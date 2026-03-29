Barcelona, 105.000 kişilik Spotify Camp Nou'nun yenileme çalışmalarını tamamlamak için Montjuïc'e geri dönmek zorunda kalabilir
Flick'in adamları için yeniden vahşi doğaya dönüş
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, geçen Kasım ayında Spotify Camp Nou’ya döndüğünden beri durdurulamaz bir görünüm sergiliyor ve yeniden canlanan taraftarlarının önünde oynadığı her iç saha maçını kazanıyor. Bu atmosfer, şampiyonluk yarışındaki itici güç oldu; ancak bu ivme, yakın gelecekte önemli bir lojistik engelle karşı karşıya kalacak. Kulüp kısa süre önce 62.000 taraftarı ağırlama izni alsa da, nihai hedef hâlâ 105.000 kişilik muazzam bir kapasite. Ancak bu hedefe ulaşmak için Blaugrana, futbol katedrallerini bir kez daha terk etmek zorunda kalacak. 2027 yılı, ikinci geçici taşınma için muhtemel tarih olarak belirlendi.
Çatı inşaatı geri sayımı
Espai Barca projesinin zaman çizelgesine göre, yeni stadyumun üç katının tamamı Nisan 2027'ye kadar tamamlanacak. Bu, önemli bir dönüm noktası olmakla birlikte, inşaatın en karmaşık aşamasını da başlatıyor: devasa stadyum çatısının kurulumu. Bu mühendislik harikasının tamamlanması yaklaşık dört ay sürecek. Montajın güvenlik ve inşaat nedenleriyle stadyumun tamamen boş olması gerektiğinden, Barcelona 2027-28 sezonunun başında birkaç hafta boyunca Spotify Camp Nou dışında maç yapmak zorunda kalacak.
Johan Cruyff Stadyumu mu, Montjuïc mi? İkilem
Kısa süre önce başkanlığa yeniden seçilen Joan Laporta, kulübün bu geçici taşınma konusunda seçeneklerini değerlendiriyor. İlk planlardan biri, maçların Estadi Johan Cruyff'a taşınması ve bu stadyumun La Liga kurallarına uygun hale getirilmesi için yenilenmesiydi. Ancak böyle bir taşınmanın mali gerçekliği pek parlak değil. Yenileme çalışmaları yapılsa bile, yedek ve kadın takımının stadyumu sadece 18.000 seyirci kapasitesine sahip olacak. Bu durum, maç günü gelirlerinde büyük bir düşüşe yol açacak ve on binlerce sezonluk bilet sahibi seyirciyi mağdur edecek. AS'ye göre bu durum, Montjuic'teki Estadi Olimpic Lluis Companys'e geri dönmeyi, popüler olmasa da çok daha mantıklı bir alternatif haline getiriyor.
Belediye meclisiyle görüşmeler yakında başlayacak
Estadi Olimpic, konumu ve atletizm pisti nedeniyle taraftarların gözdesi olmasa da, yüksek seyirci kapasitesi onu 2027 sezonu için en güçlü aday haline getiriyor; Montjuïc'te daha fazla taraftar maçı izleyebilecek. Nihai kararın, 2027 tarihine yaklaştıkça resmileştirilmesi bekleniyor. Haberlere göre, kulüp yetkilileri Estadi Olimpic'e olası bir dönüş konusunda Barselona Belediye Meclisi ile görüşecek.