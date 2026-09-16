Santander'ın mucizevi bir geri dönüş yapmasına dair kalan umutlar da kısa sürede söndü. Raphinha, bir penaltıyı daha net bir vuruşla gole çevirerek hat-trick'ini tamamladı, skoru 5-2'ye taşıdı ve maçı tamamen ulaşılmaz hale getirdi.

Daha sonra oyuna sonradan giren Gabriel Jesus da gol şölenine katıldı ve topu sakin bir şekilde ağların uzak köşesine göndererek durumu 6-2 yaptı. Yamal ise kısa süre sonra hak ettiği gole sonunda ulaştı ve yıkıcı bir kontra atağı tamamlayarak yedi gollü farklı galibiyeti noktaladı.

Bu farklı galibiyet, Barcelona'nın bu sezon İspanya birinci liginde kusursuz galibiyet serisine sahip tek kulüp olarak kalmasını sağladı. Flick'in durdurulamayan ekibi lig tablosunun zirvesinde gururla yer alırken, Santander geçici olarak onuncu sırada bulunuyor.