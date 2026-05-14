Barça ve Arsenal eli boş mu kalacak? Bir başka büyük kulüp, Julian Alvarez'in transferini öncelik haline getiriyor gibi görünüyor

Çarşamba günü bir kez daha Fransa şampiyonu olan PSG'nin en zayıf noktalarından biri forvet pozisyonu olarak görülüyor. Aslında kanatlarda oynayan Ousmane Dembélé, teknik direktör Luis Enrique yönetiminde çoğunlukla santrfor olarak görev yapıyor ve bu rolü hiç de fena yerine getirmiyor. Eski BVB oyuncusu, takımın bir kez daha Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde büyük pay sahibi ve ayrıca Ballon d'Or'un son sahibi. Ancak alternatifler sınırlı.

Goncalo Ramos, 2024 yılında Benfica Lizbon'dan 65 milyon avroya transfer edildiğinden beri beklentilerin gerisinde kalıyor ve önemli maçlarda çoğunlukla yedek kulübesinde oturuyor. Aynı durum, 2023 yılında Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon avroya transfer edilen ve bu arada ikinci kez kiralanan Randal Kolo Muani için de geçerli. Juventus Torino'da geçirdiği bir yıllık ara dönemden sonra, bu sezon Tottenham Hotspur ile Premier Lig'den düşmeme mücadelesi veriyor. Her ikisi de satılma adayları olarak görülüyor.

Alvarez ise Atletico ile bir sonraki olağanüstü sezonu geçiriyor. Arjantinli milli oyuncu, 49 resmi maçta 20 gol ve 9 asist kaydetti. Sözleşmesi 2029'a kadar sürdüğü için, potansiyel transfer ücreti 100 milyon avronun çok üzerinde. İspanya'da zorunlu olan çıkış maddesi yarım milyar avro olarak belirlenmiştir.