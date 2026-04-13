Barcelona, acıklı hikayeleri ve hakem şikayetlerini bir kenara bırakmalı: Lamine Yamal ve arkadaşlarının gerçekte ne kadar iyi olduklarını kanıtlamanın zamanı geldi

Çarşamba gecesi Atletico Madrid'e karşı alınan Şampiyonlar Ligi mağlubiyetinin sırasında ve sonrasında Barcelona'nın yaşadığı hayal kırıklığı son derece anlaşılırdı. Blaugrana, Camp Nou'da oynanan çeyrek final ilk maçında daha üstün bir performans sergilemişti; üstelik bu, devre arifesinde Pau Cubarsi'nin gördüğü kırmızı kartın ardından maçın yarısından fazlasını 10 kişi oynamış olmalarına rağmen gerçekleşmişti.

Hansi Flick'in takımı topun hakimiyetini büyük ölçüde elinde tuttu, daha fazla net gol fırsatı yarattı ve iki kez direkleri salladı. Ancak Julian Alvarez, Cubarsi'nin Giuliano Simeone'ye yaptığı profesyonel faulün ardından verilen serbest vuruşu muhteşem bir şekilde gole çevirdi; ardından Alexander Sorloth, ikinci yarıda Matteo Ruggeri'nin ortasını ağlara göndererek, ev sahibi takımın Salı akşamı Metropolitano'da aşması gereken çok zor bir engel bırakmış oldu.

Ancak, Katalonya'daki maçın sonucunun maçı adil bir şekilde yansıtmaması nedeniyle Barça'ya biraz sempati duyulsa da, yenilgiye verdikleri tepki hem acınası hem de tahmin edilebilirdi...

  • Marc Pubill Atletico Madrid Barcellona 2026 tocco mano 16.9X

    'Büyük bir hata'

    Camp Nou'da maçın bitiş düdüğünün çalınmasından 24 saat geçmeden Barcelona, kulübün "hukuk birimi"nin maçın 54. dakikasında Atlético'nun ceza sahasında yaşanan tuhaf bir olayla ilgili olarak UEFA'ya şikayette bulunduğunu açıklayan bir bildiri yayınladı.

    Açıklamada, "Oyun doğru bir şekilde yeniden başlatıldıktan sonra, rakip takımın bir oyuncusu kendi sahasında topu aldı, ancak buna karşılık bir ceza verilmedi" denildi. "FC Barcelona, bu kararın, VAR'ın ciddi müdahale eksikliğiyle birlikte büyük bir hata olduğunu düşünüyor.

    "Bu nedenle kulüp, soruşturma açılmasını, hakemlerin iletişim kayıtlarına erişim izni verilmesini ve uygun olduğu durumlarda hataların resmi olarak kabul edilmesini ve ilgili önlemlerin alınmasını talep etmiştir."

    Açıklama burada bitseydi, bu bir şey olurdu, çünkü Juan Musso, Marc Pubill'in elini topa koymadan önce Atleti'nin kale vuruşunu yapmış gibi göründüğü için Barça'nın şikayet etmek için bazı nedenleri vardı. Sorun, Barcelona'nın henüz bitirmemiş olmasıydı.

    Açıklamanın son paragrafında Blaugrana, "Son UEFA Şampiyonlar Ligi turnuvalarında, anlaşılmaz hakem kararlarının takıma zarar verici etkisi olması, açık bir çifte standart yaratması ve diğer kulüplerle eşit şartlarda rekabet etmeyi engellemesi ilk kez yaşanmıyor" iddiasında bulundu.

    • Reklam
  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-PRESSERAFP

    "Hakemlere olan saygımızı yitiremeyiz"

    Barcelona'nın hakemler tarafından farklı muamele gördüğü yönündeki iddiası açıkça saçmaydı; üstelik bu iddia, İspanya Ulusal Hakem Komitesi (CTA) başkan yardımcılığı görevindeyken Jose Maria Enriquez Negreira ile bağlantılı şirketlere toplam 8,4 milyon avro (7,3 milyon sterlin/9,8 milyon dolar) tutarında ödeme yapıldığı gerekçesiyle spor yolsuzluğuyla suçlanan bir kulüpten gelmesi oldukça ironikti.

    Bu koşullar altında, Barcelona'nın gerçekten sessiz kalması tavsiye edilir ve geçen yılın bu zamanlarında Hansi Flick'in, maç hakemlerinin kulübe karşı gösterdiği iddia edilen "düşmanlık ve husumet" nedeniyle 2024-25 Copa del Rey finalini boykot etmekle tehdit eden Blaugrana'nın Clasico'daki ağlak rakibi Real Madrid'i eleştirdiği unutulmamalıdır.

