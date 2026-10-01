Getty Images Sport
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Barça sessizliğini bozdu! Barcelona, Real Madrid'in Negreira davasında UEFA'ya ‘kayda değer’ kanıtlar sunmasının ardından yanıt verdi
Barcelona, UEFA'nın yeni bir soruşturma başlattığı yönündeki iddiaları yalanladı
İspanya'nın en büyük iki kulübü arasındaki uzun süredir devam eden gerilim, UEFA'nın Real Madrid'den önemli miktarda belge aldığını doğrulamasının ardından yeni bir kaynama noktasına ulaştı. Söz konusu evraklar, Barcelona'nın İspanya Teknik Hakem Komitesi'nin eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya yaptığı ödemelerle ilgili devam eden soruşturmayla bağlantılı. Hızlı bir yanıt veren Barcelona, dosya etrafındaki anlatının doğru kalmasını sağlamak için bir açıklama yayımladı.
Kulüp, son dönemde soruşturmanın genişletildiği ya da yeniden başlatıldığı yönündeki medya spekülasyonlarına yanıt vererek, "UEFA, FC Barcelona hakkında yeni bir dosya açmadı" açıklamasını yaptı. Kulüp, sürecin 2023'te başlatılan ve kulübün geçmişteki mali işlemlerini incelemek üzere iki müfettişin görevlendirildiği ilk soruşturmaya bağlı kalmaya devam ettiğini belirtti. Camp Nou yönetimine göre mevcut durum, bir yıldan uzun süredir aktif olan bir prosedürün devamından ibaret.
- AFP
Real Madrid'in belgelerine yanıt
Real Madrid, iddiaların "olağanüstü ciddiyeti" konusunda sesini yükselterek davanın sonuçlanmasında "azami hız" talep etti. Ancak Barcelona, Madrid'in yönetim organına yaptığı son başvurunun etkisini küçümsedi. Kulüp, UEFA'nın açıklamasının yalnızca "Real Madrid tarafından sunulan belgelerin teslim alındığını ve soruşturmacıların bunları zaten mevcut olan soruşturma çerçevesinde değerlendireceğini teyit ettiğini" belirtti.
Katalan ekip, UEFA'nın kullandığı resmî ifadenin yeni bir hukuki tehditten ziyade "devam eden" bir incelemeye işaret ettiğini vurguladı. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Dolayısıyla bu, herhangi bir dosyanın açıldığını, yeniden açıldığını veya yeniden etkinleştirildiğini duyurmamakta, ayrıca sunulan belgelerin esası ya da değeri hakkında herhangi bir değerlendirme de içermemektedir." Barcelona, rakipleri tarafından uygulanan baskının mevcut soruşturmanın temel hukuki gerçekliğini değiştirmediğine inanıyor.
Hukuki iş birliği ve İspanya'daki yargı süreci
Kulüp, süreç boyunca tamamen şeffaf davrandığı ve futbolun yönetim organlarıyla iş birliğini sürdürmeye devam edeceği konusunda kararlı olduğunu vurguladı. Barcelona, Madrid tarafından sunulan belgelerin ayrıntılarına henüz erişim izni verilmediğini belirtti. Kulüp, resmi açıklamasında, "Kulüp her zaman tüm gereklilikleri yerine getirdi. Bu dosya yeniden açılmadı, çünkü hiçbir zaman kapatılmadı" ifadelerini kullandı. Bu son gelişme, iki rakip arasındaki tırmanan hukuki gerilimin gölgesinde yaşandı; Madrid'deki bir mahkeme, Barcelona'nın, "sistematik yolsuzluk" ve "çalınmış" La Liga şampiyonlukları yönündeki iddiaları nedeniyle Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e karşı açtığı iftira davası için 25 Kasım 2026 tarihinde zorunlu bir uzlaşma duruşması belirledi. Barca, bu anlaşmazlıkta, resmi bir ceza davası açma tehdidi altında tam kapsamlı bir kamuoyu önünde geri çekme talep ediyor.
Ayrıca Barca, UEFA soruşturmasının nihai sonucunun büyük olasılıkla şu anda İspanyol yargı sistemi içinde yürütülen paralel ceza yargılamaları tarafından belirleneceğini vurguladı. Şöyle ekledi: "Bu belgelerle ilgili olarak uygun gördükleri adımları belirlemek soruşturmacıların yetkisindedir. Bugüne kadar FC Barcelona'dan herhangi bir yeni talepte bulunmadılar ve Real Madrid'in şikayetini de Kulüp'e iletmediler. Bunu yaptıklarında Kulüp, şimdiye kadar yaptığı gibi uygun şekilde yanıt verecektir."
- Getty Images Sport
Avrupa kupalarına katılım uygunluğu üzerindeki etkisi
Açıklama, dosyanın "İspanya'da yürütülen ceza yargılamasında verilecek karara tabi olduğu ve bu süreçte kalmaya devam edeceği" vurgulanarak sona erdi. Şimdilik Hansi Flick'in ekibi sahaya odaklanmayı sürdürürken, kulübün hukuk departmanı da Madrid'in başvurusundan doğabilecek her türlü yeni gelişmeyi ele almaya hazırlanıyor. Sahadaki mücadele gibi mahkeme salonlarındaki savaş da yakın zamanda barışçıl bir sonuca ulaşacakmış gibi görünmüyor.
Barcelona'nın resmi yanıtı, Real Madrid'in yayımladığı açıklamanın ardından hızlı geldi. Başkent kulübü söz konusu açıklamada şunları duyurdu: "UEFA, Real Madrid C.F. tarafından yapılan şikâyetin teslim alındığını ve F.C. Barcelona'nın son yirmi yılda Hakemler Teknik Komitesi'nin eski başkan yardımcısına yaptığı ödemelere ilişkin soruşturmanın sürdüğünü teyit etti. Kulübümüz tarafından yapılan şikâyet, rekabetin bütünlüğünü ve hakemlik sistemine duyulan güveni doğrudan etkileyen olağanüstü ciddiyetteki olaylara ilişkin kapsamlı belge ve kanıtlar içermektedir."
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