıtlamanın zamanı geldi

Camp Nou'da maçın bitiş düdüğünün çalınmasından 24 saat geçmeden Barcelona, kulübün "hukuk birimi"nin maçın 54. dakikasında Atlético'nun ceza sahasında yaşanan tuhaf bir olayla ilgili olarak UEFA'ya şikayette bulunduğunu açıklayan bir bildiri yayınladı.

Açıklamada, "Oyun doğru bir şekilde yeniden başlatıldıktan sonra, rakip takımın bir oyuncusu kendi sahasında topu aldı, ancak buna karşılık bir ceza verilmedi" denildi. "FC Barcelona, bu kararın, VAR'ın ciddi müdahale eksikliğiyle birlikte büyük bir hata olduğunu düşünüyor.

"Bu nedenle kulüp, soruşturma açılmasını, hakemlerin iletişim kayıtlarına erişim izni verilmesini ve uygun olduğu durumlarda hataların resmi olarak kabul edilmesini ve ilgili önlemlerin alınmasını talep etmiştir."

Açıklama burada bitseydi, bu bir şey olurdu, çünkü Juan Musso, Marc Pubill'in elini topa koymadan önce Atleti'nin kale vuruşunu yapmış gibi göründüğü için Barça'nın şikayet etmek için bazı nedenleri vardı. Sorun, Barcelona'nın henüz bitirmemiş olmasıydı.

Açıklamanın son paragrafında Blaugrana, "Son UEFA Şampiyonlar Ligi turnuvalarında, anlaşılmaz hakem kararlarının takıma zarar verici etkisi olması, açık bir çifte standart yaratması ve diğer kulüplerle eşit şartlarda rekabet etmeyi engellemesi ilk kez yaşanmıyor" iddiasında bulundu.