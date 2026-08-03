Barcelona 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü forma ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızan görseller ve fiyatlar

2026-27 sezonu, FC Barcelona için saha içinde ve dışında tarihi bir dönem olacak. Yenilenen Spotify Camp Nou'nun 2027'nin nisan ayına kadar 105.000 kişilik tam kapasiteye ulaşması bekleniyor ve bu da onu Avrupa'nın tamamı koltuklu en büyük stadyumu yapacak. Görünen o ki bu hikâye, yeni sızdırılan tasarımların dünya genelinde gündeme gelmesiyle birlikte Nike'ın forma tasarımcılarına da ilham verdi.

GOAL, 2026-27 sezonunda Barcelona'nın tüm formaları, ne zaman çıkacakları ve ne kadar tutacaklarıyla ilgili tüm detayları sizin için derledi.



