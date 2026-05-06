FC Barcelona ile oynanan yarı final rövanş maçındaki 2-4'lük yenilginin üzerinden üç gün geçtikten sonra, teknik direktör José Barcala'nın baştan aşağı yenilenen takımı, TSG Hoffenheim karşısında 1-1 (0-1) berabere kaldı. Böylece FCB'nin 20 lig maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Barça yenilgisinin ardından büyük değişiklik: FC Bayern'in inanılmaz galibiyet serisi sona erdi
Camp Nou'daki maça kıyasla yedi pozisyonda değişiklik yapan Bayern, uzun süre geride kaldı. Defans oyuncusu Magdalena Eriksson (89.), Klara Bühl'ün ortasında kafayla attığı golle en azından bir puanı kurtardı. Golcü Selina Cerci (41.) TSG'yi öne geçirmişti.
Münih ekibinin şampiyonluğu artık kesinleşti; Bayern kadın takımı, 14 Mayıs'ta VfL Wolfsburg ile oynayacağı DFB Kupası finalinde geçen yılki çifte zaferi tekrarlayabilir.
Hoffenheim, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandıran üçüncü sıra yarışında belki de belirleyici bir darbe aldı. Sezonun bitmesine iki hafta kala Eintracht Frankfurt ile arasındaki puan farkı altı.