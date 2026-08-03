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Lamine Yamal Barca 2026-27 kitNike

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Barcelona 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü forma ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızan görseller ve fiyatlar

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Barcelona

Barcelona'nın 2026-27 sezonundaki yeni formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

2026-27 sezonu, FC Barcelona için saha içinde ve dışında tarihi bir dönem olacak. Yenilenen Spotify Camp Nou'nun 2027'nin nisan ayına kadar 105.000 kişilik tam kapasiteye ulaşması bekleniyor ve bu da onu Avrupa'nın tamamı koltuklu en büyük stadyumu yapacak. Görünen o ki bu hikâye, yeni sızdırılan tasarımların dünya genelinde gündeme gelmesiyle birlikte Nike'ın forma tasarımcılarına da ilham verdi.

GOAL, 2026-27 sezonunda Barcelona'nın tüm formaları, ne zaman çıkacakları ve ne kadar tutacaklarıyla ilgili tüm detayları sizin için derledi.


  • Barcelona 2026-27 home kit Nike

    Barcelona 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Barcelona'nın 2026-27 iç saha forması, Camp Nou'nun yenilenen cephe panellerinden ilham alan akıllı bir mimari dokunuşla kulübün geleneksel Blaugrana kimliğini onurlandırıyor. Forma, kulübün 2006/07 sezonundaki ikonik iç saha formasını hatırlatan klasik dört dikey çizgili düzenine sahip. Ancak karmaşık bir tonlu renk geçişi sunarak bu görünümü bir üst seviyeye taşıyor. Tasarım, manşetlerdeki koyu Blackened Blue detaylar ve şık, yarı altıgen bir yaka ile çerçeveleniyor.



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  • Barcelona 26-27 away kitNike

    Barcelona 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Barcelona'nın 2026-27 sezonu yeni forması, Kobe markasının estetik evreninden ilham alıyor. Baskın renk olarak siyahın kullanıldığı forma, hem FC Barcelona'yı hem de Kobe Bryant markasını tanımlayan kararlılık ve rekabetçi yoğunluğun bir simgesi. Formanın alt kısmında, Bryant'ın spor kariyeriyle yakından ilişkilendirilen bir renk olan mora doğru kademeli bir geçişle birleştiriliyor. Altın detaylar, büyük meydan okumaların ve kupaların peşindeki sürekli arayışı yansıtırken, bir dizi grafik unsur da Kobe Bryant marka kimliğine ince göndermeler içeriyor.


  • Barcelona 2026-27 üçüncü forması: çıkış tarihi ve fiyatı

    2026-27 sezonunda Barcelona, altı sezon aradan sonra, üçüncü formasında ‘green frost’ olarak bilinen nane yeşiline dönmeye hazırlanıyor. Bu, 1990’lardan taraftarların favorisi olan Kappa ‘teal’ tasarımının bir başka yeniden yorumu.

    Formanın tamamının yıpranmış görünümlü bir grafik desenle kaplı olduğu ve turuncu çerçeveli sarı bir Nike Swoosh taşıdığı belirtiliyor. Kulüp arması ise kırmızı vurgularla birlikte tek renkli teal ve lacivert tonlarında. Ayrıca, geleneksel Blaugrana kırmızı ve mavisinin yaka ile kol manşetlerinde kullanılacağı öne sürülüyor.

    Taraftarların Barcelona’nın üçüncü formasını ağustos/eylül döneminden itibaren satın alabilmesi bekleniyor ve replika formanın fiyatının 100 €’dan başlayacağı tahmin ediliyor.

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