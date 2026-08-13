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Lamine Yamal Barca 2026-27 kitNike

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Barcelona 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızdırılan görseller ve fiyatlar

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Barcelona
Barcelona

Barcelona'nın 2026-27 sezonundaki yeni formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

2026-27 sezonu, FC Barcelona için saha içinde ve saha dışında tarihi bir sezon olacak. Yenilenen Spotify Camp Nou'nun Nisan 2027'ye kadar 105.000 tam kapasiteye ulaşması bekleniyor ve bu da onu Avrupa'nın tamamı koltuklu en büyük stadyumu yapacak. Görünen o ki bu hikâye, dünya genelinde ortaya çıkan yeni sızdırılmış tasarımlarla birlikte Nike'ın forma tasarımcılarına da ilham verdi.

GOAL, 2026-27 sezonunda Barcelona'nın tüm formaları, ne zaman satışa çıkacakları ve fiyatlarının ne kadar olacağı konusunda bilmeniz gerekenleri aktarıyor.


  • Barcelona 2026-27 home kit Nike

    Barcelona 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Barcelona'nın 2026-27 iç saha forması, Camp Nou'nun yenilenen dış cephe panellerinden ilham alan zekice bir mimari dokunuşla kulübün geleneksel Blaugrana kimliğini onurlandırıyor. Forma, kulübün klasik dört dikey şeritli düzenine sahip ve ikonik 2006/07 iç saha formasını hatırlatıyor. Ancak karmaşık ton geçişli bir renk gradyanı ekleyerek bu görünümü bir üst seviyeye taşıyor. Tasarım, manşetlerde koyu Blackened Blue detaylar ve şık, yarı altıgen bir yaka ile çerçeveleniyor.



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  • Barcelona 26-27 away kitNike

    Barcelona 2026-27 deplasman forması: Çıkış tarihi ve fiyatı

    Barcelona'nın 2026-27 sezonu yeni forması, Kobe markasının estetik evreninden ilham alıyor. Formada baskın renk olarak siyah kullanılıyor; bu, hem FC Barcelona'yı hem de Kobe Bryant markasını tanımlayan kararlılık ve rekabetçi yoğunluğun bir simgesi. Alt bölümde ise Bryant'ın spor kariyeriyle yakından özdeşleşen bir renk olan mora doğru kademeli bir geçiş yer alıyor. Altın detaylar, büyük meydan okumaların ve kupaların peşindeki sürekli arayışı yansıtırken, bir dizi grafik unsur da Kobe Bryant marka kimliğine yönelik ince göndermeler içeriyor.


  • Barca 2026-27 third kitNike

    Barcelona 2026-27 üçüncü forması: Çıkış tarihi ve fiyatı

    Ağustos 2026'da Nike tarafından tanıtılan FC Barcelona'nın 2026-27 üçüncü forması, kulübün 1990'ların ortalarındaki ikonik teal tasarımlarına saygı duruşunda bulunuyor ve özellikle akılda kalan 1996-97 Kappa deplasman formasından ilham alıyor. Forma, temiz ve nane tonlu "Green Frost" zeminle eşleştirilmiş, biraz daha koyu "Dusty Cactus" yarısına sahip ve ortadan geçen keskin, dikey bir zikzak desenle ikiye ayrılıyor.

    İç yaka kısmında "BARÇA" damgası bulunan kontrast "Loyal Blue" V yaka, uyumlu kol manşetleri ve canlı "Gym Red" çerçeveli mavi Nike Swoosh ile tamamlanırken, 90'ların nostaljik mirasını modern ve şık bir estetikle kusursuz şekilde harmanlıyor.


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