    Alman teknik adam, "Olanlar doğru değil" dedi. "Hakemlere olan saygımızı yitiremeyiz. Bu futbol ve oyuncular, teknik direktörler ve hakemler dahil herkesi korumak bizim sorumluluğumuz. Sahada duygular vardır, ancak maçtan sonra hayat devam etmelidir."

    Ne yazık ki, Barcelona iki haftadan kısa bir süre sonra Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Flick kendi tavsiyesine bile uymadı.

  • FC Internazionale Milano v FC Barcelona - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    "Sonuç adil değil"

    "Bazı hakem kararları nedeniyle sonucun adil olmadığını düşünüyoruz, bunu söylemek zorundayım," dedi Flick, geçen Mayıs ayında Inter'e 4-3 yenildikleri ve Barcelona'nın toplamda 7-6'lık skorla Şampiyonlar Ligi yarı finallerinden elendiği maçın ardından.

    "Hakem hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum," diye ekleyen Flick, ardından yine hakem hakkında konuşmaya devam etti. "Ancak 50-50 olan her karar onların lehine sonuçlandı; beni üzen de bu."

    Ancak asıl üzücü olan, Flick'in maçın bitiş düdüğünün ardından hakem Szymon Marciniak ile yüzleşmek zorunda hissetmesiydi, çünkü bu durum oyuncularının maç sonrası röportajlarında daha fazla sızlanmasına neden oldu.

    Ronaldo Araujo, Marciniak'ın maçı "etkilediğini" söyledi, Eric Garcia Polonyalı hakemin görev aldığı geçmiş maçlardaki şikayetlerini gündeme getirdi, Pedri ise Marciniak'ın ikinci maçtaki performansıyla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu.

    "Bu hakemle başımıza ilk kez gelen bir şey değil, bu yüzden UEFA bunu incelemeli, çünkü anlamadığım ve açıklaması zor bazı şeyler var: 50-50'lik tüm kararlar onların lehineydi," diyen orta saha oyuncusu, teknik direktörünün yorumlarını oldukça anlamlı bir şekilde yineledi.

  • FC Internazionale Milano v FC Barcelona - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Asılsız sızlanma ve mızmızlanma

    Marciniak, Barcelona'nın iftira niteliğindeki iddialarını "saçma" olarak nitelendirerek yanıt verdi – ve kesinlikle haklıydı.

    45 yaşındaki hakem, söz konusu gecede Blaugrana'ya bir penaltı bile vermişti, ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) Dennis Higler, Henrikh Mkhitaryan'ın Lamine Yamal'a yaptığı faulün aslında ceza sahası dışında gerçekleştiği gerekçesiyle müdahale etmişti.

    Higler, Inter'e verilen penaltı kararından ve uzatmalara götüren Inter golünün öncesinde Denzel Dumfries'in Gerard Martin'e yaptığı tamamen meşru müdahaleye ilişkin Barcelona'nın tüm temelsiz sızlanma ve şikayetlerinden de sorumluydu. Ancak gecenin en büyük gözden kaçırılması, iki stoperin devre arifesinde ceza sahası içinde sözlü atışmaya girdikten sonra Inigo Martinez'in Francesco Acerbi'ye utanç verici bir şekilde tükürdüğünü hiçbir hakemin fark edememesi oldu.

    Elbette, bu gerçeklerin hiçbiri maç öncesinde oluşturulmuş anlatıya uymuyordu. Barcelona merkezli Sport gazetesi, Marciniak'ı Real'i kayırma geçmişi olan bir "Madridista" olaraknitelendirmişti. Bu, somut bir temeli olmayan, açıkça iftira niteliğinde bir iddiaydı ve görünüşe göre sadece kulübün amblemi ile süslenmiş bir banyo çantasının yanında durduğu bir fotoğrafa dayanıyordu.

    Ne yazık ki, El Clásico'nun zehirli ve paranoyak kültürü kökleri derinlere uzanıyor. Bu da, Barcelona'nın en nefret ettiği rakibi gibi, her yerde taraflılık gördüğü, ancak kendi lehine olan tartışmalı kararlara ise göz yumduğu anlamına geliyor.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    "VAR'ın ne anlamı var ki?"

    Camp Nou'daki Pubill olayının ardından şaşkın bir haldeki Flick, "VAR'ın ne anlamı var?" diye sordu. Ve dürüst olmak gerekirse, bu son birkaç yıldır pek çok teknik direktör, oyuncu ve taraftarın sorduğu bir soru.

    Ancak Flick, sadece dört gün önce teknolojinin kullanımına itiraz etmemişti. O gün, Metropolitano'da oynanan Barça-Atletico La Liga maçında VAR hakemi Mario Melero Lopez, hakem Mateo Busquets Ferrer'den, Thiago Almada'ya yaptığı dikkatsiz faul nedeniyle Gerard Martin'e gösterdiği kırmızı kartı gözden geçirmesini istemişti.

