İspanya'nın en büyük iki kulübü arasındaki uzun süredir devam eden gerilim, UEFA'nın Real Madrid'den önemli miktarda belge aldığını doğrulamasının ardından yeni bir kaynama noktasına ulaştı. Söz konusu evraklar, Barcelona'nın İspanya Teknik Hakem Komitesi'nin eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya yaptığı ödemelerle ilgili devam eden soruşturmayla bağlantılı. Hızlı bir yanıt veren Barcelona, dosya etrafındaki anlatının doğru kalmasını sağlamak için bir açıklama yayımladı.

Kulüp, son dönemde soruşturmanın genişletildiği ya da yeniden başlatıldığı yönündeki medya spekülasyonlarına yanıt vererek, "UEFA, FC Barcelona hakkında yeni bir dosya açmadı" açıklamasını yaptı. Kulüp, sürecin 2023'te başlatılan ve kulübün geçmişteki mali işlemlerini incelemek üzere iki müfettişin görevlendirildiği ilk soruşturmaya bağlı kalmaya devam ettiğini belirtti. Camp Nou yönetimine göre mevcut durum, bir yıldan uzun süredir aktif olan bir prosedürün devamından ibaret.