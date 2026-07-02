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Lamine Yamal Barca 2026-27 kitNike

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Barcelona 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

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2026-27 sezonu için Barcelona’nın yeni formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

2026-27 sezonu, FC Barcelona için hem saha içinde hem de saha dışında çok önemli bir sezon olacak. Yenilenmiş Spotify Camp Nou’nun Nisan 2027’ye kadar 105.000 kişilik tam kapasitesine ulaşması ve böylece Avrupa’nın en büyük oturma kapasiteli stadyumu olması bekleniyor. Bu gelişme, Nike’ın forma tasarımcılarına ilham vermiş gibi görünüyor; sızdırılan yeni tasarımlar dünya çapında gündeme geldi.

GOAL, 2026-27 sezonuna ait tüm Barcelona formaları, piyasaya çıkış tarihleri ve fiyatları hakkında size tüm detayları aktarsın.


  • Barcelona 2026-27 home kit Nike

    Barcelona 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Barcelona’nın 2026-27 sezonuna ait iç saha forması, Camp Nou’nun yenilenmiş cephe panellerinden ilham alan zekice bir mimari dokunuşla kulübün geleneksel Blaugrana kimliğini onurlandırıyor. Forma, ikonik 2006/07 iç saha formasını anımsatan, kulübün klasik dört dikey şeritli tasarımını barındırıyor. Ancak karmaşık bir tonlu renk geçişi ekleyerek bu görünümü bir üst seviyeye taşıyor. Tasarım, manşetlerdeki koyu Blackened Blue vurgular ve şık, yarı altıgen yakayla çerçevelenmiştir.



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  • Barcelona 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    2026-27 deplasman forması için Barcelona ve Nike, Kobe Bryant’ın Mamba markasıyla ortaklıklarını bir sezon daha sürdürüyor. Katalan devi ayrıca, deplasman formalarının ön yüzünde açık ve koyu renkleri dönüşümlü olarak kullanma konusundaki son dönemdeki eğilimini sürdürecek gibi görünüyor.

    Bu sezonun açık altın rengi forması, Kobe’nin eski NBA takımı LA Lakers’ın renklerinden esinlenerek tasarlanan mor ve siyah ağırlıklı bir forma ile değiştirilecek gibi görünüyor. Söylentilere göre bu forma, stadyum ışıkları altında yansıtıcı ve göz alıcı bir görünüm sergiliyor.

    Kobe ile ilgili başka bağlantılar da bulunuyor: Yakanın iç kısmında yer alan “Oyunu bulduğundan daha iyi bir halde bırak” alıntısı ve geleneksel Nike Swoosh logosu yerine Mamba logosunun kullanılması bekleniyor.

    Barcelona’nın yeni deplasman forması, Temmuz/Ağustos aylarında raflarda yerini alacak ve replika formaların fiyatı yaklaşık 105 € civarında olacak.

  • Barcelona 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    2026-27 sezonu için Barcelona, altı sezon sonra ilk kez üçüncü forması olarak “green frost” olarak bilinen nane yeşili rengine geri dönecek gibi görünüyor. Bu, 1990’larda taraftarların gözdesi olan Kappa “teal” renginin bir başka yeniden canlandırılması niteliğinde.

    Görünüşe göre formanın tamamı eskitilmiş bir grafik desenle kaplı ve üzerinde turuncu konturlu sarı bir Nike Swoosh logosu bulunuyor. Kulüp arması, kırmızı vurgularla birlikte tek renkli turkuaz ve lacivert renkte. Ayrıca, yakada ve kol manşetlerinde geleneksel Blaugrana kırmızı ve mavisi renklerinin kullanılacağı belirtiliyor.

    Taraftarlar, Ağustos/Eylül aylarından itibaren Barcelona’nın üçüncü formasına sahip olabilecekler ve replika formanın fiyatının 100 avrodan başlayacağı tahmin ediliyor.