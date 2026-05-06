Barça yenilgisinin ardından büyük değişiklik: FC Bayern'in inanılmaz galibiyet serisi sona erdi

Camp Nou'daki maça kıyasla yedi pozisyonda değişiklik yapan Bayern, uzun süre geride kaldı. Defans oyuncusu Magdalena Eriksson (89.), Klara Bühl'ün ortasında kafayla attığı golle en azından bir puanı kurtardı. Golcü Selina Cerci (41.) TSG'yi öne geçirmişti.

Münih ekibinin şampiyonluğu artık kesinleşti; Bayern kadın takımı, 14 Mayıs'ta VfL Wolfsburg ile oynayacağı DFB Kupası finalinde geçen yılki çifte zaferi tekrarlayabilir.

Hoffenheim, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandıran üçüncü sıra yarışında belki de belirleyici bir darbe aldı. Sezonun bitmesine iki hafta kala Eintracht Frankfurt ile arasındaki puan farkı altı.