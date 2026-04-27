Barcelona 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızan görseller ve fiyatlar

Barcelona
Barcelona

2026-27 sezonu için yeni Barcelona formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

2026-27 sezonu, FC Barcelona için hem saha içinde hem de saha dışında tarihi bir sezon olacak.

Yenilenen Spotify Camp Nou'nun Nisan 2027'ye kadar 105.000 kişilik tam kapasitesine ulaşması ve böylece Avrupa'nın en büyük oturma kapasiteli stadyumu olması bekleniyor. Bu haber, Nike'ın forma tasarımcılarına ilham vermiş gibi görünüyor ve yeni sızan tasarımlar dünya çapında yayınlanıyor.

GOAL, 2026-27 Barcelona formaları hakkında tüm detayları, ne zaman piyasaya çıkacaklarını ve fiyatlarını sizlere aktarıyor.

Not: Önemli: Bu formaların hiçbiri henüz kulüp veya üretici tarafından resmi olarak onaylanmamıştır. Tüm detaylar sızıntılara ve erken bilgilere dayanmaktadır, bu nedenle nihai tasarımlar hala değişebilir.

  • Barcelona 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Barcelona’nın 2026-27 sezonu iç saha forması, mavi ve kırmızı şeritlerin sırayla yer aldığı bir tasarıma sahip – bu açıdan yeni bir şey yok. Ancak, görünüşe göre her bir şeritte üç farklı kırmızı ve üç farklı mavi tonu kullanılarak, bir Barça formasında bugüne kadar hiç görülmemiş kadar çok renk tonu kullanılıyor.

    Kırmızılar "deep garnet", "noble red" ve "cardinal red" iken, maviler "game royal", "loyal blue" ve "blue void" olarak adlandırılıyor. Bu farklı tonların, Spotify Camp Nou'nun yenilenen dış cephesini temsil ettiği düşünülüyor.

    Hem Nike Swoosh hem de ortada yer alan, sadece simgeden oluşan Spotify logosu altın renginde. Forma seti, "karartılmış mavi" şort ve çoraplarla tamamlanıyor.

    Ev sahibi forması Mayıs ayı sonunda resmi olarak piyasaya sürülecek ve replika formaların fiyatının 100-110 sterlin arasında olacağı tahmin ediliyor. Orijinal "oyuncu" versiyonlarının fiyatı ise 140 sterlin civarında olacak gibi görünüyor.

  • Barcelona 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    2026-27 deplasman forması için Barcelona ve Nike, Kobe Bryant’ın Mamba markasıyla olan ortaklıklarını bir sezon daha sürdürüyor. Katalan devi, deplasman forması ön yüzünde açık ve koyu renkleri dönüşümlü olarak kullanma konusundaki son dönemdeki eğilimini de sürdürecek gibi görünüyor.

    Bu sezonun açık altın rengi forması, Kobe'nin eski NBA kulübü LA Lakers'ın renklerinden esinlenerek tasarlanan mor ve siyah renkli bir forma ile değiştirilecek gibi görünüyor. Bu formanın stadyum ışıkları altında yansıtıcı ve göz alıcı bir görünüm verdiği bildiriliyor.

    Kobe ile ilgili başka bağlantılar da var: Yakanın iç kısmında "Oyunu bulduğundan daha iyi bırak" yazısı yer alıyor ve geleneksel Nike Swoosh logosu yerine Mamba logosu kullanılması bekleniyor.

    Barcelona'nın yeni deplasman forması Temmuz/Ağustos aylarında raflarda yerini alacak ve replika forma yaklaşık 105 €'dan satışa sunulacak.

  • Barcelona 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    2026-27 sezonu için Barcelona, altı sezon aradan sonra ilk kez üçüncü forması olarak "green frost" olarak bilinen nane yeşili rengine geri dönecek gibi görünüyor. Bu, 1990'larda taraftarların gözdesi olan Kappa "teal" formalarının bir başka yeniden canlandırılması niteliğinde.

    Görünüşe göre forma, eskitilmiş bir grafik desenle kaplı ve turuncu konturlu sarı bir Nike Swoosh logosu bulunuyor. Kulüp arması, kırmızı vurgularla tek renkli turkuaz ve lacivert. Ayrıca, yakada ve kol manşetlerinde geleneksel Blaugrana kırmızı ve mavisi kullanılacağı öne sürülüyor.

    Taraftarlar, Ağustos/Eylül aylarından itibaren Barcelona’nın üçüncü formalarını satın alabilecekler ve replika formaların fiyatının 100 €’dan başlayacağı tahmin ediliyor.

