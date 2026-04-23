Barça ve İspanya'da sakatlık şoku! Lamine Yamal'ı Dünya Kupası öncesinde en kötü senaryo bekliyor gibi görünüyor

Yamal, Celta Vigo maçında tuhaf bir şekilde sakatlanmıştı. 40. dakikada 18 yaşındaki oyuncu, kendi kazandığı penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek Barça'yı öne geçirdi ve bu gol maçın son skoru oldu. Ancak gol sevinci yaşamak yerine, penaltıyı attıktan hemen sonra yedek kulübesine doğru sakatlandığını işaret etti. Ardından yere yığıldı ve çimlerin üzerine uzandı, kısmen şaşkın olan takım arkadaşları ise etrafında toplandı.

Barcelona'nın sağlık ekibi sahaya gelerek yıldız forveti kısa süreli bir müdahaleyle tedavi etti. Kısa bir süre sonra Yamal, hafifçe topallayarak ve gözle görülür bir hayal kırıklığıyla sahayı terk etti. Ardından hemen soyunma odasına gitti. Onun yerine Roony Bardghji oyuna girdi.

Yamal'ın sezon finalinde oynamaması FC Barcelona için de büyük bir kayıp olur. Lig liderinin takipçisi Real Madrid'e karşı avantajı rahat olsa da, Katalanların LaLiga'da şampiyonluğu savunabilmesi için hala birkaç maç oynaması gerekiyor. Mayıs ayında, Real ile oynanacak Clasico maçında en büyük rakibiyle doğrudan karşı karşıya gelecek.