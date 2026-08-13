Barcelona 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızdırılan görseller ve fiyatlar

2026-27 sezonu, FC Barcelona için saha içinde ve saha dışında tarihi bir sezon olacak. Yenilenen Spotify Camp Nou'nun Nisan 2027'ye kadar 105.000 tam kapasiteye ulaşması bekleniyor ve bu da onu Avrupa'nın tamamı koltuklu en büyük stadyumu yapacak. Görünen o ki bu hikâye, dünya genelinde ortaya çıkan yeni sızdırılmış tasarımlarla birlikte Nike'ın forma tasarımcılarına da ilham verdi.

GOAL, 2026-27 sezonunda Barcelona'nın tüm formaları, ne zaman satışa çıkacakları ve fiyatlarının ne kadar olacağı konusunda bilmeniz gerekenleri aktarıyor.



