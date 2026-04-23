İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre, 18 yaşındaki hücum yıldızı Çarşamba akşamı yapılan ilk muayenelerde uyluk kaslarında yırtık olduğu tespit edildi.
Barça ve İspanya'da sakatlık şoku! Lamine Yamal'ı Dünya Kupası öncesinde en kötü senaryo bekliyor gibi görünüyor
Söz konusu sakatlık süresinin en az beş ila altı hafta olacağı tahmin ediliyor, ancak iyileşme süreci yavaşlarsa bu süre daha da uzayabilir. Bu durumda Yamal sadece sezonun geri kalanını tribünden izlemekle kalmayacak, Dünya Kupası'na katılımı da ciddi şekilde tehlikeye girecek. Perşembe günü yeni tetkikler yapılacak.
ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvanın başlamasına tam olarak yedi hafta kaldı. 11 Haziran akşamı Meksika ile Güney Afrika arasında açılış maçı oynanacak; İspanya ise dört gün sonra, 15 Haziran'da Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı ilk maçla Dünya Kupası'na katılacak.
- AFP
Yamal, penaltıyı gole çevirdikten sonra sakatlandı
Yamal, Celta Vigo maçında tuhaf bir şekilde sakatlanmıştı. 40. dakikada 18 yaşındaki oyuncu, kendi kazandığı penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek Barça'yı öne geçirdi ve bu gol maçın son skoru oldu. Ancak gol sevinci yaşamak yerine, penaltıyı attıktan hemen sonra yedek kulübesine doğru sakatlandığını işaret etti. Ardından yere yığıldı ve çimlerin üzerine uzandı, kısmen şaşkın olan takım arkadaşları ise etrafında toplandı.
Barcelona'nın sağlık ekibi sahaya gelerek yıldız forveti kısa süreli bir müdahaleyle tedavi etti. Kısa bir süre sonra Yamal, hafifçe topallayarak ve gözle görülür bir hayal kırıklığıyla sahayı terk etti. Ardından hemen soyunma odasına gitti. Onun yerine Roony Bardghji oyuna girdi.
Yamal'ın sezon finalinde oynamaması FC Barcelona için de büyük bir kayıp olur. Lig liderinin takipçisi Real Madrid'e karşı avantajı rahat olsa da, Katalanların LaLiga'da şampiyonluğu savunabilmesi için hala birkaç maç oynaması gerekiyor. Mayıs ayında, Real ile oynanacak Clasico maçında en büyük rakibiyle doğrudan karşı karşıya gelecek.