    Böylece Busquets Ferrer, defans oyuncusunun kırmızı kartını sarıya çevirmeye karar verdi; ancak CTA'nın daha sonra verdiği karara göre, Martin'in oyundan atılmasına ilişkin ilk kararın geçerli kalması gerektiği için VAR'ın bu karara müdahil olmaması gerekirdi.

    La Liga şampiyonluk yarışı bağlamında bu, kesinlikle devasa bir karardı, çünkü Barça'nın Real'in 7 puan önüne geçmesini sağlayan galibiyetin önünü açtı (şu anda fark 9 puan). Ancak bu, Katalan komplo teorisyenlerinin Çarşamba günü Atleti'ye karşı alınan Şampiyonlar Ligi mağlubiyetinin ardından hukuk ekibini harekete geçirmekten alıkoymadı.

    Bu, Barça için gerçekten kötü bir görüntüydü, çünkü kulübün ciddi anlamda kötü kaybedenler olduğu algısını pekiştirdi. Bu gerçekten çok yazık, çünkü salt futbol açısından bakıldığında dünyada Barça kadar sevimli birkaç takım daha var.

  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ya yap ya da sus

    Öncelikle, bu kulüp Johan Cruyff’un öğretilerine dayanan, köklü ve takdire şayan bir futbol felsefesine sahip; işte bu yüzden akademisi, olağanüstü teknik beceriye ve oyuna dair inanılmaz bir kavrayışa sahip oyuncuları sürekli olarak yetiştirmiştir. Barcelona’nın ebedi bir övgüsü olarak, genç oyuncuları sahaya sürmekten de hiçbir zaman çekinmemişlerdir. Aksine, bu onların kimliğinin ayrılmaz bir parçası ve Katalan davasıyla inanılmaz derecede sıkı bağları olan bir kulüp için gurur kaynağıdır.

    Elbette, Barça'nın gülünç derecede yüksek standartlarına göre bile Lamine Yamal özel bir oyuncu; 18 yaşında La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde daha önce kimsenin başaramadığını başaran, gerçek anlamda Lionel Messi benzeri bir hücum yeteneği. Aslında, bu kanat oyuncusunun, La Masia mezunlarıyla dolu Blaugrana kadrosunda büyük işler başaracağına şimdiden belli.

    Ancak, bu Barça takımının kendi yarattığı heyecana inandığına dair şüpheler giderek artıyor; bu yüzden hayal kırıklığı yaratan yenilgilerin ardından öfke nöbetlerine girmeye bu kadar yatkınlar. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için henüz yeterince iyi olmayabilecekleri düşüncesi akıllarından geçmemiş gibi görünüyor.

    Unutmayın, Barça geçen Ekim ayında Paris Saint-Germain ile oynadıkları grup aşaması maçından önce kendilerini Avrupa'nın en iyi takımı olarak tanıtmış, ancak geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu tarafından yerlerine oturtulmuştu.

    Elbette Flick'in takımının kalitesi sorgulanamaz; bir nedenden ötürü üst üste ikinci İspanya şampiyonluğunu kazanmanın eşiğindeler. Ancak zihniyetleri konusunda süregelen endişeler var. Atletico maçında Cubarsi'nin gördüğü kırmızı kart, Flick yönetimindeki iki sezonda gördükleri beşinci kırmızı karttı ve belki de kendini yok etme eğiliminden daha endişe verici olan, bunun ardından gelen özeleştirinin eksikliğidir.

    Barça, son sezonlarda Şampiyonlar Ligi'nde neden sürekli başarısız olduklarını anlamaya çalışmak ve sadece kendilerine odaklanmak yerine, her zaman suçlayacak başka birini arıyor gibi görünüyor (Flick'in gülünç derecede yüksek savunma çizgisi kesinlikle bir faktör).

    Ancak harika olan şey, Blaugrana'nın Salı gecesi Metropolitano'da dünyaya, düşündükleri kadar iyi olduklarını göstermek için muhteşem bir fırsatı olması. Atletico deplasmanında 2-0'lık bir geriye düşüşü tersine çevirmek efsaneye dönüşür - ve onlar bunu başarabileceklerine kesin olarak inanıyorlar. Ferran Torres, Cumartesi günü Espanyol'u 4-1 yendikleri derbi maçının ardından bir 'remontada' sözü bile verdi.

    Ancak, Barça'nın ya sözünü tutması ya da susması gereken zaman geldi. Büyük sözlerin ardından çok sık acıklı hikayeler geldi. Sonuç olarak, puristlerin sabrı tükeniyor. Yamal ve arkadaşlarının Madrid'de bir açıklama yapmasını umutsuzca istiyorlar; ertesi gün hukuk ekibinden bir açıklama daha okumak istemiyorlar.

