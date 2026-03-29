Barcelona, 105.000 kişilik Spotify Camp Nou'nun yenileme çalışmalarını tamamlamak için Montjuïc'e geri dönmek zorunda kalabilir

Kısa süre önce başkanlığa yeniden seçilen Joan Laporta, kulübün bu geçici taşınma konusunda seçeneklerini değerlendiriyor. İlk planlardan biri, maçların Estadi Johan Cruyff'a taşınması ve bu stadyumun La Liga kurallarına uygun hale getirilmesi için yenilenmesiydi. Ancak böyle bir taşınmanın mali gerçekliği pek parlak değil. Yenileme çalışmaları yapılsa bile, yedek ve kadın takımının stadyumu sadece 18.000 seyirci kapasitesine sahip olacak. Bu durum, maç günü gelirlerinde büyük bir düşüşe yol açacak ve on binlerce sezonluk bilet sahibi seyirciyi mağdur edecek. AS'ye göre bu durum, Montjuic'teki Estadi Olimpic Lluis Companys'e geri dönmeyi, popüler olmasa da çok daha mantıklı bir alternatif haline getiriyor.