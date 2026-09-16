AFP
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Barça yedi gol attı! Raphinha'nın hat-tricki ve Joao Cancelo'nun müthiş golü, Hansi Flick'in takımının La Liga'daki kusursuz başlangıcını sürdürdü
Barcelona, yurt içindeki sezona kusursuz başlangıcını sürdürüyor
Barcelona, Racing Santander karşısında aldığı net 7-2’lik galibiyetle bu sezon ligde üst üste altıncı zaferini elde etti. Flick’in ekibi, nefes kesen iç saha performansında konuklarına karşı açık ara üstün geldi.
Durmak bilmeyen ev sahibi, sahadaki üstünlüğünü kurmak için hiç vakit kaybetmedi. Mücadelenin henüz sekizinci dakikasında Joao Cancelo, attığı müthiş golle skoru açarak tribünleri ayağa kaldırdı.
Portekizli milli oyuncu, yaklaşık 23 metreden müthiş bir şut çıkardı. Güçlü vuruşu üst direğin altına çarpıp ağlarla buluşurken, çok gollü geçecek bir öğleden sonranın da işaretini verdi.
- AFP
Raphinha hücum hattına önderlik ediyor
Raphinha, ilk yarının ortalarında Barcelona'nın farkını ikiye çıkararak kısa sürede başrole çıktı. Brezilyalı hücum oyuncusu, Pedro Felipe'nin müdahalesinin ardından penaltı kazandı ve beyaz noktadan doğan vuruşu soğukkanlılıkla gole çevirdi.
Santander, Maguette Gueye'nin topu mükemmel şekilde kontrol ettikten sonra ağlara göndermesiyle skoru 2-1'e getirerek ev sahibinin ritmini kısa süreliğine bozdu. Ancak Barca, Cancelo'nun sert şutunun Asier Villalibre'ye çarpıp büyük bir yön değiştirerek ağlara gitmesiyle iki gollük farkı hızla yeniden sağladı.
Devre arasından önce Raphinha bir kez daha sahneye çıkarak skoru 4-1 yaptı. Kanat oyuncusu, takım arkadaşı Dani Olmo'nun isabetli pasına hareketlendikten sonra fırsatı iyi değerlendirdi.
Dram ve hatalar tansiyonu artırıyor
Aksiyon dolu ilk yarı, devre arasından önce neredeyse Blaugrana'nın beşinci golünü getirecekti. Lamine Yamal penaltıyı kullanmak için topun başına geçti, ancak vuruşunu Santander kalecisi Julen Agirrezabala müthiş bir kurtarışla çıkardı.
Devre arasının ardından, savunmadaki şok bir hata konuk ekibe bir anda umut verdi. Devre arasında sakatlanan Joan Garcia'nın yerine oyuna giren Wojciech Szczesny, konsantrasyonunda kritik bir anlık düşüş yaşadı.
Tecrübeli kaleci, topu kendi yarı sahasının derinlerinde rakibe kaptırdı. Yassir Zabiri bu dikkatsiz hatayı anında değerlendirdi ve farkı 4-2'ye indiren golü rahat bir vuruşla attı.
- AFP
Flick'in ekibi liderliği garantiledi
Santander'ın mucizevi bir geri dönüş yapmasına dair kalan umutlar da kısa sürede söndü. Raphinha, bir penaltıyı daha net bir vuruşla gole çevirerek hat-trick'ini tamamladı, skoru 5-2'ye taşıdı ve maçı tamamen ulaşılmaz hale getirdi.
Daha sonra oyuna sonradan giren Gabriel Jesus da gol şölenine katıldı ve topu sakin bir şekilde ağların uzak köşesine göndererek durumu 6-2 yaptı. Yamal ise kısa süre sonra hak ettiği gole sonunda ulaştı ve yıkıcı bir kontra atağı tamamlayarak yedi gollü farklı galibiyeti noktaladı.
Bu farklı galibiyet, Barcelona'nın bu sezon İspanya birinci liginde kusursuz galibiyet serisine sahip tek kulüp olarak kalmasını sağladı. Flick'in durdurulamayan ekibi lig tablosunun zirvesinde gururla yer alırken, Santander geçici olarak onuncu sırada bulunuyor.
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