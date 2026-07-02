Barcelona 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

2026-27 sezonu, FC Barcelona için hem saha içinde hem de saha dışında çok önemli bir sezon olacak. Yenilenmiş Spotify Camp Nou’nun Nisan 2027’ye kadar 105.000 kişilik tam kapasitesine ulaşması ve böylece Avrupa’nın en büyük oturma kapasiteli stadyumu olması bekleniyor. Bu gelişme, Nike’ın forma tasarımcılarına ilham vermiş gibi görünüyor; sızdırılan yeni tasarımlar dünya çapında gündeme geldi.

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