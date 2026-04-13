Barcelona, acıklı hikayeleri ve hakem şikayetlerini bir kenara bırakmalı: Lamine Yamal ve arkadaşlarının gerçekte ne kadar iyi olduklarını kanıtlamanın zamanı geldi

Öncelikle, bu kulüp Johan Cruyff’un öğretilerine dayanan, köklü ve takdire şayan bir futbol felsefesine sahip; işte bu yüzden akademisi, olağanüstü teknik beceriye ve oyuna dair inanılmaz bir kavrayışa sahip oyuncuları sürekli olarak yetiştirmiştir. Barcelona’nın ebedi bir övgüsü olarak, genç oyuncuları sahaya sürmekten de hiçbir zaman çekinmemişlerdir. Aksine, bu onların kimliğinin ayrılmaz bir parçası ve Katalan davasıyla inanılmaz derecede sıkı bağları olan bir kulüp için gurur kaynağıdır.
Elbette, Barça'nın gülünç derecede yüksek standartlarına göre bile Lamine Yamal özel bir oyuncu; 18 yaşında La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde daha önce kimsenin başaramadığını başaran, gerçek anlamda Lionel Messi benzeri bir hücum yeteneği. Aslında, bu kanat oyuncusunun, La Masia mezunlarıyla dolu Blaugrana kadrosunda büyük işler başaracağına şimdiden belli.
Ancak, bu Barça takımının kendi yarattığı heyecana inandığına dair şüpheler giderek artıyor; bu yüzden hayal kırıklığı yaratan yenilgilerin ardından öfke nöbetlerine girmeye bu kadar yatkınlar. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için henüz yeterince iyi olmayabilecekleri düşüncesi akıllarından geçmemiş gibi görünüyor.
Unutmayın, Barça geçen Ekim ayında Paris Saint-Germain ile oynadıkları grup aşaması maçından önce kendilerini Avrupa'nın en iyi takımı olarak tanıtmış, ancak geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu tarafından yerlerine oturtulmuştu.
Elbette Flick'in takımının kalitesi sorgulanamaz; bir nedenden ötürü üst üste ikinci İspanya şampiyonluğunu kazanmanın eşiğindeler. Ancak zihniyetleri konusunda süregelen endişeler var. Atletico maçında Cubarsi'nin gördüğü kırmızı kart, Flick yönetimindeki iki sezonda gördükleri beşinci kırmızı karttı ve belki de kendini yok etme eğiliminden daha endişe verici olan, bunun ardından gelen özeleştirinin eksikliğidir.
Barça, son sezonlarda Şampiyonlar Ligi'nde neden sürekli başarısız olduklarını anlamaya çalışmak ve sadece kendilerine odaklanmak yerine, her zaman suçlayacak başka birini arıyor gibi görünüyor (Flick'in gülünç derecede yüksek savunma çizgisi kesinlikle bir faktör).
Ancak harika olan şey, Blaugrana'nın Salı gecesi Metropolitano'da dünyaya, düşündükleri kadar iyi olduklarını göstermek için muhteşem bir fırsatı olması. Atletico deplasmanında 2-0'lık bir geriye düşüşü tersine çevirmek efsaneye dönüşür - ve onlar bunu başarabileceklerine kesin olarak inanıyorlar. Ferran Torres, Cumartesi günü Espanyol'u 4-1 yendikleri derbi maçının ardından bir 'remontada' sözü bile verdi.
Ancak, Barça'nın ya sözünü tutması ya da susması gereken zaman geldi. Büyük sözlerin ardından çok sık acıklı hikayeler geldi. Sonuç olarak, puristlerin sabrı tükeniyor. Yamal ve arkadaşlarının Madrid'de bir açıklama yapmasını umutsuzca istiyorlar; ertesi gün hukuk ekibinden bir açıklama daha okumak istemiyorlar.