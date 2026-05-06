Goal.com
Canlı
FC Bayern FrauenIMAGO / Eibner

Çeviri:

Barça yenilgisinin ardından büyük değişiklik: FC Bayern'in inanılmaz galibiyet serisi sona erdi

Bundesliga
Bayern Munich - TSG 1899 Hoffenheim
Bayern Munich
TSG 1899 Hoffenheim

Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Bayern Münih'in şampiyon kadrosu, Bundesliga'da ilk mağlubiyetini zorlukla önledi.

FC Barcelona ile oynanan yarı final rövanş maçındaki 2-4'lük yenilginin üzerinden üç gün geçtikten sonra, teknik direktör José Barcala'nın baştan aşağı yenilenen takımı, TSG Hoffenheim karşısında 1-1 (0-1) berabere kaldı. Böylece FCB'nin 20 lig maçlık galibiyet serisi sona erdi.

  • Camp Nou'daki maça kıyasla yedi pozisyonda değişiklik yapan Bayern, uzun süre geride kaldı. Defans oyuncusu Magdalena Eriksson (89.), Klara Bühl'ün ortasında kafayla attığı golle en azından bir puanı kurtardı. Golcü Selina Cerci (41.) TSG'yi öne geçirmişti.

    Münih ekibinin şampiyonluğu artık kesinleşti; Bayern kadın takımı, 14 Mayıs'ta VfL Wolfsburg ile oynayacağı DFB Kupası finalinde geçen yılki çifte zaferi tekrarlayabilir.

    Hoffenheim, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandıran üçüncü sıra yarışında belki de belirleyici bir darbe aldı. Sezonun bitmesine iki hafta kala Eintracht Frankfurt ile arasındaki puan farkı altı.

    • Reklam
Bundesliga
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
FFC
Bundesliga
Union Berlin crest
Union Berlin
UNB
TSG 1899 Hoffenheim crest
TSG 1899 Hoffenheim
HOF